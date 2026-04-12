宏福苑大火｜卓永興：已聯絡逾1730戶 大部分可按安排上樓執拾

宏福苑居民於本月20日起獲准上樓執拾，每戶最多只限4人，限時逗留3小時。政務司副司長卓永興今日（12日）出席活動後表示，已聯絡約1730戶宏福苑居民，他們大部分都能按照安排時段上樓執拾，其中約380戶提出希望上樓多於一次。另外，政府會在下月內安排未被大火波及的宏志閣居民再次上樓。

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