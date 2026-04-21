Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2.28億元金多寶︱5.2攪珠 慶祝六合彩50周年 頭獎彩金破紀錄

社會
更新時間：16:43 2026-04-21 HKT
發佈時間：16:43 2026-04-21 HKT

馬會今日（21日）宣布，為慶祝六合彩推出50周年，將推出兩期50周年金多寶。首期50周年金多寶將於5月2日舉行，估計頭獎基金為2.28億港元，是歷來最高的頭獎彩金，第二期金多寶資料則容後公布。首期50周年金多寶將於4月25日（星期六）攪珠後在各投注渠道發售，截止售票時間為攪珠日5月2日晚上9時15分。

即睇最旺號碼

截至4月18日晚最新一期攪珠結果，全部49個號碼中，目前有5個號碼的累計攪出次數已突破500大關。其中，「一哥」地位依然由30號穩坐，累計攪出515次，高踞榜首。緊隨其後是49號，錄得514次，僅以一次之差屈居第二。第三位是24號，累計攪出511次。第四位則為22號，共有503次。至於第五位是13號，累計次數剛剛達到500次整數關口。

最為「冷門」的號碼當屬19號，至今只攪出437次，成為攪出次數最少的號碼。尾二為41號，僅攪出439次。尾三位由23號及25號並列，兩者同樣只開出447次。尾五位則是43號，累計攪出448次。

5.1-5.10大館辦「六合彩50周年展覽」

另外，馬會將於5月1日至5月10日期間，每日早上11時至晚上7時，在中環大館「複式展室」舉辦「六合彩50周年展覽」。展覽將以「載夢‧積善」為主題，展出難得一見的珍貴六合彩文物，包括最早期的彩票等，讓參觀者認識六合彩多年來與市民在香港成就夢想、與香港人樂善共行的故事。同場並設有模擬攪珠室，供參觀者與退役攪珠機拍攝即影即有照片留念。

「六合彩50周年展覽」優先發售紀念商品 部分為展覽獨家

「六合彩50周年展覽」將優先發售六合彩50周年紀念商品，當中部分商品更為展覽獨家，售完即止。非展覽獨家商品將由5月17日起，在指定場外投注處的「馬場有禮」專櫃、「馬場有禮」門店及網店正式公開發售。

其他誌慶重點活動包括，見證了六合彩16年的第四代攪珠機，將於首期50周年金多寶攪珠後退役。隨後，攪珠將採用全新的第五代攪珠機進行，繼續恪守嚴格監管規定，根據嚴謹機制確保攪珠的過程公平、公正及公開。

馬會亦特設主題網站，讓市民了解六合彩重要里程碑、對社會的重大貢獻、有趣冷知識，內容呼應週年展覽，讓市民細味過去50年與香港並肩同行的非凡旅程。

10大最幸運投注站 屯門市廣場新晉最旺

由1994年至2026年1月30日，十大最旺投注站分別是：

1. 屯門市廣場賽馬會投注站

地址：屯門市廣場第3期地段277號地下

中頭獎次數：48

2. 中環士丹利街賽馬會投注站

地址：中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖 

中頭獎次數：47

3. 荃灣青山道賽馬會投注站

地址：荃灣青山公路300-350號荃錦中心地下B2舖 

中頭獎次數：41

4. 尖沙咀漢口道賽馬會投注站

地址：尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下 

中頭獎次數：41

5. 上環干諾道西賽馬會投注站

地址：上環干諾道西3號億利商業大廈地下D – F及G1舖 

中頭獎次數：41

6. 觀塘廣場賽馬會投注站

地址：觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20,116號舖 

中頭獎次數：37

7. 九龍灣德福賽馬會投注站

地址：九龍灣宏開道16號德福大廈1樓4號舖 

中頭獎次數：36

8. 大埔廣場賽馬會投注站

地址：大埔廣場地下商場7號舖 

中頭獎次數：35

9. 上水石湖墟賽馬會投注站

地址：上水石湖墟新豐路134-140A號A地下 

中頭獎次數：35

10. 大埔廣褔道賽馬會投注站

地址：廣褔道158-172號大埔商業大廈地下 

中頭獎次數: 30

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
鍾培生對林作拳賽遭非法盜播 入稟索賠逾5000萬元 高院下令前新城DJ凌志灝僅需賠175萬元
鍾培生對林作拳賽遭非法盜播 入稟索賠逾5000萬元 高院下令前新城DJ凌志灝僅需賠175萬元
社會
7小時前
照片瘋傳！粉嶺站疑有「便衣」捉逃票？港鐵澄清揭「神秘人」真正身份：並非便衣｜Juicy叮
照片瘋傳！粉嶺站疑有「便衣」捉逃票？港鐵澄清揭「神秘人」真正身份：並非便衣｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
飲食
2026-04-20 13:27 HKT
17樓住戶譚先生自備外骨骼步行輔助器，上樓執拾個人物品。梁國峰攝
02:37
宏福苑執拾︱17樓居民自備外骨骼步行輔助器 上樓取回高達模型及兩夾萬
突發
4小時前
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
影視圈
2026-04-20 09:00 HKT
83歲黃一飛激罕返港舉步維艱  神秘中年女子手拖手全程攙扶  肚腩如鼓飽受病痛困擾
83歲黃一飛激罕返港舉步維艱  神秘中年女子手拖手全程攙扶  肚腩如鼓飽受病痛困擾
影視圈
9小時前
00:49
4分鐘2宗奪命車禍│油塘港鐵站對開30歲內地女子捱貨車撞 頭髮被扯甩掛倒後鏡 送院不治
突發
6小時前
52歲蔡少芬疑P圖過度？ 自拍零皺紋白滑「少女肌」 路人原相機揭殘酷真相
52歲蔡少芬疑P圖過度？ 自拍零皺紋白滑「少女肌」 路人原相機揭殘酷真相
影視圈
7小時前
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
飲食
23小時前