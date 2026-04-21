宏福苑聽證會︱居民投訴吸煙、發泡膠板慘成「人球」 先後經勞工處、屋宇署、ICU 最終「未能確立」

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（21日）舉行第16場聽證會，亦是第三輪聽證會的第2場。其中代表獨立委員會的大律師李澍桓在聽證會展示多宗投訴文件，文件中多次出現「could not be justified」的表述，勞工處代表則指無法斷定煙頭來自居民還是工人，因此投訴未能確立。

宏福苑聽證會︱無法確定煙頭來源故投訴未能確立

李澍桓在聽證會公布多宗投訴文件，文件中多次出現「could not be justified」的表述，意指未能找到足夠證據支持投訴。首宗投訴涉及吊運安全，時任勞工處分區職業安全主任 （行動科）（小型裝修及維修工程第二分處）林秀青表示，結果是同事判斷，如有需要跟進，會找相關人員跟進。她強調「唔係單純一次Not Justified，就唔去睇、唔去跟。」

另一宗投訴則關於工人在工作期間吸煙，處方報告指，現場未發現煙頭或違規吸煙情況，雖地盤範圍見到有煙頭，但無法確定煙頭是居民還是工友，故投訴未能確立。

李澍桓指出，人員沒有親眼見到有人吸煙，不代表沒有人吸煙，只是代表勞工處未能夠成功搜證。林同意，但強調「勞工處法例，吸煙不違法」，沒有違犯任何職安健條例。

投訴轉介予消防處獲回覆指非其管轄範疇

根據勞工處提供的就宏福苑維修工程地盤的巡榻及執法行動摘要，李澍桓指，2024年7月22日巡查是勞工處對宏福苑的初次巡查，同時亦是因應7月20日投訴工人吸煙的跟進巡查。根據該投訴電郵，附有圖片顯示建築工人在棚架吸煙。勞工處曾於7月20日工人工人吸煙的投訴轉介予消防處，但消防處回覆指非其管轄範疇。林秀青解釋，轉介是因為投訴人的投訴指違反消防條例，而轉介其他部門可由同事決定，毋須上級同意。而在消防處22日回覆後，林秀青亦指示勞工處關姓同事跟進，但在巡查中未見到工人吸煙，故投訴亦未能確立。

林秀青表示，若發現有工人吸煙，會馬上停止其行為，但工人在地盤吸煙本身不違法，需要看附近有沒有火險，才能判斷有否違反法例。

巡查記錄有人圈出了「smoking」一項

李澍桓在聽證會公布一份2024年8月的巡查記錄。記錄中有人圈出了「smoking」一項，林解釋，那是同事第二次巡查時接獲吸煙投訴，從而了解承辦商有否採取措施。雖然無法監控工人吸煙，但可以查核承辦商有否訂立罰則。

此外，李澍桓亦公布一份於巡查翌日（8月9日）勞工處發給承建商「宏業」的信件指，當中寫着：「本處人員在巡視中發現，貴公司沒有遵守建築地盤安全規例和工廠及工業經營條例其他附屬規例所訂立的有關規定，有關規定列於地盤視察報告的第一及第二部分，請參閱該報告。」

隨附的「建築地盤視察報告書」列明：「地盤內若使用易燃液體或任何含有該等液體的混合物，或足以引致火警危險的物質或東西，必須採取措施禁止吸煙......」

李澍桓質疑「你們實際上並沒有發現工人吸煙，為甚麼會把這部分也寫進視察報告？」林秀青解釋，雖然沒有特定法律可對工人吸煙執法，但仍會以書面形式提醒承建商注意工人吸煙行為，藉視察報告作出提醒。

發泡膠板投訴 經多個部門最終仍「未能確立」

此外，有宏福苑住戶經1823投訴，投訴其窗戶上封有發泡膠板，詢問部門有否其他物料可以更換或加裝其他不燃物料。投訴原先被轉介強制驗樓科。

2024年10月16日，有電話紀錄顯示有職員曾聯絡投訴人，獲悉投訴人已自行聯絡房屋署，獲回覆指棚架安全及使用易燃發泡膠板的問題需轉介至屋宇署，故投訴人要求轉介至屋宇署。負責人員回覆要求投訴人提供更多資料，並告知投訴人涉事屋苑若為居屋，應聯絡獨立審查組（ICU）。

10月16日，屋宇署人員以電郵回覆1823指，引述投訴人指棚承建商用發泡膠板圍封大廈，且棚架的竹非完整和發霉，擔心安全，並要求將案件轉介ICU處理。而ICU人員回覆1823，指因投訴涉及竹棚安全，亦應轉介勞工處。林秀青表示，據她理解是屋宇署將棚架的安全問題轉介勞工處跟進，故投訴中提到的發泡膠板問題就不是由勞工處負責跟進。

10月23日勞工處的巡查後發現竹枝完好，亦向地盤管工作出建議，故裁定投訴未能確立。11月11日，林秀青向ICU主管發出便箋，指已處理投訴個案，並向ICU指出棚架竹枝破損、地盤有大量灰塵，以及棚網有阻燃問題，交予ICU跟進。

李澍桓形容，ICU將勞工處叫「落水」，最後勞工處「將波交還ICU」，其時工人吸煙問題未有解決到，勞工處因職責問題未能就發泡膠板問題向投訴人給予意見。林秀稱，當日共處理共五個投訴，部分亦與吸煙有關，而報告可以就吸煙問題寫得更清楚，但發泡膠板則不是勞工處範圍。她亦同意李澍桓指，可於與ICU的聯絡中明言發泡膠非勞工處範圍，建議由屋宇署跟進，加強部門之間的溝通。

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