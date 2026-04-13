宏福苑聽證會︱殉職消防何偉豪誤入宏泰閣 進入火場時無相關記錄 隊長：是當時唯一進入火場人員︱持續更新

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（13日）舉行第11場聽證會，亦是第二輪聽證會的第三場。繼上周五傳召消防處助理處長（牌照及審批）姜世明後，委員會將傳召4名消防處證人作供，包括消防處大埔消防局高級消防隊長許健安、消防處大埔消防局局長張樂恒、消防處分區副指揮官（新界東）林浩俊及時任消防處副消防總長（新界北）黃景文。

4月13日聆訊重點：

首批到場的大埔消防局高級消防隊長許健安指，大埔分局早前曾因應屋苑進行大維修而制訂應變方案，但承認制訂預案時未有到場視察

消防到場後未能聯絡管理公司、現場環境迅速惡化，許健安形容「從未遇過」蔓延如此快的火勢，人員嘗試入宏昌閣敲警鐘，惟前後門都被掉落雜物封鎖

消防系統失靈後，當局無明確預案如何通知居民疏散

許健安同意，現場由於正進行大維修被圍封，增加了人員辨認各座樓宇的難度

殉職消防何偉豪當日原定入宏昌閣，最終誤入宏泰閣。許健安指，消防處發現他進入火場時，沒有相關的紀錄。而他是當時唯一入火場救人的隊員。

宏福苑聽證會︱殉職消防何偉豪落單誤入宏泰閣

【11:45】火警升級後，消防處大埔消防局局長張樂恒於15時19分58秒到達現場，向許健安接手現場總指揮權。許健安當時已收到何偉豪對講機的「Mayday」求助，向張樂恒報告現場情況後隨即着手安排拯救何偉豪的工作，包括馬上成立4隊緊急應變隊，之後增加至5隊，人數約20人。他表示，當時他收到何偉豪對講機求救時，並不掌握是哪位同事在求救，亦不清楚對方身處位置，哪一座大廈，只知對方被困在30樓。

許健安憶述，當時主要火場是宏昌閣，且火勢猛烈，同意當時收到求救時感到意外，「點解會喺火場咁大火、情況咁惡劣嘅情況下，咁快成功上到去30樓咁高樓層。」他指，自己收到何偉豪求助後，曾嘗試回應對方，而當時在場的消防員都知道有同事被困火場的消息，不過宏昌閣出入口當時仍被堵塞，緊急應變隊仍只能繼續在外圍向宏昌閣射水，無法進入大廈救人。

【11:30】宏福苑大火當日，消防隊目（追授）何偉豪不幸殉職。代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃早前透露何偉豪殉職經過，指何偉豪原定任務是前往宏昌閣，但最終誤進宏泰閣，其後何偉豪曾發出求救信號，推斷他在31樓試圖打破窗戶逃生，但最終不幸從高處墮下。

李澍桓提到，當時控制中心收到數個求助個案，包括宏昌閣2701室、2703室及802室等，許健安同意當時是他下達指令，要求指派一隊煙帽隊進入宏昌閣搜救，而殉職消防員何偉豪是原定進入宏昌閣的隊員之一。他指，由於宏昌閣火勢猛烈及有雜物堵塞出入口，煙帽隊最終無法進入大廈，只能在外灌救嘗試打開生路。

李指按照程序，消防員進入火場進行搜救時，應設有「入口指揮主任」（Entry Control Officer），其職責包括記錄每名進入火場的消防員，並監察他們佩戴的呼吸器（BA）使用時間，當氧氣即將耗盡時，須指示消防員撤離火場。然而，事後發現何偉豪進入火場時，似乎未有相關記錄。許指由於煙帽隊最終無法進入大廈，故宏昌閣在火警初期尚未設立入口指揮主任。至於宏泰閣，當時亦未有派員展開搜救工作。

李續指，「相信當時唯一有進入火場救人的隊員，只係得何偉豪？」。許指「我理解係。」

大廈被圍封 增加消防辨認各樓宇難度

【11:20】許憶述，當時控制中心透過無線電將市民的求助個案告知前線人員。他指出，由於資源所限，現場並無專責人員接收及整合資訊，所有調配及搜救工作均需由他一人兼顧。他提到，雖然搜救隊專責處理火警中的結構物風險，但當日搜救隊約在下午3時03分才到達或正在途中，故此他同時要兼顧滅火與搜救工作。

許又澄清，搜救隊本身設有主任級隊長，有權分派高級器材執行作戰任務，但隊長仍需與現場總指揮保持溝通，以配合滅火行動及確保安全進入。關於指派小組前往某地點執行任務的指令，許表示，當時他是面對面直接向所屬隊長下達指示，而非單純透過無線電發放訊息。

李提到，發生火警的屋苑正進行大規模維修，大廈外牆被大量圍封，令前線人員難以辨認各座樓宇，直言「其實你俾個地圖我都未必分得到。」許承認，雖然他本人對該屋苑尚算熟悉，但對於其他環頭調派來支援的同僚，例如來自馬鞍山、沙田甚至廣道區的消防車人員，要在現場即時辨認樓宇確實存在困難。

李指出，若現場能設立臨時指示牌或路標，協助前線人員辨別不同座數，將有助調派及實地操作。許回應指，後期雖有流動指揮車及更高層指揮官到場，並能在地圖上標示位置，但對於前線要進入大廈拯救及滅火的人員來說，現場即時設立標識確實更為理想。他同意更多資源及工具用於現場標示樓宇，絕對能令行動更順暢。

許補充，其所屬消防局其實已為該屋苑制定了緊急預案，並將預案內容傳達到總區內每個消防局，透過日常訓練及車上終端機讓隊員了解。然而，他認同若能在現場提供更多即時標識，將會更加理想。

宏福苑聽證會︱消防系統失靈後 無明確預案如何通知居民疏散

【11:07】李問及在火勢開始蔓延時，現場人手是否容許調配部分同事擔任觀察員，專門監察火勢發展並向指揮官匯報。許回應指出，在一級火警的事故規模下，一般是有空間做到這項安排的。然而，他續稱：「但當日宏福苑的情況，火勢很大，我自己之前未曾處理過這類火警。現場受火警影響的範圍很大，而我手上面的資源或人手，他們都有各自的任務要做。」因此，當刻無法安排其他同事觀察四周情況並向他匯報。

李問及，若日後在大型屋邨發生火災時，現場指揮官能夠有觀察員，甚至使用無人機拍攝即時畫面，會否對調配人手及安排工作有幫助。許表示同意。

【11:00】李又問及，當日約在下午3時02分到場後約4至6分鐘，隨後約10分鐘再將火警升為三級，詢問當時有何特別考慮。許解釋，當時到達現場後，發現「宏昌閣」對面多座樓宇已有火勢蔓延，整座大廈被濃煙及火焰包圍，且有蔓延趨勢。他指出，「宏昌閣」的前門及後門位置均被墮下的雜物阻塞，無法進出，相信內有大量居民被困，而當時的人手及資源無法應付，故即時決定將火警升為三級。

李又引述消防處的文件指出，二級火警的其中一個細分類別為「供水受限制」，詢問其具體含義。許解釋，一般適用於偏遠地區或鄉郊地方，因附近街井或供水點距離較遠，供水受限時便會歸類為二級火警的細分情況。

【10:58】李指出，警報系統在火警中扮演重要角色，能提醒居民逃生，惟不少住戶在家中沒有逃生意識。他詢問許在救火方案上，若火警鐘系統失效、無法啟動，是否有既定方案指示前線人員如何通知居民疏散。許回應：「冇好明確咁樣去寫出嚟。」他表示，行動主要依賴現場實際環境，由指揮官臨場決定輔助或執行相應行動。李認為，若政策或策略上能提供更多指引，對前線工作將有很大幫助，許表示同意。

李亦提到，每輛消防車上備有「大聲公」，是否可用作廣播疏散居民。許解釋，當日火勢猛烈，現場環境嘈雜，燃燒中的竹枝棚架發出巨響，加上有雜物墮下，大聲公的效果有限。他強調，當時已即時部署滅火，大部份人手及資源用於鋪喉、開街井取水及進行撲救，而火勢在短時間內迅速蔓延。

【10:54】許健安憶述當時火勢蔓延得很快，形容「我自己都未遇過」。他指，當時宏昌閣整座大廈被大火及濃煙包圍，而由於宏昌閣前後門都被掉落雜物堵塞，且預料內部仍有大量人員尚未逃生，他判斷現場人手及資源不足以應付救援工作，故在求助後10分43秒，即15時02分00秒，將火警升至三級。

【10:48】許健安明確指出「落車嗰下聽唔到火警鐘」，亦未能接觸到大廈管理公司人員。他曾試圖派人進入宏昌閣，但現場情況迅速惡化。

許健安表示，當時他已知悉當時火警仍為一級火規模，並獲悉有先遣救援隊及額外消防車輛到場支援，事後確認共有約12輛消防車參與行動。他陸續收到各車輛主管的到場報告，並親自部署隊員開設兩條喉進行撲救。

許健安強調由於火勢猛烈、裝置失效及入口受阻，現場救援工作極為困難，隊員無法進入大廈內部啟動警報或進行內層救援，只能集中於外圍射水及地面疏散工作。

消防處大埔消防局高級消防隊長許健安。

宏福苑聽證會︱消防有就大維修制訂預案 惟承認未專程到場視察

【10:47】李澍桓展示消防內部紀錄，許健安同意，消防處於當日14時51分17秒，首次接獲求助，指宏昌閣外牆起火，且有爆炸發生。在1分25秒後，許健安於14時52分42秒接獲任務並與5名同事駕油壓升降台的消防車出動；在接獲求助後的5分05秒，即14時56分22秒，許健安到達宏福苑現場，消防車泊在迴旋處位置，隨即由居民帶領到宏昌閣背面的外牆起火位置，見火勢迅速蔓延，且火柱下方是大廈後門，不斷有火舌雜物掉落。

作為當時現場指揮官，許健安馬上安排隊員於迴旋處拉喉到宏昌閣背面射水，冀壓制火勢。他憶述，當時陸續有12架消防車到場，納入其指揮。他同時指揮升降台開喉射水，並留意到宏昌閣火警鐘沒有響起，曾嘗試派員入大廈敲響警鐘，惟雜物掉落封鎖了後門，轉至前門同樣因為火勢及雜物掉落而未能入內。他供稱，沒有管理處人員與他聯絡。

【10:41】李澍桓問及，當收到控制中心訊息後，有否告知許健安火警的實際位置，例如哪一層樓，以及是否知道火勢等資訊。許健安明確回答：「冇，我收到嘅信息係宏昌閣外着火。」換言之，控制中心並未提供起火樓層等關鍵細節。

關於隊員之間的通訊方式，許健安表示，每人身上都有一部無線電，出勤時主要依靠無線電互相聯絡。然而，當李澍桓追問，在火場這類惡劣環境下，有否試過無線電無法使用、接收不良等情況，許健安則回應：「唔清楚有冇呢啲情況。」

【10:40】對於火警發生在下午2時許，李澍桓指出，當時不少市民外出上班上學，傷亡情況已相對「幸運」；若火警發生在晚間或假期，後果可能更為嚴重，問消防會否制訂行動預案時應考慮不同時的變數，並作出相應調整。

許健安回應稱，預案本身已提供處理屋苑火警的一般程序及額外人手資源安排，而現場初期行動指揮擁有較大彈性，現場總指揮可隨時向消防通訊中心要求增援。

會上亦詳細交代當日到達現場及匯報的時間線：消防通訊中心於下午2時51分接獲首個求助電話，5分5秒後即2時56分到達現場；2時57分作出首個匯報，當時消防車停泊在迴旋處，有途人帶領人員前往宏昌閣背面（朝向元洲仔方向）的位置。

【10:36】李澍桓問消防處大埔分局早前是否曾因應屋苑進行大維修而制訂應變方案。許健安透露，事發當日消防車上並無行動預案的副本，但他本人知悉預案內容。李澍桓在聆訊中質疑，制訂預案時有否到場視察；許健安承認未有就預案專程到場視察，但強調局內人員對這個「老牌屋苑」已有充分認知，加上日常處理其他案件或進行「熟悉巡視」時，亦曾到場了解環境。許健安解釋，預案已包含屋苑的基本資料，並因應大維修而特別註明需要增加人手。

【10:20】代表獨立委員會的大律師李澍桓表示，稍後可能提及與當日火災有關的圖片或影片，對於在場觀看這次聽證會的人來說，可能或多或少會有一些不必要的情緒。他提到消防處大埔消防局高級消防隊長許健安，2013年加入消防處，2018年晉升為高級消防隊長，是當日第一批到達現場的消防員。

李澍桓問及消防於大火發生時掌握的資料。許健安指，當時在消防車上的流動終端機，會顯示火警現場資訊，如大廈樓高、地圖等，強調如果現場有消防裝置失效並事先有紀錄，流動終端機也會顯示。李澍桓問是否許健安已知宏福苑有消防裝置失效，許同意但忘記具體詳情。

記者：黃子龍、趙克平

攝影：劉駿軒