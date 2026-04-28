警司梁嘉文涉收賄100萬元披露交通調查內部資料 並安排弟弟替商人之子「頂包」 遭廉署起訴

警司梁嘉文涉向一名餐飲業商人收賄100萬元，披露警方就商人前妻交通意外調查的內部資料，並安排其弟為商人的兒子及自己超速駕駛「頂包」。廉署經調查後，今日落案起訴梁嘉文貪污、公職人員行為失當、意圖妨礙司法公正等4罪。梁嘉文的女友和弟弟同被落案起訴。3人獲廉署准予保釋，本周四（30日）於西九龍裁判法院提堂，控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。

先後擔任打鼓嶺、青山及屯門分區指揮官

梁嘉文，52歲，警司，先後擔任打鼓嶺、青山及屯門的分區指揮官，負責監督當區警務及遏止罪案。梁現已被停職。他被控4項罪名，即1項串謀使公職人員接受利益；1項公職人員行為失當；1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為；以及1項串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為。梁嘉文女友劉慧妍（42歲），被控上述串謀使公職人員接受利益罪名；劉慧妍另與梁嘉文弟弟梁嘉慶（50歲），同被控上述串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪名。

廉政公署早前接獲警方轉介貪污投訴，經調查後揭發上述罪行。貪污控罪指梁嘉文及劉慧妍涉嫌於2020年9月至2022年3月期間，串謀從一名餐飲業商人收受賄款100萬元，令梁嘉文傾向優待該商人。

廉署調查發現，梁嘉文透過朋友認識該商人。梁嘉文與劉慧妍涉嫌於2020年9月向該商人索取及接受一筆100萬元的貸款。直至目前為止，梁嘉文與劉慧妍從未向該商人償還任何款項。

涉向商人披露調查資料並安排弟弟為他人「頂包」

公職人員行為失當罪指，梁嘉文涉嫌於2021年12月至2022年3月期間，在與其公職有關的事上，無合理辯解而故意作出不當行為，將他以公職身分取得的警方調查細節洩露予該商人，有關調查涉及該商人前妻一宗交通意外。

另一項控罪指梁嘉文涉嫌於2021年3月就該商人兒子一宗超速駕駛案件，向該商人提議由其弟梁嘉慶為對方兒子「頂包」，意圖妨礙司法公正，對方最終拒絕了建議。

餘下控罪涉及梁嘉文一宗超速駕駛案件。控罪指3名被告涉嫌於2021年12月串謀妨礙司法公正，向警方訛稱梁嘉慶是涉案司機。