宏福苑聽證會︱宏業換非阻燃棚網後 交舊證書蒙混過關 勞工處主任認無留意日期

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（21日）繼續在中環展城館舉行第16場聽證會。代表獨立委員會的大律師李澍桓指，2025年颱風後，勞工處再巡查新棚網，並要求提供新的阻燃證書，但宏業只提供一年多前的舊棚網阻燃證書，結果被蒙混過關。

勞工處颱風後巡查新棚網 宏業交舊證書

李澍桓指，2024年7月勞工處曾要求宏業提供棚網阻燃證書，以及相關送貨單，而宏業提供的檢驗報告和相關文件，寫明合格品，相關日期為2024年1月5日，證書簽發日期是1月8日。李澍桓指，2025年11月20日，即22個月後，勞工處因颱風後再巡查新棚網，並要求提供新的阻燃證書，但宏業提供的證書是2024年的舊證書。時任勞工處分區職業安全主任 （行動科）（小型裝修及維修工程第二分處）林秀青在證人供詞指，審核時只留意到測試結果是否合格，但沒有留意到日期。

勞工處職安主任林秀青：無對比舊文件 同意需改善

林秀青在聽證會上承認收到棚網阻燃證書後，沒有比對過舊的文件，同意部門需要改善。林秀青稱，勞工處沒有專業知識，故只能憑文件資料判斷，亦不會採樣和化驗。李澍桓問，若勞工處沒有專業知識，有否向ICU等其他部門了解何為阻燃。林秀青回答，沒有向其他部門了解過，但2024年曾將問題轉介予ICU。李澍桓質疑，若勞工處無力核對，「（勞工處）只是得個做字，沒有特別意義」。

另外，根據由2017年9月1日起生效的勞工處棚網安全工作守則第四版本，棚架面上的保護幕應用遲燃的物料，若使用油布作為保護幕，其遲燃性質應符合英國標準或其他等同的國際標準或規定。守則第五版本於2024年10月19日生效，守則指明，無論使用尼龍網或塑膠布等物料，所有在棚架面上的保護幕均需要符合相關標準。李澍桓指，在舊版本中，若非使用油布，即沒有準則。林秀青指，勞工處對棚網一向都有阻燃效能的要求，而工作守則的修訂是因應屋宇署意見，加入不同棚網均有阻燃要求，而她於2024年年初已知道會有新的版本更新。

委員會律師質疑勞工處回覆誤導不準確

李澍桓又展示林秀青針對一項關於宏福苑阻燃性的草擬回覆，涉事投訴關注宏業使用的棚架保護幕是否採用合標準阻燃物料，林秀青於2024年10月4日回覆投訴人，稱保護幕作用是限制物件墮下的範圍，當時勞工處所執行適用的建築地血的安全條中並沒有涵蓋關於棚網或任何物料的阻燃標準。

李澍桓質疑其回覆並不準確，林秀青稱，回覆可以更全面，雖然守則沒有寫明標準，但有要求其有阻燃效能。李澍桓指，勞工處有向宏業索取阻燃證書，且多於一次，證明勞工處對保護幕的阻燃性有要求，故林的回覆是錯誤，若投訴人依賴資料，便會誤以為勞工處沒有標準。林秀青則指，當時回覆不夠準確，因當時是未有標準，但有阻燃效能的要求。不過李澍桓直指其回覆不是「不夠準確」，而是不準確。

記者：黃子龍、曾偉龍

攝影：蘇正謙

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