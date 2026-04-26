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粵車南下︱3個月錄逾3500宗出行預約 運輸署：九成旅客留港一至兩日

社會
更新時間：17:12 2026-04-26 HKT
發佈時間：17:12 2026-04-26 HKT

粵車南下「入境市區」去年12月23日開展至今逾百日。運輸署今日（26日）在社交平台表示，截至今年3月底，已批出超過5,000宗申請，並錄得超過3,500宗出行預約，約九成出行人士留港一至兩日。

粵車南下消費力高 為香港帶來機遇

運輸署指，入境市區部分整體運作暢順，並越來越受歡迎。署方表示「粵車南下」旅客消費力較高，為本港旅遊、零售及餐飲等行業帶來機遇，以跨境運輸便利帶動經濟增長。

正籌備「易泊遊」 深化本地遊體驗

運輸署又稱，一直聯同駐粵辦和灣區辦，為「粵車南下」在粵港兩地進行聯合宣傳和公眾教育，最新出版的 粵港澳大灣區發展辦公室通訊便匯報「粵車南下」推展至今的多項進展。

其中，香港國際機場口岸停車場「易泊飛」服務自去年11月15日啟用至今，截至今年3月底，有超過7,500名用戶申請，約3,000車次預約使用，達致「擺低架車就上機」。署方透露，正籌備下階段為深化本地遊體驗的「易泊遊」，將進一步拓展「自駕+公交」的無縫泊車轉乘體驗。

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