Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油價｜保安局：入「鬼油」最高擬罰100萬元囚1年 今年底前提交立法會

社會
更新時間：09:07 2026-04-22 HKT
發佈時間：09:07 2026-04-22 HKT

面對油價急升，不少車主挺而走險到非法油站入「鬼油」。保安局局長鄧炳強早前表示，將研究入油者同須負法律責任，以及賦權當局充公入油車輛。據悉刑罰將擴至入「鬼油」人士，一經定罪最高罰款100萬元及監禁1年；至於出售「鬼油」者，刑罰擬倍增。

保安局回覆《星島頭條》查詢指，非法轉注燃油活動對公共安全構成嚴重威脅，初步建議將賣方罰則倍增，並證實會將買家也納入規管範圍，最高刑罰為罰款100萬元及監禁1年。

保安局：「鬼油」近期有惡化跡象

保安局指，非法轉注燃油活動對公共安全構成嚴重威脅，近期更有惡化跡象。在2026年第一季，消防處及海關接獲非法轉注燃油活動的投訴合共656宗，較2025年同期大幅上升約200%；案件宗數由26宗增至96宗，升幅更達269%；檢獲燃油數量由約12萬升增加225%至39萬升。值得留意的是，市區案件由去年第一季的10宗急增至今年同期的61宗，升幅高達510%，顯示非法轉注燃油活動正滲入人口稠密地區，對市民生命財產的威脅更為直接。

局方指，鑑於非法轉注燃油活動對公眾安全構成的風險日趨嚴重，政府現正積極檢視相關消防法例，以期全面加強規管制度。根據現行《消防（消除火警危險）規例》，非法轉注燃油罪行（賣方）的最高罰款及監禁年期，最高罰款20萬元及監禁1年，而購買非法轉注燃油一方現無須負上刑責。為加強阻嚇力，局方正研究加重罰則。
 
根據現行《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買未完稅汽油即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

局方指，在參考以上罰則後，初步建議將非法轉注燃油罪行（賣方）的最高罰款及監禁年期，提升至300萬元及監禁3年。而就非法轉注燃油活動中的購買者，初步建議的最高刑罰為罰款100萬元及監禁1年。當局目標是在2026年年底前將法案提交立法會審議，以期盡快落實措施。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
李家鼎哭了！心痛揭家醜月付最少5萬養李泳漢一家 炮轟大新抱搞是搞非：肚裏三把刀
01:34
李家鼎哭了！心痛揭家醜月付最少5萬養李泳漢一家 炮轟大新抱搞是搞非：肚裏三把刀
影視圈
13小時前
施明設靈前夕家醜再升級！李泳漢反擊鼎爺為「嗰個女人」洗白 否認靠老竇供養：人工都係公司出
施明設靈前夕家醜再升級！李泳漢反擊鼎爺為「嗰個女人」洗白 否認靠老竇供養：人工都係公司出
影視圈
7小時前
伊朗局勢｜特朗普宣布延長停火至談判結束 伊朗據報拒第二輪會談｜持續更新
01:42
伊朗局勢｜特朗普宣布延長停火至談判結束 伊朗據報拒第二輪會談｜持續更新
即時國際
3小時前
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
01:43
宏福苑執拾︱17樓居民自備外骨骼步行輔助器 上樓取回高達模型及兩夾萬
突發
20小時前
鄭欣宜為《歌手2026》熱身？ 休養後變面尖尖身形激瘦 一個小細節驚揭健康狀況
鄭欣宜為《歌手2026》熱身？ 休養後變面尖尖身形激瘦 一個小細節驚揭健康狀況
影視圈
12小時前
00後港女月供$4000深圳置業！力數內地買樓3大好處 網民激讚打開新思路：好識計劃
00後港女月供$4000深圳置業！力數內地買樓3大好處 網民激讚打開新思路：好識計劃
生活百科
14小時前
施明設靈丨李家鼎不滿李泳漢家屬花圈拒落弟婦名字 按耐悲憤只求喪禮安然進行：唔會去解穢酒
01:34
施明設靈丨李家鼎不滿李泳漢家屬花圈拒落弟婦名字 按耐悲憤只求喪禮安然進行：唔會去解穢酒
影視圈
14小時前
憤怒鳥｜疑與家貓交惡日日「屎襲」單位 女住戶奇招盡出終投降｜有片
00:38
憤怒鳥｜疑與家貓交惡日日「屎襲」單位 女住戶奇招盡出終投降｜有片
奇聞趣事
2小時前
HGC環電推出5G流動上網Plan 月費98元50GB兼送內地數據
HGC環電推出5G流動上網Plan 月費98元50GB兼送內地數據
商業創科
13小時前