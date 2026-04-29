粵車南下︱運物局：計劃推出至今運作有序暢順 擬逐步擴展至廣東省其他城市

「粵車南下」計劃自去年底實施。立法會工程界議員卜國明提出書面質詢，促政府交代會否在2026至2027年內分階段增加名額，並提供具體時間表及考慮因素，並關注計劃為本港旅遊及消費帶來的實際效益。運輸及物流局局長陳美寶透露，截至今年3月底，已累計有超過3,500架粵車經港珠澳大橋入境香港。當局表示，計劃推出至今整體運作有序暢順，用家反應良好，正與粵方商討有序增加每日100個的名額，並計劃在實施半年後，將適用城市由現時4個擴展至廣東省其他城市。

3個月發逾5000許可證 9成車留港一至兩天

陳美寶回覆指，「粵車南下」由去年12月9日接受申請至今年3月底，運輸署共接獲約6,300宗申請，發出超過5,000張電子許可證，錄得超過3,500架次的預約出行。根據海關數據，在今年3月，約九成入境車輛在港逗留一至兩天。

粵車南下︱3個月錄逾3500宗出行預約 運輸署：九成旅客留港一至兩日

計劃擬逐步擴展至廣東省其他城市

陳美寶表示，政府會繼續按確保安全、有效分流、完備配套和簡便申請的策略，穩步增潤「粵車南下」。在增潤擴展計劃時，當局會考慮口岸通關、道路交通及配套設施等因素。政府評估認為，現時口岸通關能力、道路承載力、停車位及充電樁供應等均足以應付，計劃實施至今各區交通未有出現因粵車導致的擠塞，大部分內地司機在港駕駛時遵守香港道路規則，涉及「粵車南下」的零星違例情況已獲處理或正在跟進中。

她透露，政府正與粵方持續檢視和商討有序增加名額，並計劃在實施半年後，將計劃由現時的廣州、珠海、中山、江門四個城市，逐步擴展至廣東省其他城市，以穩健可控的方式推進。

對於經濟效益，當局認為「粵車南下」為內地旅客提供更靈活的出行選擇，讓嶄新客群包括消費力更高的個人和家庭，自駕來港旅遊、經商、出席展覽或會議、使用專業服務和休閑飲食，讓香港居民和百業受惠，亦為粵港企業合作開闢新的機會，加強兩地之間的雙邊貿易和投資往來，帶動本港經濟增長，亦有助內地旅客更容易進入全球市場。