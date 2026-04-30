六合彩50周年展覽明起一連10日大館舉辦 最早期彩票、退役攪珠機免費任睇

六合彩迎來50周年，香港賽馬會明日（5月1日）起至5月10日將舉辦「六合彩50週年展覽」，以「載夢．積善」為主題，展出最早期彩票、第三代六合彩攪珠機等物件；亦設模擬攪珠室，供參觀者與退役攪珠機拍攝即影即有照片留念。展覽每日早上11時至晚上7時，在中環大館的「複式展室」舉行。

馬會表示，將推出兩期50周年金多寶，誌慶六合彩踏入金禧年。首期50周年金多寶將於5月2日（星期六）舉行，估計頭獎基金2.28億港元，是歷來最高頭獎彩金，第二期金多寶資料容後公布。

六合彩透過獎券基金貢獻逾300億元

彩票合法化、規範化前，本港曾流行非法博彩「字花」，惟莊家容易操控開獎結果，亦引發沉迷和價務等問題。香港賽馬會行政總裁應家柏在開幕禮表示，六合彩成立初衷是打擊非法博彩，半世紀以來即使科技進步、非法賭博場所泛濫，六合彩仍屹立不倒守護社區，確保博彩需求用於造福社會。六合彩已透過獎券基金貢獻超過300億元，並向政府繳納超過550億元獎券博彩稅，用於支持超過300家受惠機構及2.5萬個項目，支援社會弱勢。

應家柏又說，非法賭博正透過社群媒體，提供種類繁多的賭博遊戲，瞄準本港市民，尤其年輕人，有需要攜手行動應對，讓馬會透過合法渠道作出貢獻，為社區創造價值。

孫玉菡：買六合彩能為社會做好事

勞工及福利局局長孫玉菡表示，六合彩已成為家傳戶曉的名字，而購買六合彩不但為每個人帶來贏得獎金的希望，也為社會做了一件好事，「因為六合彩部分的彩池撥交獎券基金作福利用途，香港有需要幫助的老人、年輕人、病患、孤苦無依或有困難的人，均是我們福利照顧的對象，很多大家所見很好的社福項目，均依靠獎券基金支援。」

展望未來50年，他相信通過政府、社福界和香港賽馬會三方聯動合作，一定可以再用好香港獨有的六合彩項目，既為大家繼續帶來歡樂和希望，也為社福界帶來額外資源，幫助有需要的人。

展出1970年「政府獎券」、1975年「多重彩」彩票等

展覽展出由香港賽馬會名譽遴選會員鄧思高捐出的多張早期彩票，包括1970年「政府獎券」、1975年「多重彩」彩票及1976年未使用的六合彩彩票，讓參觀者了解彩票走向合法化、制度化與現代化的進程。

為打擊非法賭博，政府1962年推出「政府獎券」，首期「政府獎券」頭獎獎金達68.48萬港元，約相當於978,285件（0.7元/件）點心，於當時是龐大金額。

香港獎券管理局1975年成立，委託馬會推出「多重彩」（六合彩前身），當時每注10元，參加者需從14個號碼球按正確次序選出6個號碼，方可中獎，即中獎機率約216萬分之一。隔年1976年，六合彩正式誕生，初期每注兩元，36個號碼攪出6個號碼（不包括特別號碼）。時至今日，六合彩演變成從49個號碼攪出6個號碼（不包括特別號碼）。

值得一提是，馬會1985年推出電腦票，並首次推出「金多寶」。「金多寶」首次推出時有11人中獎，至今有39個頭獎幸運兒。

第三代攪珠機 唯一曾在兩間電視台亮相

展覽另一焦點展品，是由1994年至2010年，服務香港16年的「第三代六合彩攪珠機」。香港賽馬會博彩產品策略部主管李家朗介紹指，這16年間香港「有高有低」，「是唯一曾在兩間電視台亮相的攪珠機。1997年回歸金多寶最多人中獎，也是這部幸運的第三代攪珠機帶給大家」。參觀者可在展覽中，與這部退役攪珠機拍攝即影即有照片留念。

展覽亦將優先發售六合彩50周年紀念商品，其中六合彩號碼球公仔匙扣（68元/個）及六合彩號碼球減壓公仔（128元/個）更為展覽獨家，售完即止。非展覽獨家商品將由本月17日起，在指定場外投注處的「馬場有禮」專櫃、「馬場有禮」門店及網店正式公開發售。

記者：蕭博禧

攝影：何君健