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每日雜誌‧人物誌｜守護銀髮族足下尊嚴 吳詠珊以愛「惜剪」笑對辛酸

社會
更新時間：09:10 2026-04-30 HKT
發佈時間：09:10 2026-04-30 HKT

在照顧者中心的一隅，社企「惜·剪」創辦人吳詠珊（Cass）細心為長者修剪厚甲、磨去陳年硬繭，動作溫柔而熟練，「接觸第一位長者之後，這個工作成了我的使命，是必然要做且要做得出色的事。」對Cass而言，修甲不只為美觀，更在於減輕長者痛楚，讓他們踏出家門，重拾與社會的連結。「惜·剪」成立逾6年，已為超過4000名長者義務修甲，日復一日的堅持，亦讓Cass榮膺去年的「香港人道年獎」。談及未來，她盼能在社區設立屬於長者的美甲空間，同時致力培訓基層婦女，讓她們掌握這門手藝，將「義剪」服務帶到全港各區。 

吳詠珊表示，腳甲問題不只影響外觀，更牽涉長者的身心狀態。
吳詠珊表示，腳甲問題不只影響外觀，更牽涉長者的身心狀態。

2015年的某天，一位九旬婆婆走進Cass的美甲店，請求她幫忙剪甲，「她的腳甲很厚，彎不下腰，眼睛也看不清楚，所以（自己）剪不到。」當時的Cass還只是一名普通的美甲師，她一邊替婆婆修剪厚甲，一邊聊天，得知對方已輾轉多處求助，卻無一人願意幫忙。

伯伯無法穿鞋 2年沒出家門

服務結束後，Cass沒有收費，只隨口說了一句：「如果有空，請我喝一包檸檬茶就可以了。」沒想到翌日，婆婆買來一排檸檬茶送給她。回想這段經歷，她仍感觸良多，「那一刻我覺得，我做的事情是可以幫到別人的。」

受「檸檬茶婆婆」啟發，Cass開始留意身邊長者的需要，並嘗試將義務修腳甲服務帶入社區。短短2年間，服務對象由10多人倍增至約40人。憑藉招募義工及有熱心人借出飯堂，服務漸具規模，其後更有商業機構主動合作，並建議她申請資助；2019年，Cass正式成立社企「惜·剪」。

隨着服務深入，她接觸到形形色色的長者，也看見更多被忽略的需要。她分享，曾有一名伯伯的腳趾甲長如女士尾指，無法穿鞋，已2年沒出過家門。長期缺乏社交，生活只剩電視與收音機，讓他情緒陷入低落，「長者不出門，除了影響情緒，身體也越來越差，最後難免要入住院舍。」

而修甲，則成為讓長者放鬆與傾訴的契機。長者坐下來，讓她處理雙腳，也慢慢打開話匣子。Cass說，有些人為聊天而來，有些人則想找人聆聽，「只有走進社區，才會知道原來身邊有這麼多不同的故事。」她也習慣早上收看新聞，將時事轉化為話題，與長者交流，讓他們在離開時，除了帶走整齊的趾甲，也帶走一份好心情。

她笑言，不少長者初次接受服務時都顯得尷尬，甚至是人生第一次有人替他們剪腳甲；有人特意回家清洗雙腳、更換鞋襪後才前來，只為表達對服務者的尊重。這些細節，總讓她深受觸動。她說，工作時多半低頭操作，更多依靠聲音與腳甲的特徵辨認對方，「我未必記得長者們的樣子，但我會認得他們的腳甲。」

遇發臭有蟲 用「愛」完成服務

然而，這份工作背後，也有外人看不見的一面。她表示，遇過長者雙腳長期未有妥善清潔，甲縫積聚污垢與細菌，散發濃烈氣味，「戴兩個口罩都會聞到死老鼠味」；亦曾在處理過程中，看見細小昆蟲從腳甲間爬出。她直言自己其實害怕，但當下只能壓下情緒，繼續完成服務。

她強調，這份工作不只需要技術，若沒有「愛」，很難長久堅持。但正是在這些看似艱難的時刻，她更深刻感受到工作的意義。她憶述，一名伯伯在初次見面時身穿黑色膠袋，腳趾甲中間甚至有空洞。經過近一年的持續護理，伯伯的腳甲逐漸長回正常狀態。她說，那份成就感無可取代。

吳詠珊稱，希望透過義務修甲服務，讓長者們也能收穫好心情。 受訪者提供
吳詠珊稱，希望透過義務修甲服務，讓長者們也能收穫好心情。 受訪者提供

長者亦以各種方式回饋她，她說，「部分長者很聰明能幹，會用新年利是封製作燈籠送給我們，有些會做鹹金桔蜜、蛋糕，是很開心的。我覺得某程度上，我幫了他們，他們也幫了我。」

惟她指出，修甲服務未納入醫療券或社區券範圍，即使長者有需要，也未必能負擔相關費用。她認為，政府若能「多走一步」，將基本足部護理或修甲服務納入支援體系，已能為長者帶來實際幫助。

另一方面，社會對修甲服務的界線仍然模糊，不少機構以證書作為主要門檻，但現實上，長者最基本的修甲需要，往往未被妥善承接。她表示，曾有家屬委託她到院舍為長者修剪腳甲，首次服務尚算順利，但第二次再訪時，院舍職員卻要求她出示相關證書，最終拒絕她進入。無奈之下，家屬只能將長者推出院舍，她則在附近的無障礙洗手間內為對方完成修甲，「空氣不夠、抽氣不夠，我連門都不敢開，只有我和長者困在裏面。」她直言，那是一段相當不理想的經歷。

面對外界對專業資格的質疑，Cass沒有迴避，而是選擇不斷進修，為自己建立更紮實的基礎。她坦言，香港社會重視證書與資歷，「你沒有證書，就甚麽也不是」，因此多年來持續報讀不同課程，日前更赴日學習足部護理及腳甲矯形等技術，務求讓服務更專業，也更具說服力。她強調，無論背景如何，至少要讓自己「有底氣」去回應外界的質疑，「告訴別人，我做的事是專業的。」

冀開長者專設美甲店

談到對未來的規劃，Cass說希望在社區設立一間專為長者而設的美甲店，提供一個乾淨、舒適且不被標籤的空間。她指出，不少長者因灰甲或衞生問題，在一般美甲店容易被拒絕，亦會感到尷尬。若能有一個專屬空間，不但能回應實際需要，也能讓長者安心接受服務，真正做到「社區共融」。

吳詠珊榮膺去年「香港人道年獎」。 香港紅十字會提供
吳詠珊榮膺去年「香港人道年獎」。 香港紅十字會提供

對於獲得獎項肯定，她笑言感到驚喜及開心，「社會慢慢看到我們在做的事」，從前被忽略的長者，也因此被看見，不再只是沉默的存在。

義務修甲團隊遍18區 走入校園教足部護理

除了為長者提供義務修甲服務外，Cass近年亦將重心放在技術傳承與教育推廣，希望從更早階段改變社會對足部護理的忽視。

Cass說，目前義務修甲團隊已有20多名義工，當中包括美甲師、美容師及護士，不少更是「單親媽媽」。她希望透過培訓，讓她們在照顧家庭之餘掌握一門技能，逐步發展成職業，甚至未來有機會自行開店，「現在的義剪服務是遊走18區，希望日後每一區都有負責的婦女。」

吳詠珊定期為單親及基層婦女舉辦專業美甲師培訓課程。 受訪者提供
吳詠珊定期為單親及基層婦女舉辦專業美甲師培訓課程。 受訪者提供
吳詠珊為家屬及前線照顧者提供長者修甲護理知識。 受訪者提供
吳詠珊為家屬及前線照顧者提供長者修甲護理知識。 受訪者提供

她坦言，從最初接觸第一位長者開始，已感受到工作的意義，曾想女兒接棒，但並不強求，「她有自己的人生選擇，我不會逼她做任何不想做的事。」她認為，更重要的是將經驗傳給更多人，讓服務得以延續。

因此，Cass近年積極走入校園，包括中小學及大學，推廣基礎足部護理知識。她認為教育應該從小開始，「很多人不知道腳甲為何要這樣剪，如果從小建立正確觀念，就可以避免很多問題。」她希望學生理解正確護理方法，從而再將所學帶入家庭。

吳詠珊指出，不少長者將腳甲剪得過短，可能導致甲溝炎、倒甲，甚至是具傳染性的灰甲。
吳詠珊指出，不少長者將腳甲剪得過短，可能導致甲溝炎、倒甲，甚至是具傳染性的灰甲。

她指出，不少人誤將腳甲剪得過短，或導致甲溝炎、倒甲，甚至有機會感染，變成灰甲。同樣重要的還有選鞋習慣，她建議長者應穿着闊頭及透氣的網面鞋款，避免夾腳的設計。

「不應該吝嗇自己懂的知識，希望分享給別人，這是很重要的。」Cass說，不時參與照顧者講座，教授修甲的技術及簡單應急知識，例如當長者腳流血時，可先將腳按水平線擺放，降低流血的速度，然後按住傷口5至10分鐘以穩定情況，「冷靜一點再去處理，就會容易一點。」

記者：潘明卉

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