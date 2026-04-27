宏福苑聽證會︱民政處聯絡主任指有確認200多張授權票合法 無見過區議員帶人針對居民︱持續更新

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（27日）舉行第20場聽證會，亦是第三輪聽證會的第6場會議。聽證會傳召4位證人，包括時任大埔民政專員陳巧敏和大埔民政處聯絡主任（5A）柯煒妍都會作供。另外，屋宇署助理署長/強制驗樓張玉清，以及屋宇署前高級屋宇測量師（屋宇管制）謝錦明都會出席作供；謝錦明曾於2023年4月25日至2025年7月6日借調至房屋局獨立審查組（ICU）。

4月27日聽證會重點：

屋宇署代表同意，發泡膠封窗應由其執法，但由於宏褔苑是政府興建的出售居屋，與私人住宅不同，它們不受屋宇署的《建築物條例》監管，屋宇署並無參與其中。

屋宇署承認大火前，不曾亦沒有機制檢查棚網證書真確性。

屋宇署代表承認以發泡膠封窗做法不常見，又認為這已違反屋宇署規定。委員會資深大律師質疑，屋宇署對於「有否法例規管發泡膠封窗」上，想法與房屋局ICU有出入。

ICU早前被指調查棚網前「通水」預先通知，屋宇署則指「我哋一般唔會咁做」，但拒絕評論其他部門做法。

大埔民政處聯絡主任柯煒妍供稱，自己出席6次宏福苑法團會議，包括投票選定宏業為大維修承辦商的一次，都沒有見過有區議員帶人針對居民情況。

柯煒妍指，法團會議前有確認200多張授權票有按法例設「授權一覽表」。

宏福苑聽證會｜民政處聯絡主任：出席法團會議時無見過區議員帶人針對居民

【15:47】民政事務總署大埔民政事務處聯絡主任（5A）柯煒妍表示，民政署就大維修接獲居民投訴後，一般會聯絡投訴人跟進，有需要再作轉介。她指，民政處在大維修法團事項主要是促進者角色，會聯繫不同組織的同時，就《建築物管理條例》下的法團程序提供建議。她供稱，自己2024年調任大埔區後，曾6次出席宏褔苑法團會議。

開會前有確認200多張授權票合法

杜淦堃稱，2024年1月28日宏褔苑投票選定大維修承辦商宏業的法團會議中，有居民投訴當日2時開會時，大會司儀宣布有293名業主出席，但完結時卻有570多張票。柯煒妍指當日她有出席，開會前有巡查確認有按法例設「授權一覽表」，有200多張授權票。她事後有問管理公司，為何出席人數與票數有出入，對方稱大會入場數是持續登記，293人只是1時50分剛符合法定要求的數字，並加入講稿給司儀宣讀，加上她現場見有200至300人出席，因此覺得管理處說法合理。

根據柯煒妍當日所寫的紀錄，黃碧嬌在內的4位區議員出席監票，柯稱做法常見，並指包括當日在內，她出席過6次宏褔苑會議，都無見過有區議員帶人針對居民的情況出現。

被問到宏褔苑最大磨擦的會議，她認為是2024年9月6日罷免舊管委團的大會，當時舊主席鄧國權以租用時間已過為由宣布延後餘下議程，引起居民鼓譟，當時她協調下，租用場地的校方同意延長租用時間。鄧國權在多名民建聯區議員陪同離場下，建議在場業主引用《條例》由江祥發主持完成餘下議程。

對於居民有關授權票的投訴及爭議，柯煒妍稱開會時不覺得有人對授權票有爭議。她又強調，授權票有效與否，按《條例》是由法團主席決定，並非由民政署決定。

宏福苑聽證會｜屋宇署借調ICU測量師作供 認同大範圍用發泡膠風險大

【15:18】屋宇署前高級屋宇測量師（屋宇管制）謝錦明1998年加入屋宇署，曾於2023年4月25日至2025年7月6日借調至房屋局獨立審查組（ICU）。

聽證會早前披露ICU高級屋宇保養測量師古小平書面證供，古認為法定條文未列明發泡膠板作為臨時保護的阻燃標準，指曾口頭諮詢過屋宇署借調的人員謝錦明「使用發泡膠作為臨時保護措施（封窗）有否違規」。古小平指謝錦明回覆稱「無任何條例、守則規管使用發泡膠作臨時封窗保護；對此類發泡膠無防火性能要求。」

謝錦明今日作供時表示「唔記得佢（古小平）有問過」，指沒有收過任何詳細資料、無相、無圖則，亦不知悉是哪個屋苑。謝又指，不知道古小平有否用過他的回覆或套用他的意見回覆投訴人。

對於古小平的說法，謝錦明指，若古小平有引用他的口頭回覆或套用意見來回覆投訴人，「應該要話畀我聽」，以確保自己的說法與古小平的理解一致，「起碼都畀個copy我，即使我slip of tongue、講錯講漏都有機會等我改」，認為說法對他不公平。

引格蘭菲塔大火為例 指自己不可能說「無防火要求」

他以2017年倫敦格蘭菲塔（Grenfell Tower）大火為例，指當時調查發現該大樓外牆鋁板內有發泡膠，其後他亦曾參與屋宇署因應倫敦大火的後續工作，負責調查其管轄區內一棟使用類似外牆物料的商業大廈，進行了長達半年的詳細搜證工作。

因此基於過往的經驗，他認為大量使用發泡膠於外牆存在潛在火災風險，因此古小平稱自己回應「無防火要求」的說法難以接受。謝錦明進一步解釋，形容其說法「非常決絕」，理據薄弱，也很容易被推翻，故不認為「自己會咁答」，不能接受古小平這個說法。

不過謝錦明亦提到，由於在外牆打鑿時，須有適當防護措施以防止爆玻璃，相信若發泡膠板僅「用完就拆」、時間非常短暫，應該不構成違規。杜淦堃問到如果大範圍將整幢樓宇用發泡膠的風險是否很大，謝錦明表示絕對同意。

謝錦明表明，如果ICU人員巡查時發現有發泡膠封窗情況，他認為人員應先口頭質詢並展開調查，如果發現發泡膠是大範圍覆蓋，應該詢問對方解釋並口頭警告，然後回到辦公室再發信要求對方書面解釋，如無合理原因，需跟進並要求對方拆除。他認為，由於發泡膠已經被覆蓋在窗上，所以並無違反消防安全條例守則5.6(f)的易燃建築物料「無被妥善保存」，但是違反了另一條，即《建築物（建造）規例》第16條採取適當的防護措施。

屋宇署前高級屋宇測量師（屋宇管制） 謝錦明（中）。

宏福苑聽證會︱ICU被指查棚網前「通水」 屋宇署：我哋一般唔會咁做

【13:00】杜淦堃亦展示一份2022年7月1日簽署的合作備忘錄，訂明屋宇署有責任稽核ICU工作，確保ICU的工作標準與屋宇署一致。張玉清指不確定屋宇署整體而言有沒有稽核ICU工作，但在強制驗樓計劃下，屋宇署沒有稽核ICU工作。

委員陳健波關注屋宇署如何應對有RI及RC出現涉嫌貪污行為。張玉清說署方於大火後已發出通函提醒業界的職責，並且加速進行大維修巡查針對RI方面，除了一貫在收到報告後抽查外，亦會加設在工程進行當中，親自到場抽查RI工作紀錄等。署方未來擬把大維修由2級小型工程提升1級，需要由認可人士監管並提交圖則工序，由處方許可後方可開工。另外，處方擬提高罰則。

陳健波認為「大維修長期用棚網棚架困住市民，好唔人道。」他指目前市面上有紅外線及無人機堪察外牆，希望能通過持續維修取代大維修。他又希望，屋宇署能夠針對RI及RC貪污行為考慮監禁懲罰，張玉清指，如果承辦商被裁定貪污會被除牌。

委員歐陽伯權關注，如果同一大廈同時進行很多小型工程，整體規模與大型工程相約，屋宇署會否提高監管標準。張玉清指小型工程制度的原意是為了便利業主市民，又強調未來一級工程的監管會比原先更嚴格。

委員會主席陸啟康亦指出，明白小型工程制度原意是協助業主省錢省力，但是今次大火揭示出，有人居住的大廈維修作為」小型工程」，其火災風險比無人居住的新建樓宇大型工程高出許多。張玉清同意維修小型工程火災風險較高，但重申這類維修工作簡單，並不涉及更改逃生途徑，當然前提是一切合規且風險可控，強調宏福苑是有人不合規，所以會加強工程監管。

【12:40】有指棚架工程中，在後樓梯「開生口」可讓工人逃生，張玉清強調，「開生口」並非慣棚架維修工程常做法，指棚架本身已是工人上落棚架的方法，指「生口」可能影響走火通道暢通，火警時若有人從「生口」跳下，會妨礙居民逃生。至於有否開生口以外的其他方法便利工人，張玉清指可用天台或其他平台位置進出，表示大部分樓宇維修工程也無相關「開生口」做法。

杜淦堃指在後樓梯「開生口」是破壞走火樓梯的作用，張玉清同意「開生口」是明顯違法，指逃生路徑須暢通無阻，而木板「生口」不符要求，亦非適當工序、未能阻止火勢蔓延。杜淦堃問到，若註冊檢驗人員（RI）列出有違例改建或加建，張玉清表示，在檢測階段若有違規「開生口」，須通知屋宇署。

由於房屋局獨立審查組ICU巡查棚網時有人被指「通水」，提早通知承建商驗棚網。杜淦堃問到屋宇署人員巡查前會否「通風報信」，張玉清表示，一般而言，會在收到投訴後會先到現場了解有否不合規，再找RC和RI跟進，事先未必會通知；如果情況緊急，則會直接聯絡RC和RI。杜淦堃質疑何謂「未必」，她則指原則上會直接「落去睇咗先」，有需要時會再找RC和RI核實或確認位置。

杜淦堃形容ICU的慣例是收到投訴後、在巡查前與RC和RI提前通知「約齊人先去」，問到為何ICU會有此般做法？張玉清起初無正面回應，僅稱「可能佢哋又唔同因素考慮」。杜淦堃換個問法，問她的意思是否「佢哋點解咁做就唔批評、我哋就唔係咁做」，又問她「屋宇署做法係咪同ICU唔同？」，張玉清拒評論ICU做法，但最終稱「我哋一般唔會咁做」。

杜淦堃：ICU及屋宇署在有否法例規管發泡膠封窗上 想法有出入

【12:00】杜淦堃接下來與張玉清探討發泡膠封窗的議題。被問到發泡膠封窗是否慣常做法，張玉清指自己從未見過發泡膠封窗，大火後屋宇署巡查400多個私人大廈地盤，均無發現有關情況，屋宇署內部均認為，發泡膠封窗做法不常見。法例方面，張玉清稱《建築物(建造)規例》 有耐火結構的要求，而且如果使用不恰當物料而引致火警危險，署方認為不符合規例第16條有關建造方法及程序的條文。

杜淦堃續提到，屋宇署的作業守則另訂明不能用不透光物料遮蔽居民的窗戶，因此不論物料阻燃不阻燃，不透光的發泡膠板本就不容許用作封窗，張玉清同意，並指如果物料不阻燃，屋宇署更會執法。不過，杜引述房屋局獨立審查組（ICU）古先生證詞指，ICU認為現行法例並無針對發泡膠作為物料封窗有相應指引，亦並不能因此推斷違反16條。杜稱在有沒有法例規管發泡膠封窗上，ICU及屋宇署似乎想法有出入。

杜續指，屋宇署於大火後今年3月發出通函，清楚表明可燃物例如發泡膠板，不得鋪設於外牆及窗戶；而且除打鑿時局部短暫遮蓋外，不得用遮蓋窗戶。張玉清同意屋宇署在大火後清楚說明不容許發泡膠封窗，但強調之前一直都並不容許，現在只是清楚說出來。

屋宇署助理署長張玉清。

宏福苑聽證會｜屋宇署承認發泡膠封窗應由其執法

【11:30】杜淦堃展示勞工處《竹棚架安全守則》，表明守則對棚網防火性能有要求，張玉清同意。對於棚網，杜淦堃問及宏福苑大火前會否到現場核實棚網防火性能，張玉清承認，就宏福苑的情況，署方並未曾到現場抽取樣本進行燃燒測試，主要依賴承建商提供的證書。

被問到如何核實證書真確性和認受性，張玉清解釋，大火前審查證書時，會查看發出證書的實驗室是否為認可機構，例如「香港實驗室認可計劃」（HOKLAS）下獲認可的實驗室，或與香港有互認協議的內地機構。

杜淦堃指在大火後發現多宗涉及棚網的虛假文書情況，暴露僅依賴書面證書的風險。張玉清表示，在去年12月19日起引入新程序，包括屋宇署人員會在現場不同樓層隨機抽取棚網樣本，然後送至土拓署轄下的測試所或政府認可實驗室進行測試。

被問到為何不能現場檢驗，張玉清解釋，因為須確保測試準確性，例如垂直與水平燃燒也有不同，須在特定環境下進行，故實驗室嚴格準則，才能測試是否符合阻燃標準。

今次大火是八幢同時進行維修的大廈「一齊燒」，杜淦堃問從屋宇署角度，「應唔應該咁多幢大廈一齊大維修？」，張玉清解釋，在強制驗樓計劃下，宏福苑因外牆有剝落風險而計分風險較高，若屋苑中有樓宇被評為有風險，實際上會傾向將整個屋苑納入工程，因為苑宏福苑八幢是同期興建，建築物料也相同，故一棟有風險，意味其他樓宇也會高風險。

就火災之後，張玉清指今年3月，屋宇署已發新指引，建議專業人士和承建商在工程前進行風險評估，並可考慮分階段進行工程。指目前已有一些屋苑採取分階段處理做法。

【10:58】就防火方面的責任分工，張玉清同意樓宇被動消防裝置例如樓梯間隔等，是屋宇署管理範疇，相反消防處主責主動消防裝置。她續舉例，如果走火樓梯有違規工程會由屋宇署執法，但如果樓梯是有泥頭垃圾堆積，則由消防處負責。她強調，雙方有既定機制溝通，甚至會有聯合行動。在發泡膠封窗問題上，她同意兩個部門都各有相應法例處理，有重疊情況，但由於屋宇署本身對發泡膠有監管，且發泡膠封窗作為保護措施是工序一環，故會由屋宇署執法。

不過，由於宏褔苑是政府興建的出售居屋，與私人住宅不同，它們不受屋宇署的《建築物條例》監管。因此，是次的宏福苑大維修，包括上述對RI鴻毅及RC宏業的監管工作，均按法例交由房屋局下的獨立審查組（ICU）處理，屋宇署並無參與其中。

杜淦堃稱，ICU的監管權力是由屋宇署賦權，且ICU只有監管權，沒有執法權。她同意，並指如ICU發現問題，會由ICU調查後交由屋宇署進行紀律處分或檢控；同時，為了確保ICU的監管標準及做法與屋宇署一致，屋宇署會恆常借調3位人員，包括高級結構工程師予ICU協助工作。她同意，屋宇署同時亦擔當核實ICU工作的角色。

宏福苑聽證會｜註冊檢驗人員有責任親身到場監督

【10:45】張玉清供稱，屋宇署會抽查RI提交的的檢驗報告，並實地檢查確保RI的工作準確，且每年完成的實地巡查不少於315宗。

就住今次宏褔苑事件，RI為鴻毅註冊檢驗人員吳躍，而RC為宏業。杜淦堃稱吳躍曾處理過80宗強制驗樓，當中30宗任RI，張玉清同意，屋宇署事後已對吳躍經手的工程進行調查；而宏業其餘28個工地亦已發出臨時停工令，署方正持續調查。

【10:30】政府2012年推行強制驗樓計劃，代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃問及註冊承建商 （RC）和註冊檢驗人員（RI）的分工與責任。屋宇署助理署長/強制驗樓張玉清解釋，在強制驗樓制度下，RI是為配合強制驗樓計劃而設，人員須為專業人士，例如建築師、工程師或測量師等。根據法例，只有RI可以進行強制驗樓的檢驗及監督其後修葺工程。

在檢驗階段，註冊檢驗人員(RI)須親身視察樓宇狀況，根據作業守則評估是否需要維修；而在維修階段，RI須監督整個工程，確保工程安全、物料符合標準、工序恰當。而RI須負上最終責任，其責任亦不會因組建監督團隊而轉移。

杜淦堃問及RI能否指派他人代勞，張玉清表示，RI可組建團隊協助監督，但須遵循作業守則的要求，例如視乎程度每一周或每兩周親身巡查，而在某些關鍵環節，RI必須親身到場監督，例如工程開鑿後首次修葺石屎時、以及進行拉脫測試「pull off test」時等。

就註冊檢驗人員（RI）與註冊承建商（RC）在安全與質量上的共同及分別責任，張玉清舉例，在物料方面，RC負責提供物料，RI負責確認物料符合標準。工程安排則主要由RC負責，但RI有監督責任，亦需審視工序是否妥當。就防火安全方面責任，張玉清指涉及工序和地盤管理等多個範疇，當中地盤管理主要由RC負責，但RI亦有監督角色。

小型工程承建商按風險分三級，獨立委員會主席陸啟康問及署方是否在宏福苑大火後更改分級制度，張玉清確認，指現時很多小型工程是二級，將來修例會將他們「升格」為一級小型工程，要有第三方（Authorised Person）作監管，包括程序和保護措施，須獲許可才可進行維修工程。

記者：陳俊豪、趙克平

攝影：盧江球