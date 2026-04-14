廉署起訴滙豐前職員收賄助開戶 兩人分別判囚10個月及半年

廉政公署早前起訴5人串謀收賄，協助中介客戶開立銀行戶口，案件今日（14日）於東區裁判法院判刑。兩名涉案時任香港上海滙豐銀行有限公司（滙豐銀行）職員，盧穎衡及万卉，分別被判監禁10個月及6個月。

官斥被告違誠信 影響銀行業

31歲的滙豐銀行時任財務策劃副總裁盧穎衡，以及32歲的時任卓越理財業務經理万卉，早前承認串謀使代理人接受利益。主任裁判官張志偉判刑時指出，銀行職員須接受反洗黑錢訓練，兩名被告的行為不但影響滙豐銀行，其處理的潛在客戶會影響整個銀行行業。法庭考慮到犯案時間、賄款金額及開戶數目，以監禁15個月及9個月為量刑起點，因二人認罪，刑期獲扣減三分之一。

3人協助開戶250個

案情透露，盧穎衡於2022年11月至2025年2月期間，與兩名中介協議，就每個成功開立的戶口收取500至1,500港元賄款，並安排同事勞焯儉協助，向其支付100港元。二人在此期間共接受賄款逾17萬港元。万卉則在2024年10月至2025年2月間，協助中介的12名客戶開戶，收賄6,000人民幣。三名職員共協助開立約250個戶口，銀行審查後發現其中70多個存在洗黑錢風險，已轉介執法部門跟進。

同案另外三名被告，包括滙豐銀行時任卓越理財客戶經理勞焯儉，以及兩名中介韓杰及其妻子周崟瑛，案件將押後再訊。