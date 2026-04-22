油價｜保安局：入「鬼油」最高擬罰100萬元囚1年 今年底前提交立法會

面對油價急升，不少車主挺而走險到非法油站入「鬼油」。保安局局長鄧炳強早前表示，將研究入油者同須負法律責任，以及賦權當局充公入油車輛。據悉刑罰將擴至入「鬼油」人士，一經定罪最高罰款100萬元及監禁1年；至於出售「鬼油」者，刑罰擬倍增。

保安局回覆《星島頭條》查詢指，非法轉注燃油活動對公共安全構成嚴重威脅，初步建議將賣方罰則倍增，並證實會將買家也納入規管範圍，最高刑罰為罰款100萬元及監禁1年。

保安局：「鬼油」近期有惡化跡象

保安局指，非法轉注燃油活動對公共安全構成嚴重威脅，近期更有惡化跡象。在2026年第一季，消防處及海關接獲非法轉注燃油活動的投訴合共656宗，較2025年同期大幅上升約200%；案件宗數由26宗增至96宗，升幅更達269%；檢獲燃油數量由約12萬升增加225%至39萬升。值得留意的是，市區案件由去年第一季的10宗急增至今年同期的61宗，升幅高達510%，顯示非法轉注燃油活動正滲入人口稠密地區，對市民生命財產的威脅更為直接。

局方指，鑑於非法轉注燃油活動對公眾安全構成的風險日趨嚴重，政府現正積極檢視相關消防法例，以期全面加強規管制度。根據現行《消防（消除火警危險）規例》，非法轉注燃油罪行（賣方）的最高罰款及監禁年期，最高罰款20萬元及監禁1年，而購買非法轉注燃油一方現無須負上刑責。為加強阻嚇力，局方正研究加重罰則。



根據現行《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買未完稅汽油即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

局方指，在參考以上罰則後，初步建議將非法轉注燃油罪行（賣方）的最高罰款及監禁年期，提升至300萬元及監禁3年。而就非法轉注燃油活動中的購買者，初步建議的最高刑罰為罰款100萬元及監禁1年。當局目標是在2026年年底前將法案提交立法會審議，以期盡快落實措施。