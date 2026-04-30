覊留人士疑遭木棍捅肛門案 事主供稱：一個人俾人捅肛門，有機會唔嗌咩？

時任二級懲教助理認3年前在壁屋懲教所連同其他羈留人士捅傷還押者，其上司及3名羈留人士否認傷人等罪一案今早區院續審。現年21歲男事主在盤問下確認，在囚人士需按懲教的指示行事，若不從則不知會面對什麼結果，並同意案發後同倉曾表達歉意「話能力有限，保護唔到事主表示好抱歉」，而事主則回應知道同倉無份襲擊自己。男事主續在盤問下表示，同倉曾一度離開案發現場，有機會是按懲教助理的指示取地拖棍。男事主當被問及受襲時有否呼救時，則回應「一個人俾人捅肛門，有機會唔嗌咩」。審訊下周二續。

事主同意在囚人士無權拒絕懲教要求做事

21歲事主趙俙迪今續接受盤問，被告李宇軒的大律師關注，案發後趙在向懲教職員錄取口供時稱「譚力翀叫我出去活動室樓梯口，叫我除褲，然後將我㩒下，再拎地拖棍插入我肛門位置」，但在口供中趙沒有提及到李宇軒有份參與，趙確認。辯方續引述口供，趙被警方問到遭襲擊時是否有囚友幫趙時，趙表示沒有「因為郭紹輝喺到，所以我相信無人幫我」，辯方關注趙是否覺得大家害怕郭，所以無人夠膽阻止郭，趙同意。

大律師詹俊祺代表被告林承蔚盤問趙指，在囚人士須配合懲教人員，以令獄中生活比較「平靜」，懲教要求在囚人士做的事情，在囚人士就要去做，沒有權利拒絕，若不遵從懲教的指示，則不知會面對什麼後果，趙確認。辯方續指，懲教面對不配合的在囚人士時，則有權利將他們囚禁在「水飯房」，趙確認。辯方提及，林承蔚與趙是同倉，林返回囚室後曾幫手照顧趙，包括遞紙巾及扶趙去洗手間等，趙確認。

同意林承蔚曾為無力施援手道歉亦信林無份襲擊

辯方續提及，林曾向趙表示擔心及抱歉「林話能力有限，保護唔到你表示好抱歉」，趙確認。辯方指，趙曾回應「知道佢無份，知道佢嘅位置，無怪過佢」，趙同意。辯方另問趙「你知道林只係跟譚(譚力翀)出咗去，林係無份襲擊你」，而趙亦相信林不同意譚的作為，惟知道林沒有能力阻止，趙同意。辯方關注，案發後林主動在囚室按鐘，要求將趙送往醫院，趙則表示不記得自己要求林按鐘，還是林主動按鐘。

辯方表示，趙受襲後先行被帶回囚室，林返回囚室時遇到譚，譚要求林「9點前都唔好㩒鐘」，趙表示無印象。辯方關注，林在晚上7時許按鐘，其舉動是公然地對譚的指令抗命，故林亦有可能就譚襲擊趙表示反對，趙同意。辯方透露，案發時譚有機會要求他人去取清潔工具，林中途曾離開案發現場，趙不知林什麼時候離開、離開了多久、及什麼時候折返，趙確認。辯方關注，趙未能清晰知道林在自己受襲時是否在場，趙同意。

「一個人俾人捅肛門，有機會唔嗌咩？」

被告郭紹輝的代表繼昨天盤問後，今再度關注趙受襲時是否有呼叫求助，趙反駁「一個人俾人捅肛門，有機會唔嗌咩？」。

不認罪被告依次為55歲退休一級懲教助理郭紹輝，以及3名羈留人士19歲李梓睿、19歲李宇軒及20歲林承蔚。郭紹輝否認藉公職作出不當行為罪，指他於2023年12月26日與2024年1月17日之間，無合理辯解或理由，故意作失當行為，即未能執行作為部門主管的職責、及未能舉報懲教署二級懲教助理譚力翀襲擊事主趙俙迪。

餘下3名被告否認有意圖而造成身體受嚴重傷害罪，指他們於2023年12月26日，在壁屋懲教所B座1樓B3-A活動室外樓梯，意圖使事主趙俙迪身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害趙。

認罪被告33歲時任二級懲教助理譚力翀及20歲羈留人士何力桓，前日承認有意圖而造成身體受嚴重傷害罪。譚力翀另承認串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。

案件編號：DCCC1096/2024

法庭記者：黃巧兒