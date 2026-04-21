2.28億元金多寶︱5.2攪珠 慶祝六合彩50周年 頭獎彩金破紀錄

馬會今日（21日）宣布，為慶祝六合彩推出50周年，將推出兩期50周年金多寶。首期50周年金多寶將於5月2日舉行，估計頭獎基金為2.28億港元，是歷來最高的頭獎彩金，第二期金多寶資料則容後公布。首期50周年金多寶將於4月25日（星期六）攪珠後在各投注渠道發售，截止售票時間為攪珠日5月2日晚上9時15分。

即睇最旺號碼

截至4月18日晚最新一期攪珠結果，全部49個號碼中，目前有5個號碼的累計攪出次數已突破500大關。其中，「一哥」地位依然由30號穩坐，累計攪出515次，高踞榜首。緊隨其後是49號，錄得514次，僅以一次之差屈居第二。第三位是24號，累計攪出511次。第四位則為22號，共有503次。至於第五位是13號，累計次數剛剛達到500次整數關口。

最為「冷門」的號碼當屬19號，至今只攪出437次，成為攪出次數最少的號碼。尾二為41號，僅攪出439次。尾三位由23號及25號並列，兩者同樣只開出447次。尾五位則是43號，累計攪出448次。

5.1-5.10大館辦「六合彩50周年展覽」

另外，馬會將於5月1日至5月10日期間，每日早上11時至晚上7時，在中環大館「複式展室」舉辦「六合彩50周年展覽」。展覽將以「載夢‧積善」為主題，展出難得一見的珍貴六合彩文物，包括最早期的彩票等，讓參觀者認識六合彩多年來與市民在香港成就夢想、與香港人樂善共行的故事。同場並設有模擬攪珠室，供參觀者與退役攪珠機拍攝即影即有照片留念。

「六合彩50周年展覽」優先發售紀念商品 部分為展覽獨家

「六合彩50周年展覽」將優先發售六合彩50周年紀念商品，當中部分商品更為展覽獨家，售完即止。非展覽獨家商品將由5月17日起，在指定場外投注處的「馬場有禮」專櫃、「馬場有禮」門店及網店正式公開發售。

其他誌慶重點活動包括，見證了六合彩16年的第四代攪珠機，將於首期50周年金多寶攪珠後退役。隨後，攪珠將採用全新的第五代攪珠機進行，繼續恪守嚴格監管規定，根據嚴謹機制確保攪珠的過程公平、公正及公開。

馬會亦特設主題網站，讓市民了解六合彩重要里程碑、對社會的重大貢獻、有趣冷知識，內容呼應週年展覽，讓市民細味過去50年與香港並肩同行的非凡旅程。

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