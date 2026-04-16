宏福苑聽證會｜樓下設吸煙區 未見有工人在棚架吸煙 承辦商稱已盡力勸戒「唔好食煙」

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（16日）舉行第13場聽證會，亦是第二輪聽證會的第5場。負責宏建閣、宏泰閣、宏昌閣外牆維修工程的港鵬工程公司負責人吳培坤表示，部分工人有吸煙習慣，但未親眼見過工人在棚架上吸煙，並表示已叫工人戒煙、不帶煙，強調「我自己都戒緊啦」。

安全課僅持續數分鐘 開工亦無統一登記或簽到系統

吳培坤在聽證會上作供，指未接受完整的安全課堂。他回憶安全課僅持續數分鐘，內容模糊，未有提供任何圖像、短片或筆記，亦未強調佩戴頭盔、安全帶、禁止吸煙等基本安全守則。吳亦指出，每日開工前並無統一的登記或簽到系統，亦無固定的工地聯絡人。

相關新聞：

宏福苑聽證會︱播宏昌閣主僕三人離世家中CCTV片段 僅兩分鐘已有濃煙攻入

宏福苑聽證會︱居民指控黃碧嬌「結黨營私」 屢帶黨羽擾亂會議 親睹其團隊領授權票

宏福苑聽證會︱居民痛失4位至親 視像通話目睹哥哥倒下 陸啟康哽咽：會盡力搵出真相

他又透露發泡膠封住窗戶的做法並非常見，通常會用「中空板」，自己首次在宏福苑使用發泡膠封窗；而進行今次宏福苑的工程時，在打鑿工程前會在發泡膠板上再釘上一層中空板，惟完成後僅走中空板，至於未有移走發泡膠時因為分判姚錦輝指示不用拆除。

對於工人吸煙的問題，吳培坤承認部部分工人有吸煙習慣，在地下設有吸煙區，並曾叮囑工人「唔好食煙」，但未有親眼見過工人在棚架上吸煙。由於工程高峰期有三座樓宇同時進行打鑿，僱用超過50名工人，李質疑他如何在三座樓之間巡查監管。吳表示已盡量要求工人戒煙、不帶煙，「我自己都戒緊啦」。

記者：黃子龍、趙克平