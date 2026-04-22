登革熱︱衞生防護中心：未來本地傳播風險屬「中等」 爆發風險不可忽視

衞生署衞生防護中心昨（21日）公布，正調查本港今年首宗本地登革熱感染個案。患者為21歲男子，報稱在竹篙灣地盤工作期間曾被蚊叮咬，現正留院治療，情況穩定。衞生防護中心傳染病處主任歐家榮表示，該男子並無外遊記錄，評估後相信較大機會於工作地點附近遭蚊叮咬而受感染，未來本地傳播風險屬中等，目前整體風險仍處於可防可控水平。

歐家榮今（22日）在電台節目中指出，香港本身存在可傳播登革熱病毒的白紋伊蚊，加上鄰近東南亞地區登革熱個案持續高企，預期陸續會有輸入個案。本地已進入蚊子滋生的合適季節，衞生防護中心將繼續調查及展開滅蚊行動，並密切監察患者工作的竹篙灣地盤。

已指示竹篙灣地盤停工滅蚊

他指，中心人員已到患者住所及工地附近視察，並進行流行病學調查。環境視察發現，竹篙灣朗欣路道路工程地盤一帶屬天然綠化環境，存在多處適合蚊子滋生的地方，包括排水渠道積聚雜草與枯葉，部分容器及工地用具亦出現積水。中心已指示地盤負責人暫時停工，直至地盤及周邊完成滅蚊等防控工作。

由於病人在發病後曾在太和邨一帶活動，為審慎起見，中心將於太和邨太和廣場設立健康站，為出現相關症狀的市民作評估，並為他們進行免費登革熱抗體檢測。

累計13宗個案大部分屬 輸入個案

歐家榮表示，截至昨日，本港今年共錄得13宗登革熱個案，其中12宗為輸入個案。他強調，本地爆發風險不可忽視，但目前整體風險仍屬可防可控。他指出，本地個案出現，證明社區可能存在未被診斷的輸入個案，經蚊叮後造成本地傳播。隨着氣溫回升及雨季來臨，有利蚊子滋生，加上鄰近地區個案高企，預期輸入個案將陸續有來。每年4至8月為蚊患高峰期，較多市民外遊返港，輸入個案與本地感染風險並存。至今輸入個案數字與去年相若，中心將聯同相關部門加強蚊患監測及滅蚊工作。

籲市民外遊後不適速求醫

歐家榮提醒市民，登革熱潛伏期為3至14日，症狀包括發燒、頭痛、肌肉痛、眼窩後劇痛及出疹，市民若出現相關病徵，特別是外遊返港後，應立即求醫。預防登革熱最重要是清除積水，市民應每星期檢查家中花盆底盤、水桶及排水渠等，並在前往郊外等蚊患較多的地方時，穿着淺色長袖衣物及使用含「避蚊胺」的驅蚊劑。

麻疹個案上升機場出現小型群組

另就本港麻疹情況，歐家榮表示，截至昨日，今年共錄得5宗麻疹個案，較去年同期的1宗明顯上升。其中2宗為印尼輸入個案，1宗為本地感染，餘下2宗與其中一宗輸入個案有流行病學關連，屬機場感染群組。

該群組3名患者均在機場同一公司負責後勤飛機維修保養工作，相信是在4月3日一同當值時，由首名處於傳染期的患者傳染予另外兩人。

他強調，雖然香港整體人群的麻疹免疫水平相當高，大規模爆發機會偏低，但由於全球多地疫情反覆，香港作為國際旅遊樞紐，輸入個案風險持續存在，中心會密切監察情況。他特別指出，機場工作人員、非本地出生人士、外傭及計劃前往麻疹爆發地區的旅客屬高危群組，應檢視疫苗接種記錄，並在有需要時諮詢醫生接種疫苗。

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