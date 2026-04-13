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調查揭僅兩成三人願生育 年輕世代對生育越趨卻步 婦聯：仍未突破三大結構障礙

社會
更新時間：13:04 2026-04-13 HKT
發佈時間：13:04 2026-04-13 HKT

香港婦聯指2025年香港登記新生兒有約31,000名，綜合生育率降至0.8，為歷史新低。婦聯今日公布「2026年港人生育意願問卷調查」結果，當中77%受訪者表示不願生育，經濟壓力為生育最大阻力，佔比逾98%，其次則為房屋短缺（92%）和工作繁忙（80%）。調查報告指這三大制約因素仍根深蒂固，結構性障礙仍未突破。

年輕世代對生育越趨卻步

婦聯指，過去兩年受生育政策的初期鼓勵，港人生育意願有緩慢上升，但今年港人生育意願回落，僅23%受訪者表示願意生育，較去年下降5.1%。當中30-39歲群體生育意願最高，佔33%，與去年相若，而19-29歲群體則由約23%降至16%。報告指年輕世代面對事業起步、就業不穩、居住困難等多重壓力，對現有政策的感受度最弱，因而對生育越趨卻步。

優先選樓政策 對私樓中產無直接幫助

婦聯表示，經濟壓力、房屋短缺和工作繁忙這三大制約因素仍根深蒂固。住屋問題方面，調查指出，雖然市民認為「家有初生優先選樓/配屋計劃」較有效提升生育意願，於10分滿分中分別獲6.37分及6.24分，但計劃僅涵蓋資助出售單位及公屋，對多數在私樓市場掙扎的中產家庭並無直接幫助，或可解釋為何住房問題仍被92%受訪者視為制約。

婦聯副主席歐陽寶珍指出，現有的2萬元獎勵金有實質鼓勵作用，形容「千萬不要取消」，更建議政府優化政策，譬如研究針對第二胎以上提高金額的可行性。婦聯又建議政府將現行劃一免稅額改為「累進制」，使第二名子女免稅額高於第一名，傳遞「多生一個，優惠倍增」的信號。此外，亦建議再加碼住房政策，例如讓有子女家庭購買私樓時獲印花稅減免等。

記者：周育瑩

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