上水單車翁遭貨車撞斃 七旬中港司機認危駕致他人死入獄18個月、罰款6千元及停牌5年

七旬中港貨車司機前年5月在上水龍琛路駕駛中型貨車，在切線時意外撞到踩著單車的老翁，老翁被輾過後捲入車底拖行，送院搶救後不治。貨車司機今早在區域法院承認危險駕駛引致他人死亡等4罪，法官練錦鴻判刑時指，被告在意外發生前越線，但若有留意路面狀況，理應見到老翁，卻仍撞到對方，惟念被告年事已高，又身患癌症須定期治療，終判處他入獄18個月、罰款6千元、停牌5年及自費完成駕駛改進課程。

被告沒有合理理由案發時未能留意到事主

70歲被告潘玉麟，報稱中港貨車司機，承認危險駕駛引致他人死亡、兩項使用車輛而其配件並非在良好及可使用的狀態、及使用車輛而其停車燈沒有保持清潔及有效的運作共4罪。

控罪指被告於2024年5月1日，在上水龍琛路附近燈柱，在道路上危險駕駛中型貨車，引致林鑑波死亡；另於同日同地使用該中型貨車時，其配件並非在良好及可使用的狀態，即車軸左前斜架碼及右後斜架碼的固定螺栓鬆動，及橫樑焊接區破裂；及停車燈沒有保持清潔及有效的運作，即右邊後停車燈失效。

練官判刑時指，被告在意外發生前越線，駛到事主身處的車道，被告理應可清楚看見其他道路使用者。練官續稱，案發前被告曾與事主一度停下，若被告有留意路面狀況，理應會見到死者當時停在貨車的旁邊，儘管當時下著雨，惟天色並非極度昏暗，儘管交通繁忙，但車速並不快，被告沒有可以解釋的合理理由案發時未能留意到事主。練官明言，不能忽視本案令事主遭受嚴重傷害後死亡，而貨車的配件並非良好使用的狀態對事故的發生沒有直接影響，念被告年事已高，又身患癌症須定期治療，終判處他入獄18個月、罰款6千元、停牌5年及自費完成駕駛改進課程。

身患癌症症狀骨髓纖維化須定期治療

辯方求情指，被告只有1次不小心駕駛的定罪紀錄，被告現在患骨髓纖維化症狀，屬癌症的病況，須要定期服用鏢靶藥，望法庭輕判。

案情指，在前年5月1日下午1時許正下著雨，被告駕駛中型貨車在龍琛路近燈柱附近行駛，而72歲男事主林鑑波在沒有佩戴頭盔下，沿龍琛路東行左線的路邊騎着單車，而被告則在右線行駛。當二人駛至龍琛路基督教中華宣道會上水堂時，被告切入左線並停在一輛巴士後面，事主則停在被告的左前方。及後，二人均開始向前行駛，事主超越被告，但被告的車速較事主快，而撞上了事主。

不知輾過單車獲附近司機告知始知事發

惟在意外發生後，被告沒有即時停駛貨車，被告仍前駛約10米，貨車的左側輪胎輾過事主及單車，直到被告獲其他道路使用者提醒後，才發現意外發生。救護人員到場後，發現事主仍有脈搏及呼吸，但身體多處骨折，隨即將事主送往威爾斯親王醫院搶救，惟事主搶救後不治，在同日證實身亡。事主的屍體剖驗報告顯示，其直接死因是骨盆骨折，及下肢的廣泛性壓傷，此傷勢與被車輛輾壓所造成的情況吻合。

被告案發後向警方表示「我行咗一線嘅，架單車喺我左後邊，突然聽到‘咔’一聲，我停車落車睇，就見佢瞓咗喺度」。被告在警誡下指，獲附近其他司機告知，才注意到事故的發生並下車檢查。被告沒注意到貨車在輾過單車時曾向上搖晃了兩下。警方在調查後，發現貨車的配件並非在良好及可使用的狀態，即車軸左前斜架碼及右後斜架碼的固定螺栓鬆動，及橫樑焊接區破裂，及停車燈沒有保持清潔及有效的運作，即右邊後停車燈失效。

案件編號：DCCC147/2025

法庭記者：黃巧兒