消委會外傭中介︱獲聘外傭接連甩底 港媽苦等5個月無人到任 公司按條款照袋$1.68萬服務費

消委會外傭中介︱外傭聘請過程涉及各種手續，大部分消費者均會透過外傭中介公司處理。消費者委員會每年均接獲逾100宗有關外傭中介公司投訴，涉及外傭未能如期到任的替補安排、選定的外傭接連爽約、外傭的語文能力不符預期等。消委會敦促外傭中介公司，應加強與雙方溝通，包括全面了解準僱主的需要及外傭經驗和能力，以作出適切配對，並盡量核實外傭資料，做好把關角色。

消委會敦促外傭中介核實外傭資料 做好把關

有個案在A公司安排下，投訴人於2月初與1名在港外傭進行視像面試，並於翌日透過即時通訊軟件向A公司確認聘用該外傭，及繳付約16,500元服務費。然而到了2月中，A公司表示未能聯絡該外傭，導致雙方未能簽訂僱傭合約，投訴人隨即要求退款，惟A公司不置可否。4日後投訴人再次要求退款，A公司則引用合約條款指已列明外傭有可能悔約，因此不會退款，但可以提供替補人選，投訴人須於60日內選定。

個案一：3名替補外傭 1人不符要求 2人索更高薪酬

然而，3名替補人選中，1人不符合投訴人要求，另外2人則要求比原先悔約的外傭更高薪酬，投訴人認為不公平，因為由接觸A公司開始直至確認聘請外傭，皆透過即時通訊軟件進行，過程中從未簽署合約，直至被拒絕退款後，查閱A公司在她確認聘請第一位外傭前傳送的交易文件，才發現外傭爽約公司毋須退款的條款。投訴人認為外傭的替補條款限制消費者的自由度和議價能力，遂向消委會求助，要求全數退回服務費。

消委會關注退款條款對消費者是否公平

A公司回覆指，在投訴人確認聘用外傭前，已向她發送服務合約及列明退款和更換外傭條款文件。由於投訴人及後同意交易並轉帳付款，合約即告生效，而其情況並不符合退款條件。消委會調停時關注有關退款條款對消費者是否公平，及銷售過程中A公司有否讓投訴人充分理解並同意相關合約條款，促請A公司再次考慮。經多次商議後，A公司最終同意全數退款，個案得以解決。

個案二：兩名外傭接連爽約 港媽苦等5個月仍未成功聘用

另一個案是投訴人羅小姐於7月透過B公司選定外傭後，便繳交14,800元服務費。該外傭原定10月中到港就職，惟及至10月初，B公司表示外傭失聯，建議投訴人更換另一名外傭，並指由於新外傭來自另一國家，需要額外收取2,000元手續費，投訴人同意並付費。第二次聘用過程中，雙方主要透過即時通訊軟件溝通，B公司沒提供另一份合約予投訴人簽署確認。及至12月中，新外傭原定來港上任，惟同樣爽約，令羅小姐頓失方寸。她表示家庭急需外傭協助，照顧有特殊需要的兒子，惟等候5個月仍未成功聘用，遂向B公司提出退款要求卻遭拒，於是向消委會求助。

B公司指合約條款列明如外傭爽約可安排免費更換，但不設退款。然而，投訴人表示B公司安排的外傭已兩度爽約，對其服務失去信心，消委會遂再次與B公司調停，促請其考慮投訴人體驗，重新審視個案。最終B公司同意向投訴人退回一半服務費，投訴人亦接受此安排，個案得以順利解決。

個案三：外傭英文面試期間有人「通水」 入職後揭英文貨不對辦

第三個個案為投訴人於C公司安排下，透過即時通訊軟件與一名身在外地的外傭進行英語面試。過程中，投訴人留意到外傭那邊不時有另一把聲音協助其回應，令投訴人對其英語能力感到擔憂。C公司職員解釋指外傭因怯場才需要他人陪同，投訴人再特意查詢外傭的英語水平，獲職員確認其英語能力沒有問題，足夠應付日常溝通，投訴人遂同意聘用該外傭，並支付約14,000元費用。然而外傭履職後，投訴人發現雙方溝通困難，外傭未能理解簡單英語，難以明白工作指示。其後，投訴人多次嘗試聯絡C公司反映問題及要求跟進均未獲回覆，遂向消委會求助，希望C公司可以無條件更換一名能夠以英語溝通的外傭。

C公司回覆指，在招聘過程中已安排面試，讓投訴人了解外傭的語文能力，但理解其英語能力與投訴人期望有落差，因此可安排免費更換一次外傭。投訴人其後通知消委會，指已在C公司的安排下與另一名外傭進行面試並會聘用，毋須繳交額外費用，個案得以成功解決。

消委會指，萬一遇到外傭爽約等情況，中介公司應盡快通知消費者並提供適切協助。另一方面，由於部分中介公司的合約或會列明客戶付費即表示同意條款和安排，毋須再另行簽署合約，因此消費者不宜急於付款，應在交易前仔細閱讀服務協議或合約，了解退款政策及更換外傭等條款及細則，以保障自身權益。消委會將繼續密切留意行業發展，並適時向業界反映消費者的關注，推動業界提升服務質素。

記者：蔡思宇