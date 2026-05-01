五一黃金周．持續更新｜入境處：截至上午10時25.3萬人次出入境 訪港內地客有7.6萬人次
更新時間：12:13 2026-05-01 HKT
發佈時間：12:13 2026-05-01 HKT
發佈時間：12:13 2026-05-01 HKT
五一黃金周來臨，內地享有5天假期。入境處預計黃金周期間有600萬人次進出香港，當中約500萬人次會經各陸路邊境管制站進出。陸路出境高峰期為5月2日（星期六），出境人次約63.6萬；入境高峰期為5月3日（星期日），料達68.8萬人次。
復活清明長假︱5.1出入境數字
【11:45】入境處數字顯示，截至上午10時，各管制站共錄得約25.3萬人次出入境。
其中離境人次達13.3萬，當中約11萬為香港居民。最多人經機場離境，人次達2.8萬；其次約2.1萬人次經港珠澳大橋出境。至於經羅湖口岸離境，亦超過1.8萬人次；經西九龍高鐵站離境則有1.2萬。
入境方面，今日截至早上10時錄得約11.9萬人次，其中約3萬為香港居民，內地旅客人次則約7.6萬。
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