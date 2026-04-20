麻疹︱機場再增一人確診累計3人中招 中心 : 病人從事飛機維修保養 毋須接觸旅客

衞生署衞生防護中心今日（20日）正調查一宗與早前個案有流行病學關連的本地麻疹個案。最新個案涉及一名在機場工作的37歲男子，他於4月15日起出現發燒及肌肉痛，翌日出現咳嗽和喉嚨痛。他於4月16日及18日兩度到屯門一間私家診所求診。病人於4月18日晚上出現皮疹，翌日由中心安排他到瑪嘉烈醫院接受隔離治療。他的臨床樣本今日證實對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應。病人現時仍然留醫，情況穩定。

病人從事飛機維修保養工作 毋須接觸旅客

衞生防護中心補充，有關病人在機場從事飛機維修保養工作，毋須接觸旅客。

流行病學調查顯示，病人與中心早前公布的兩宗麻疹個案在機場同一間公司工作。病人獨居，不確定自己是否曾接種麻疹疫苗，中心認為病人很大機會於工作地點受到感染。3宗個案屬流行病學關連個案。

病人在傳染期內（即4月14日後），除了於4月16日及18日到私家診所，亦曾於4月15日及19日到機場上班。中心正進行接觸者追蹤，以找出密切接觸者以及是否涉及高危人士。截至今日下午5時，共有31名曾跟病人同時段身處同一私家診所的人士及68名工作場所相關人員被列為密切接觸者。



中心在機場設立的健康站，自4月18日至今已為超過200名在機場工作的接觸者進行評估及接種疫苗。健康站將運作至星期三（22日），服務時間為上午10時至下午5時。中心會繼續調查和跟進個案，並對密切接觸者進行醫學監察。

因應全球麻疹疫情上升，加上3名於機場工作的人士近日相繼感染麻疹，中心再次呼籲機場員工和外傭接種麻疹疫苗，以保障健康及防止病毒在社區傳播。

