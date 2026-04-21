宏福苑聽證會︱開「生口」存職安健與消防衝突 勞工處：政策層面上非必要

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（21日）舉行第16場聽證會。勞工處代表作供時表示，「生口」有其職安健用途，做法無違反勞工處法例，但並非政策上的必要設置，其設立須經嚴謹風險評估。惟委員會主席陸啟康指，此舉雖保障工人，卻會導致濃煙攻入大廈，導致居民難以逃生。

勞工處職安主任：「生口」有助工人逃生 前線認為有需要

勞工處高級分區職業安全主任 （行動科）（新界東及觀塘區）李萬邦作供時指，「生口」可以讓工人逃生，而在後樓梯開「生口」並不違反勞工處法例，工作守則亦不容許工人爬棚，因為具有危險性，過程中有機會從高處墮下。代表獨立委員會的大律師李澍桓質疑，「生口」導致濃煙攻入大廈，如按照李萬邦的說法，是否每層都開「生口」。李萬邦表示，開「生口」沒有干犯勞工處法例，但可能干犯其他法律，而據勞工處理解，不應長距離爬棚，指棚架距離約70至80厘米，一般上落樓層有斜梯，或有密集的竹。

勞工處總職業安全主任（行動）袁子諾則指，前線同事認為「生口」有需要，但政策層面上沒有必要性，因為「生口」的功能是出入棚架，但其實有很多方法。他強調，「生口」有其安全用途，但位置、大小、數量是由承建商作風險評估，「不是找個就位的地方做生口」，因為涉及大廈結構問題，需要諮詢顧問公司及政府。

他又指，若不牴觸住客安全的「生口」，勞工處一般不會反對，但公眾的走火梯，不是建築地盤範圍，考慮走火通道是工作地點，而非整個位置。李澍桓指，問題有需要待專家證人釐清。

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陸啟康：居民安全與工人利益存衝突

陸啟康稱，開「生口」讓煙從樓外攻入大廈範圍內，令居民難以逃生，帶出很大問題，工人與居民利益有很大衝突。他形容，今日帶出「生口」這個「刺激」題目，指開「生口」本身在職安健上是沒有問題，因為工人上落有風險，不應爬棚。

陳健波則指，今日解答「生口」可長期使用是有職安健原因，但同時有消防危險，勞工處應思考中間落墨的方法，例如「生口」需防火、可以關閉等。李萬邦指，開「生口」形式可以改良，例如是「鉸剪梯」。

陸啟康提議，可考慮做外牆升降機，若未能解決「生口」問題會構成危險，強調須保障工人和居民安全。他感謝證人提供新的觀點，指「開生口我哋以為所有因素可能一致」，但從工人工作安全，與住戶居住兩個角度而言會有所衝突」。他強調，「無論做法是否常見，我們都希望提出任何必要的改善，以令工程更安全。」

記者：黃子龍、曾偉龍

攝影：蘇正謙