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五一黃金周︱深圳灣口岸摩肩接踵 廣東客即日來回 料使2萬人仔買藥妝

社會
更新時間：15:48 2026-05-01 HKT
發佈時間：15:48 2026-05-01 HKT

今日（5月1日）是內地五一黃金周假期首日，深圳灣口岸人流絡繹不絕，大批旅客排隊等候巴士出市區。與此同時，有大批香港市民趁五一假期北上。入境處流動應用程式顯示，今午2時半，各陸路邊境管制站排隊過關時間均低於30分鐘。記者上午在深圳灣口岸所見，出入境人流雖多，但秩序依然良好。

首來港旅客期待乘坐「落日飛車」

張小姐與丁先生首次來港，計劃留3日，遊覽旺角、尖沙咀等地。張小姐表示，期待乘坐「落日飛車」（觀光巴士）；丁先生則說，想體驗香港美食，並與港人交流，「我就想了解一下香港人。每天在做甚麼，感覺會有很多區別。」

東莞遊客王小姐來港探親兩日，她說已多次來港，今次無特別想去的地方，但期待吃到牛雜。

順德旅客即日來回體驗香港美食

也有不少內地客選擇即日來回。來自順德的林小姐表示，現在交通方便，可實現兩地即日來回，期待體驗香港的美食，「順德人比較喜歡吃。」

廣東遊客鄭女士表示，趁假期帶女兒來香港迪士尼樂園遊玩，又打算花2萬多元人民幣買藥品、化妝品，「喜歡來香港玩，購物划算。」

婦人攜兩子北上料消費逾5千元

至於出境情況，不少市民一早到深圳灣口岸，準備北上遊玩。李女士與兩個分別9歲及8歲的兒子到深圳3日，預計消費5千多元，「便宜一點，而且大一點，食東西又方便，我們來都方便」。

王女士表示，與女兒到深圳兩日，會約朋友在商場吃飯，也會逛公園，預計消費約500元，「公園大些、新些，還有餐廳多些新款，遊樂場多些。」

記者：蕭博禧

攝影：陳浩元

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