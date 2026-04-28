Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警司梁嘉文涉收賄100萬元披露交通調查內部資料 並安排弟弟替商人之子「頂包」 遭廉署起訴

社會
更新時間：15:21 2026-04-28 HKT
發佈時間：15:21 2026-04-28 HKT

警司梁嘉文涉向一名餐飲業商人收賄100萬元，披露警方就商人前妻交通意外調查的內部資料，並安排其弟為商人的兒子及自己超速駕駛「頂包」。廉署經調查後，今日落案起訴梁嘉文貪污、公職人員行為失當、意圖妨礙司法公正等4罪。梁嘉文的女友和弟弟同被落案起訴。3人獲廉署准予保釋，本周四（30日）於西九龍裁判法院提堂，控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。

先後擔任打鼓嶺、青山及屯門分區指揮官

梁嘉文，52歲，警司，先後擔任打鼓嶺、青山及屯門的分區指揮官，負責監督當區警務及遏止罪案。梁現已被停職。他被控4項罪名，即1項串謀使公職人員接受利益；1項公職人員行為失當；1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為；以及1項串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為。梁嘉文女友劉慧妍（42歲），被控上述串謀使公職人員接受利益罪名；劉慧妍另與梁嘉文弟弟梁嘉慶（50歲），同被控上述串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪名。

廉政公署早前接獲警方轉介貪污投訴，經調查後揭發上述罪行。貪污控罪指梁嘉文及劉慧妍涉嫌於2020年9月至2022年3月期間，串謀從一名餐飲業商人收受賄款100萬元，令梁嘉文傾向優待該商人。

廉署調查發現，梁嘉文透過朋友認識該商人。梁嘉文與劉慧妍涉嫌於2020年9月向該商人索取及接受一筆100萬元的貸款。直至目前為止，梁嘉文與劉慧妍從未向該商人償還任何款項。

涉向商人披露調查資料並安排弟弟為他人「頂包」

公職人員行為失當罪指，梁嘉文涉嫌於2021年12月至2022年3月期間，在與其公職有關的事上，無合理辯解而故意作出不當行為，將他以公職身分取得的警方調查細節洩露予該商人，有關調查涉及該商人前妻一宗交通意外。

另一項控罪指梁嘉文涉嫌於2021年3月就該商人兒子一宗超速駕駛案件，向該商人提議由其弟梁嘉慶為對方兒子「頂包」，意圖妨礙司法公正，對方最終拒絕了建議。

餘下控罪涉及梁嘉文一宗超速駕駛案件。控罪指3名被告涉嫌於2021年12月串謀妨礙司法公正，向警方訛稱梁嘉慶是涉案司機。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
蔡卓妍阿sa無預警宣布結婚 晒婚戒甜嫁小10歲健身教練林俊賢：以後請多多指教
00:46
蔡卓妍阿sa無預警宣布結婚 晒婚戒甜嫁小10歲健身教練林俊賢：以後請多多指教
影視圈
4小時前
賺到盡？家屬公審老人院「頹飯」得隻蛋 過來人曬更極限劣食：「三粒燒賣你見過未？」｜Juicy叮
賺到盡？家屬公審老人院「頹飯」得隻蛋 過來人曬更極限劣食：「三粒燒賣你見過未？」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
科研實踐化繁為簡 理大及扶康會共建亞洲首個共融創新中心 殘疾人士變身自家品牌研發者
創科資訊
16小時前
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
16:34
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
影視圈
19小時前
視帝黃宗澤再現健康問題？一部位疑萎縮「不可逆轉」  曾被指斷崖暴瘦狀態堪憂
視帝黃宗澤再現健康問題？一部位疑萎縮「不可逆轉」  曾被指斷崖暴瘦狀態堪憂
影視圈
7小時前
阿Sa蔡卓妍結婚丨阿Sa老公林俊賢任星級健身教練 課堂時薪貴絕全行 婚前已住女方豪宅同居
阿Sa蔡卓妍結婚丨阿Sa老公林俊賢任星級健身教練 課堂時薪貴絕全行 婚前已住女方豪宅同居
影視圈
3小時前
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
旅遊
2026-04-27 15:41 HKT
香港初代韓國餐廳「新羅寶」銅鑼灣店結業！開業逾30年 曾獲米芝蓮推薦 蔡瀾曾讚：有3道菜只有這裡能做到
香港初代韓國餐廳「新羅寶」銅鑼灣店結業！開業逾30年 曾獲米芝蓮推薦 蔡瀾曾讚：有3道菜只有這裡能做到
飲食
20小時前
新皇崗口岸聯檢大樓正式通電。
新皇崗口岸聯檢大樓正式通電 投運在即5分鐘完成通關
即時中國
19小時前