宏福苑收購︱宏志閣須75%同意是「強硬門檻」？ 黃偉綸：即使有彈性亦不會太大

政府昨（28日）公布大埔宏福苑火災中，未受大火波及的宏志閣後續收購安排。財政司副司長黃偉綸強調，若在6月30日未能達到75%的門檻，整個方案將不會向宏志閣業主開放，強調75%的門檻合適，即使有彈性也不會太大。目前已有77%的初步意向，他呼籲有意參加的業主為自身考慮，盡早簽署「接受收購建議信件」，絕對沒有任何強逼的成份，現屆段希望以「你情我願」方式處理收購。

宏志閣收購 政府籲考慮自身情況盡早簽署 強調絕無強逼成份

對於門檻是否過高的擔憂，黃偉綸今早（29日）在港台節目重申，選最75%的高度共識設定是合適的，是情理法兼備，並指這也為未來可能需要的立法工作鋪路。他承認界線劃定後總有「線之上和線之下」，會視個別情況，但彈性空間不大，以維持政策的嚴肅性。

在商台節目中，主持人追問75%是否一個強硬門檻。黃偉綸指定任何界線都會存在「剛好線上、線下」的情況，政府不會把話說死，例如只差一兩戶，剛好有業主因事在外未趕及在6月30日或之前回港簽署文件，但實際上已清晰表態，「係咪完全唔考慮，我又唔會咁講。但即使有彈性，個彈性都唔會太大」。

對於選擇不向政府出售業權的業主，黃偉綸指，截至昨日宏志閣已有77%表示會接受收購建議，並坦言他們將繼續持有單位，但會面臨相當大的困難，包括單棟樓分擔管理費上會較貴，由於難以改動地契及大廈公契，加上需要獨自承擔高昂的維修及管理費用，屆時或會買賣兩難。

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現階段仍是「你情我願」收購 下一步不排除立法收回

黃偉綸多次強調，政府不排除在下一階段啟動立法程序，收回餘下約兩成不接受收購的單位業權，以統一業權，簡化處理，若政府擁有至少75%單位業權時，可為立法鋪路。他形容這個可能性「絕對是存在的」，但現時未有定論。現階段希望能做到「你情我願」方式處理收購。

當被問及法理依據時，他引述《基本法》第6條及105條，指出政府在保障私有產權的同時，有權依法作出補償並收回產權，但這需要制訂全新的法例，並經過社會和立法會的討論，整個過程可能需時一至兩年。他強調方案具吸引力，絕對沒有任何強逼的成份，居民最終可因應自身情況作考慮。

政府周二交代宏志閣收購方案。

餘下未聯絡住戶去向？何永賢：有3戶宏志閣居民拒絕轉介

房屋局局長何永賢在同一節目中補充，一旦宏志閣業主接受收購，他們將可參與「特設銷售計劃」，選購資助出售房屋。她表示，該計劃已準備了3900個單位，數量遠超合資格的業主數目。

何永賢特別提到，考慮到宏福苑原有單位的面積普遍為430呎以上，因此計劃中提供的3900個單位裡，有2400個是400呎以上的大單位，當中九成更達430呎，地點遍布市區及新界，包括九龍灣、粉嶺百和路、錦田及大埔頌雅路等，最早可於2026年底入伙，以滿足不同家庭的需求。解說專隊今日起會陸續接觸宏志閣及宏福苑其他座數的業主，並提供詳盡的資訊包及開設專題網站，協助他們作出最適合自己的決定。

政府昨日提到已聯絡約99%住戶了解收購意願，被問及餘下的住戶狀況為何，何永賢在商台節目補充，由A-G七座中，有約20戶拒絕一戶一社工轉介，H座即宏志閣，則有3戶拒絕轉介。

鄧家彪：有居民憂75%門檻過高倡下調至七成

立法會議員鄧家彪亦在電台節目中表示，對整體方案持正面態度，認為政府正視了宏志閣居民的徬徨無助，並提供清晰的收購門檻、方式與日期，有助他們作出決定。不過鄧家彪亦指出居民有兩大憂慮，包括許多居民擔心75%的收購門檻過高。雖然政府稱已有77%的業主表達初步意願，但居民憂慮最終或因技術問題，例如有2%至3%的業主未能成功簽署或遞交文件，而導致方案觸礁，或令整件事陷入困局。

他補充，部分業主或因身處內地、年長已入住安老院舍，或需時處理遺產承辦及業權轉名等技術問題，都可能成為達到75%門檻的障礙。因此，他期望政府能考慮稍作寬鬆，至大約七成。

居民第二個關注點是6月30日的期限。鄧家彪理解政府希望做到與其他座數一致，但他認為宏志閣的業主情況特殊。他建議政府可否在操作上提供彈性，例如允許業主在6月30日前先確認接受整體收購方案，然後給予他們多一點時間，去決定具體選擇哪一個屋苑。

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