公主道毒品快餐車危駕連撞4車及警員逃避追截 無業男判囚54個月 官斥肆意違規極不負責

42歲無業男前年8月晚上在土瓜灣至紅磡一帶駕駛毒品快餐車，與警車上演追逐戰，快餐車先後越過雙白線衝紅燈再逆線行車，一度擺脫警車。警方其後在公主道橫泊警車在路中心，造成塞車以堵截快餐車，快餐車到場後加速衝前倒後撞到4輛車，一度拖行警員，無業男最終被制服。他早前承販毒及危險駕駛等5罪，今於區域法院被判入獄54個月。區域法院暫委法官余俊翔指被告危險駕駛，導致程度不輕且廣泛的財物損毀和人身傷害，需充足反映於刑期。

官指被告強行突圍肆意違規極不負責

被告潘文傑早前承認販毒、危險駕駛、無牌駕駛、沒有第三者保險而使用汽車及管有他人身份證共5罪。法官引述求情指被告因經濟困難而犯案，現知愚蠢及後悔，案發時他並非毒駕或醉駕。被告無力賠償，明白犯下大錯，決心改過自新決不再犯。就販毒罪，法官指被告警誡下稱全部毒品均為出售，毒品皆是方便交付的狀態，認為被告擔任直接販運者，判囚40個月。

法官提及被告在約7分鐘的追截過程中，於紅磡不同主要幹道多次違規行駛，當時道路上有不少車輛及行人，他們需閃避，過程驚險萬分、危險至極。法官形容被告肆意違規極不負責任，被告甚至在被警車包圍時仍強行突圍，撞倒一名警員再拖行，及使另一警員需跳起以免被撞。被告完全置其他車輛及警員安全不顧，對至少4輛車造成損毀。法官就危險駕駛罪判以監禁22個月，及停牌3年。無牌駕駛罪則判處入獄10天；管有他人身份證判囚12個月。

法官續指，被告明知無權使用涉案車輛亦不受保，他的車牌更是已經過期，但被告仍漠視並以危險方式駕駛。法官直斥被告極為自私及不負責任，使他人無法索償，終判囚6個月，停牌3年。

法官表示5罪可謂源於同一事件，但各罪罪責不同，被告明知自己無權及無牌駕駛但仍危險駕駛，導致程度不輕且廣泛的財物損毀和人身傷害。最終法官下令部分刑期分期執行，被告需入獄共54個月，停牌3年。

被告為避追捕衝燈逆線撞4車拖行警員

案情指，2024年8月23日晚上8時14分，警車在九龍馬頭圍道近天光道巡邏，根據情報嘗試截停被告駕駛的灰色私家車（涉案車輛）。追捕數分鐘期間，涉案車輛違反路牌左轉入漆咸道北、在紅荔道近紅樂道越過雙白線及衝紅燈，再分別在紅磡南道及仁勇街逆線行車，其後不見蹤影。數分鐘後衝鋒車隊員在紅磡警署對出，發現涉案車輛停泊在公主道蜆殼油站旁邊，遂衝鋒車駛前至公主道近培正道天橋底，橫泊在路中心令數輛市民車輛停下造成塞車堵截涉案車輛。

涉案車輛到場遇上塞車時撞向快線及中線上的3輛私家車，警員行近要求被告下車不果，被告企圖突圍，幾乎撞到高級督察陳信源。陳信源用警棍擊破涉案車輛司機位車窗時，被告高速倒車，撞倒另一名衝鋒車隊員警員60387。警員60387倒地後雙腳在涉案車輛車底，用手捉住車尾防撞槓，被向後拖行數米，之後涉案車輛因撞到另一車輛而停下。現場警員擎槍指向被告，被告加速撞到前面數輛車，氣袋彈出後最終停下，警員再制服被告。

被告被捕後警誡下稱「呀Sir，架車有毒品，我唔想俾你哋拉，我先揸車走」，承認「啲毒品我拎來賣」。警方在車上檢獲36個鎖口袋，內含11.01克氯胺酮及3.14克可卡因，估計市值為港幣35,328.84元及3,290.72元，以及1張屬於周煒卓的香港身分證。警方另發現被告駕駛執照於事發前11日到期。

事件中警員60387需留院10天，獲發2個月病假，之後需要定期接受物理治療。涉案車輛屬於租車公司Global Code Limited所有，被告同年7月16日租用，租用期至8月15日結束。被告8月8日獲告知不會續租，惟到期後被告迴避還車或繳清餘款。

案件編號：DCCC309/2025

法庭記者：雷璟怡