Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

消委會外傭中介︱獲聘外傭接連甩底 港媽苦等5個月無人到任 公司按條款照袋$1.68萬服務費

社會
更新時間：10:46 2026-04-14 HKT
發佈時間：10:46 2026-04-14 HKT

消委會外傭中介︱外傭聘請過程涉及各種手續，大部分消費者均會透過外傭中介公司處理。消費者委員會每年均接獲逾100宗有關外傭中介公司投訴，涉及外傭未能如期到任的替補安排、選定的外傭接連爽約、外傭的語文能力不符預期等。消委會敦促外傭中介公司，應加強與雙方溝通，包括全面了解準僱主的需要及外傭經驗和能力，以作出適切配對，並盡量核實外傭資料，做好把關角色。

消委會敦促外傭中介核實外傭資料 做好把關

有個案在A公司安排下，投訴人於2月初與1名在港外傭進行視像面試，並於翌日透過即時通訊軟件向A公司確認聘用該外傭，及繳付約16,500元服務費。然而到了2月中，A公司表示未能聯絡該外傭，導致雙方未能簽訂僱傭合約，投訴人隨即要求退款，惟A公司不置可否。4日後投訴人再次要求退款，A公司則引用合約條款指已列明外傭有可能悔約，因此不會退款，但可以提供替補人選，投訴人須於60日內選定。

個案一：3名替補外傭 1人不符要求 2人索更高薪酬

然而，3名替補人選中，1人不符合投訴人要求，另外2人則要求比原先悔約的外傭更高薪酬，投訴人認為不公平，因為由接觸A公司開始直至確認聘請外傭，皆透過即時通訊軟件進行，過程中從未簽署合約，直至被拒絕退款後，查閱A公司在她確認聘請第一位外傭前傳送的交易文件，才發現外傭爽約公司毋須退款的條款。投訴人認為外傭的替補條款限制消費者的自由度和議價能力，遂向消委會求助，要求全數退回服務費。

消委會關注退款條款對消費者是否公平

A公司回覆指，在投訴人確認聘用外傭前，已向她發送服務合約及列明退款和更換外傭條款文件。由於投訴人及後同意交易並轉帳付款，合約即告生效，而其情況並不符合退款條件。消委會調停時關注有關退款條款對消費者是否公平，及銷售過程中A公司有否讓投訴人充分理解並同意相關合約條款，促請A公司再次考慮。經多次商議後，A公司最終同意全數退款，個案得以解決。

個案二：兩名外傭接連爽約 港媽苦等5個月仍未成功聘用

另一個案是投訴人羅小姐於7月透過B公司選定外傭後，便繳交14,800元服務費。該外傭原定10月中到港就職，惟及至10月初，B公司表示外傭失聯，建議投訴人更換另一名外傭，並指由於新外傭來自另一國家，需要額外收取2,000元手續費，投訴人同意並付費。第二次聘用過程中，雙方主要透過即時通訊軟件溝通，B公司沒提供另一份合約予投訴人簽署確認。及至12月中，新外傭原定來港上任，惟同樣爽約，令羅小姐頓失方寸。她表示家庭急需外傭協助，照顧有特殊需要的兒子，惟等候5個月仍未成功聘用，遂向B公司提出退款要求卻遭拒，於是向消委會求助。

B公司指合約條款列明如外傭爽約可安排免費更換，但不設退款。然而，投訴人表示B公司安排的外傭已兩度爽約，對其服務失去信心，消委會遂再次與B公司調停，促請其考慮投訴人體驗，重新審視個案。最終B公司同意向投訴人退回一半服務費，投訴人亦接受此安排，個案得以順利解決。

個案三：外傭英文面試期間有人「通水」 入職後揭英文貨不對辦

第三個個案為投訴人於C公司安排下，透過即時通訊軟件與一名身在外地的外傭進行英語面試。過程中，投訴人留意到外傭那邊不時有另一把聲音協助其回應，令投訴人對其英語能力感到擔憂。C公司職員解釋指外傭因怯場才需要他人陪同，投訴人再特意查詢外傭的英語水平，獲職員確認其英語能力沒有問題，足夠應付日常溝通，投訴人遂同意聘用該外傭，並支付約14,000元費用。然而外傭履職後，投訴人發現雙方溝通困難，外傭未能理解簡單英語，難以明白工作指示。其後，投訴人多次嘗試聯絡C公司反映問題及要求跟進均未獲回覆，遂向消委會求助，希望C公司可以無條件更換一名能夠以英語溝通的外傭。

C公司回覆指，在招聘過程中已安排面試，讓投訴人了解外傭的語文能力，但理解其英語能力與投訴人期望有落差，因此可安排免費更換一次外傭。投訴人其後通知消委會，指已在C公司的安排下與另一名外傭進行面試並會聘用，毋須繳交額外費用，個案得以成功解決。

消委會指，萬一遇到外傭爽約等情況，中介公司應盡快通知消費者並提供適切協助。另一方面，由於部分中介公司的合約或會列明客戶付費即表示同意條款和安排，毋須再另行簽署合約，因此消費者不宜急於付款，應在交易前仔細閱讀服務協議或合約，了解退款政策及更換外傭等條款及細則，以保障自身權益。消委會將繼續密切留意行業發展，並適時向業界反映消費者的關注，推動業界提升服務質素。

記者：蔡思宇

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
時尚購物
17小時前
名導張堅庭轟茶記「以為冇佢唔得」？偕波友轉場連鎖冰室歎早餐 讚招呼好/顏值高 反惹網民斥︰人哋軟勸退你唔知
名導張堅庭轟茶記「以為冇佢唔得」？偕波友轉場連鎖冰室歎早餐 讚招呼好/顏值高 反惹網民斥︰人哋軟勸退你唔知
飲食
22小時前
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
股市
2026-04-13 09:59 HKT
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民分析4大成因……
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民分析4大成因……
生活百科
16小時前
外遊後洗手盆突「發臭」 倒清潔劑也無法根治 專家拆解3大成因
外遊後洗手盆突「發臭」 倒清潔劑也無法根治 專家拆解3大成因
家居裝修
6小時前
星島申訴王|結婚尋合作伙伴 詳列收費項目 擁7萬粉絲Foodie 遭網民洗版鬧爆
星島申訴王 | 結婚尋合作伙伴 詳列收費項目 擁7萬粉絲Foodie 遭網民洗版鬧爆
申訴熱話
17小時前
前AV女優蒼井空自爆性史 與男星山本裕典初見即上床節目中對質 大談一夜情後讚「老公很好」
前AV女優蒼井空自爆性史 與男星山本裕典初見即上床節目中對質 大談一夜情後讚「老公很好」
影視圈
18小時前
元朗金記燒臘餐廳月底結業 50年老店主打古法燒豬、金錢雞 蔡瀾曾大讚燒肉飯與眾不同
元朗金記燒臘餐廳月底結業 50年老店主打古法燒豬、金錢雞 蔡瀾曾大讚燒肉飯與眾不同
飲食
17小時前
旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒
旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒
飲食
4小時前
入殮師︱幫死人化妝遭父母嫌無面 深圳00後美女「I don't care」
入殮師︱幫死人化妝遭父母嫌無面 深圳00後美女「I don&#039;t care」
即時中國
5小時前