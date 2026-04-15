宏福苑聽證會｜揭999通報機制過時 警方傳真報警資料予消防 杜淦堃質疑：傳真機已幾乎被淘汰

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（15日）舉行第12場聽證會，亦是第二輪聽證會的第4場。大火當日有市民致電999求助時，接通不到消防便斷了線。消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律稱若等不到接駁至消防，警方有機制以紙本形式傳真至消防通訊中心。代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃質疑傳真機在社會上已幾乎被淘汰，並非最高效。

對於在大火當日市民致電999求助時，很多情況下是等不到接通至消防便斷了線，消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律稱，若等不到接駁至消防，警方有機制將資料交予消防，現時做法是以紙本形式傳真至消防通訊中心，有消防人員負責閱讀。他又承認，最佳的做法警方與消防可直接從系統分享，但有關系統未做到。

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杜淦堃：傳真機非最高效

杜淦堃指出，傳真機在社會上已幾乎被淘汰，並非最高效。黃稱，早期傳輸方法選擇不多，除了傳真，就只能透過電話聯絡。

委員會主席陸啟康指，等候接駁的過程中，警員向求助者取資料，是好做法，「橫掂都係等」。杜續指，原意是盡快接駁消防，故警方不應取訊息，問題是求助人給訊息予警方，但消防不會依賴有關訊息，令求助者要重複講多次。

對於求助者斷線，黃思律指，求助者斷線，警方可以回撥求助者，或由警員口述，或者傳真，但消防沒有指引規定警方如何工作。杜指出，消防警方之間沒有溝通機制。黃稱不同意，消防警方沒有書面機制，但實際運作上有機制，警方可透過電話、其他電話線或傳真方法。杜指，若沒有白紙黑字機制，前線人員可有不同做法，若沒有白紙黑字機制，令前線人員工作難跟進。黃反稱，入職訓練時，已有與警察有緊密聯繫。

陸啟康問，今次出現接通警方但未能去到消防的樽頸，故是否應有機制處理。黃稱同意要探討處理方法，需要完善機制。

消防承認欠書面指引

杜指出，曾有案例是求助者致電警方後線路中斷，但消防線路仍未接通，警員一直留守線上，最終接通後以口頭方式將火警資料轉述予消防同事，問「呢個係唔係你哋指引裏面嘅做法。」黃思律指「冇呢個嘅指引，我哋冇一個指引規定報警上點樣做嘢。 」

黃思律強調，消防通訊同事入職時會接受訓練，了解警方的報案中心運作，雙方亦有緊密聯繫。杜再問是否應就每一個動作訂立書面指引時，黃回應稱：「如果今日你話可唔可以寫返低，但係咪要就住每一個動作都要寫返低？」他續指「我哋就住呢樣嘢，一定會再同警方去聯繫返，睇吓點樣喺雙方都可以做好啲。」

記者：黃子龍、曾偉龍

攝影：盧江球