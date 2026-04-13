宏福苑聽證會︱殉職消防何偉豪落單闖宏泰閣高層 處方無相關紀錄 同袍收「Mayday」求救時感意外

宏福苑大火當日，消防隊目（追授）何偉豪不幸殉職。代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃早前透露，何偉豪原定任務是前往宏昌閣，但因為中途協助輪椅居民疏散而停下來與隊伍分開，最終誤進宏泰閣，其後何偉豪曾發出求救信號，推斷他在31樓試圖打破窗戶逃生，但最終不幸從高處墮下。獨立委員會今日（13日）舉行第11場聽證會，披露何偉豪進入火場時沒有入口紀錄，現場指揮官亦承認收到「Mayday」求救時感意外，惟因入口被堵，救援隊伍無法入內。

指揮官：相信僅何偉豪一人入火場

代表獨立委員會的大律師李澍桓提到，當時控制中心收到數個求助個案，包括宏昌閣2701室、2703室及802室等，大火初期負責現場指揮的消防處大埔消防局高級消防隊長許健安同意，當時是他下達指令，要求指派一隊煙帽隊進入宏昌閣搜救，而殉職消防員何偉豪是原定進入宏昌閣的隊員之一。他指，由於宏昌閣火勢猛烈及有雜物堵塞出入口，煙帽隊最終無法進入大廈，只能在外灌救嘗試打開生路。

李指按照程序，消防員進入火場進行搜救時，應設有「入口指揮主任」（Entry Control Officer），其職責包括記錄每名進入火場的消防員，並監察他們佩戴的呼吸器（BA）使用時間，當氧氣即將耗盡時，須指示消防員撤離火場。然而，事後發現何偉豪進入火場時，似乎未有相關記錄。許指由於煙帽隊最終無法進入大廈，故宏昌閣在火警初期尚未設立入口指揮主任，至於宏泰閣則未有派員展開搜救工作。另外，據許健安理解，何偉豪是當時唯一進入火場的救援人員。

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出入口受阻無法入內救人

火警升級後，消防處大埔消防局局長張樂恒於15時19分58秒到達現場，向許健安接手現場總指揮權。許健安當時已收到何偉豪對講機的「Mayday」求助，向張樂恒報告現場情況後隨即着手安排拯救何偉豪的工作，包括馬上成立4隊緊急應變隊，之後增加至5隊，人數約20人。他表示，當時他收到何偉豪對講機求救時，並不掌握是哪位同事在求救，亦不清楚對方身處位置，哪一座大廈，只知對方被困在30樓。

許健安憶述，當時主要火場是宏昌閣，且火勢猛烈，同意當時收到求救時感到意外，「點解會喺火場咁大火、情況咁惡劣嘅情況下，咁快成功上到去30樓咁高樓層。」他指，自己收到何偉豪求助後，曾嘗試回應對方，而當時在場的消防員都知道有同事被困火場的消息，不過宏昌閣出入口當時仍被堵塞，緊急應變隊仍只能繼續在外圍向宏昌閣射水，無法進入大廈救人。

記者：黃子龍、趙克平