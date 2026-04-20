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紅山半島74號屋業主僭建及佔用官地 7項傳票罪成 下周二判刑

社會
更新時間：13:06 2026-04-20 HKT
發佈時間：13:06 2026-04-20 HKT

港島豪宅屋苑「紅山半島」於2023年9月黑雨下，出現山泥傾瀉。富商陳天賜及其妻袁慧明名下公司Future Ocean Limited所持有的紅山半島74號屋涉僭建花園和平台等，及擴建至政府土地範圍，被票控不合法在未批租土地上建造構築物等7罪。經審訊後，裁判官鄭潤聰今於東區裁判法院裁定7項傳票罪名成立，押後4月28日判刑，以待辯方索取指示。

被告Future Ocean Limited被地政總署票控一項不合法在未批租土地上建造構築物罪，及被屋宇署檢控6項明知而未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，便展開或進行建築工程罪。

袁慧明。資料圖片
袁慧明。資料圖片
紅山半島多間獨立屋因為一場暴雨而山泥傾瀉。資料圖片
紅山半島多間獨立屋因為一場暴雨而山泥傾瀉。資料圖片

案件編號：ESS7753、20893-20898/2024
法庭記者：王仁昌

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