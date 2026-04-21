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登革熱︱大埔太和邨21歲男中招 報稱竹篙灣工地被蚊叮 列今年首宗本地個案

社會
更新時間：17:32 2026-04-21 HKT
發佈時間：17:32 2026-04-21 HKT

衞生署衞生防護中心今日（21日）正調查本港今年首宗本地登革熱個案，涉及一名過往健康良好的21歲男子，他在4月12日出現發燒、頭痛、肌肉痛及皮疹，4月16日到雅麗氏何妙齡那打素醫院求醫，需留院治療，目前情況穩定。他的血液樣本經檢驗後，證實對登革熱病毒呈陽性反應。

患者住太和邨 報稱屋苑內無被蚊叮

初步調查顯示，病人居於大埔太和邨，於大嶼山竹篙灣朗欣路一個道路工程地盤工作，潛伏期（3月29日至4月9日）內沒有外遊。他在潛伏期內主要在竹篙灣工地及家居附近一帶活動。他報稱近期曾在工作地點一帶範圍被蚊叮咬，然而在其他曾到訪的地點（包括大埔太和邨）沒有被蚊叮咬。他的家居接觸者及在同一工地的其他人員現時沒有出現病徵。中心的調查仍在進行中，暫未發現與早前確診的輸入個案有流行病學關連。

21歲男患者居於大埔太和邨，報稱在屋苑內無被蚊叮。
21歲男患者居於大埔太和邨，報稱在屋苑內無被蚊叮。

中心正聯同政府多個部門採取適當防控措施。隨氣溫逐漸回升及濕度增加，有利蚊子生長和繁殖，中心提醒市民採取措施防止蚊子滋生。此外，不論身處本港或前往受蚊傳疾病影響的地區，市民均應採取適當防蚊措施，避免被蚊叮咬，以預防感染蚊傳疾病。

中心表示，計及上述個案，今年暫時累計錄得13宗登革熱個案，除上述個案，全部屬外地傳入。去年錄得59宗登革熱個案，全部屬外地傳入。2024年共錄得161宗登革熱個案，包括156宗外地傳入及5宗本地感染個案。

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