北角保母車5死車禍｜事隔8年死因庭裁定5人死於意外 官建議運輸署儘早討論修例

北角2018年12月發生致命車禍，一名校巴司機疑未拉好手掣便下車，令校巴從長康街斜路失控溜前剷上行人路，造成5死2傷。死因庭於2022年召開研訊，原訂同年裁決，惟律政司一再押後以審視是否涉嚴重罪行。司機承認傳票罪後，於2022年再被控危駕致死等罪，辯方質疑一罪兩審，區域法院法官謝沈智慧去年裁定永久擱置聆訊。事件至今近8年，死因庭因應律政司未有再申請押後，死因裁判官何俊堯今裁定5人均死於意外。何官建議運輸署儘早與相關部門討論修例，以反映同類事件的嚴重性及警惕駕駛者；另希望家屬早日釋懷，指本案今「告一段落」。

3男2女死者分別為89歲印尼華僑男子YIP WILLY、77歲男子楊文根、80歲女子何玉珍、83歲男子梁洪及70歲女子陳瑞意。事發於2018年12月10日下午1時54分，一輛車牌為HG365的校巴於北角長康街、英皇道及熙和街發生交通車禍，造成多人傷亡。何玉珍當場證實死亡；楊文根、梁洪及陳瑞意送院搶救後，同日不治；YIP送院時危殆，留院約1個月後離世。

案件編號：CCDI-273/2019(DK)、CCDI-102/2019(ST)、CCDI-1076/2018(ST)、CCDI-1068/2018(ST)、CCDI-1078/2018(ST)

法庭記者：雷璟怡