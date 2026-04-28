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宏福苑｜至今75% A至G座居民願接受收購方案 之後再安排第二輪上樓收拾

社會
更新時間：18:11 2026-04-28 HKT
發佈時間：18:11 2026-04-28 HKT

政府今日（28日）交代大埔宏福苑宏志閣後續安排。房屋局局長何永賢何永賢表示，已接觸宏福苑A至G座近99%居民，當中75%表示接受收購，24%還在考慮，1%表示目前不打算接受收購建議。政務司副司長卓永興則指，未受大火波及的宏志閣，居民將於5月13至17日分批上樓，每日分上、下午時段，按單雙數單位開放，每戶限4人、逗留3小時，並有升降機及多次上落安排；之後A至G座亦會再安排第二輪上樓收拾。

解說隊已接觸宏福苑A至G座99%居民

何永賢表示，77%宏志閣居民表示，若能夠獲納入長遠居住安排方案開放範圍，他們會接受收購建議，14%表示仍在考慮，9%則表明現階段不打算接受。

5.13至5.17開放宏志閣居民上樓

卓永興表示，宏福苑A至G座居民完成第一次上樓後，分批安排宏志閣居民上樓時間，日期為5月13日至17日，共5天。屆時上樓從低層開始，第一天開放7個樓層，之後4天每日開放6個樓層，上午開放各樓層單數單位，即每層1、3、5、7號室；下午開放雙數單位，即每層2、4、6、8號室。

他又指，宏志閣上樓安排與A至G座做法大致相同，上午開放時段為上午9時至下午1時，下午時段為下午2時半至6時半。上樓人數方面，每個單位可以有4位居民一同進入，居民可在單位內逗留3小時。宏志閣居民上落時有升降機可用，期間可以多次上落。

日期 時段 樓層 單位
2026 年 5 月 13 日 （星期三） 上午 1 至 7 樓 1、3、5、7 號室
下午 1 至 7 樓 2、4、6、8 號室
2026 年 5 月 14 日 （星期四） 上午 8 至 13 樓 1、3、5、7 號室
下午 8 至 13 樓 2、4、6、8 號室
2026 年 5 月 15 日 （星期五） 上午 14 至 19 樓 1、3、5、7 號室
下午 14 至 19 樓 2、4、6、8 號室
2026 年 5 月 16 日 （星期六） 上午 20 至 25 樓 1、3、5、7 號室
下午 20 至 25 樓 2、4、6、8 號室
2026 年 5 月 17 日 （星期日） 上午 26 至 31 樓 1、3、5、7 號室
下午 26 至 31 樓 2、4、6、8 號室

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