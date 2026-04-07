每日雜誌｜宏福居民「回家告別」 身心大考驗 同行者宜情緒較穩定 心理學家籲設定離場暗語

大埔宏福苑7幢受災樓宇居民，本月中起可於指定時間，分批返回單位短暫逗留執拾。終可重返家園，有住客勤練體能以應付徒步登樓，有人則憂慮無法接受家園殘缺現實。受災樓宇將拆卸改建，這次「上樓」如最後告別，惟單位恐已面目全非，臨床心理學家建議居民先評估身心狀況，並擬定「上樓」前後和當刻的「回家三部曲」應變方案，並設定離場暗語，若發現無法負荷應即撤離，避免二次創傷。精神科醫生亦呼籲，居民勿單獨「上樓」，應找親友或社工同行，以作照應。

部分單位損毀嚴重，當局事後進行加固工程。

火災後部分樓宇走廊滿布瓦礫，當局派員進行清理。

上月底，政府公布宏福苑7幢受災樓宇的居民「上樓」安排，預期1700多戶、近7000人，由本月20日至5月4日，分3輪於指定時間重返單位逗留3小時。宏新閣是首批開放樓宇，近日受災較嚴重單位住戶會收到單位最新照片，讓居民了解實際損毀情況。

步行20至30層樓須量力而為

社會福利署亦派發《重返單位前預備》，當中附有「國際創傷問卷」，並就心理狀況、支援網絡及後續計劃等5個範疇，供居民自我評估。由於相關樓宇的升降機已停用，居民須徒步上樓，高層住客可能要步行20至30層樓梯，當局提醒量力而為。

有居民擔心無法承受家園面目全非的現實。

當局預計「上樓」人數近7000人，已部署護送居民、人流管理及應急支援工作。

這是去年11月26日火災發生後，該7幢受災樓宇的居民首次重返家園。據知，有居於過渡性房屋的災民，近日勤練行樓梯，盼「練好腳骨力」，應付徒步上樓的體力要求。另有長者居民擔心體力不足，無法回家道別，忐忑不安。

精神科專科醫生黎守信指，這次「上樓」雖僅短暫逗留3小時，但預期居民可能出現強烈情緒反應，建議居民找同行者陪伴。他指，同行者宜情緒較穩定，以起到守護陪伴的作用。他特別關注，於火災中經歷親友罹難的居民，必須小心評估自身心理狀況，切勿抱「頂硬上」的僥倖心態，承受二次創傷。

居民預期徒步上樓消耗體力，更憂慮舊地重遊的心理負荷超出預期。

臨床心理學家黃曉紅亦指，今次「上樓」不止考驗體力。鑑於居民於火災中各有不同經歷，她預期居民回到單位後，各自會出現不同情緒反應，建議先擬定「上樓」前、後和當刻的「回家三部曲」應變方案。她稱，「上樓」前的預備，包括尋找合適同行者，評估自己身心狀態及設定離場暗語。

視覺嗅覺刺激 容易衝擊情緒

她強調，離場暗語十分重要。當居民身心無法負荷時，可說出如「我想到樓下公園」等預設暗語，提醒同行者需要撤離。香港心理學會臨床心理學組的臨床心理學家馮曉青亦指，居民宜準備飲用水、紙巾、濕紙巾，甚至糖等物品，以備在單位逗留時應用。

心理學家建議居民先擬定「上樓」人選及執拾物品清單。

黃曉紅曾於四川汶川地震後到災區支援，親歷災難現場的視覺、濃烈氣味，及灰塵瀰漫的感官震撼。她預期居民重回舊地，眼見昔日溫馨家園變為廢墟，在視覺與嗅覺（濃烈氣味）的雙重刺激下，恐出現焦慮、失望甚至情緒崩潰。

曾到四川地震災區的臨床心理學家黃曉紅指，災場氣味會帶來震撼性感官刺激。

她建議，當事人嘗試學習「五感着陸法」（見表）的情緒急救方法，紓緩視覺及觸覺等五種感官的焦慮，以穩定心神，然後再決定是否繼續逗留。

完成「上樓」後，她建議，居民不要急於回家或獨處，可與同行者逛逛公園，找個安靜的地方沉澱思緒，分享在單位時的經歷。她特別提醒，居民不要立刻致電親友，分享「上樓」的感受，以免反覆提及負面情緒，帶來二次創傷。

馮曉青指，不少居民希望藉「上樓」執拾具紀念價值的東西，永作留念，惟她建議先作期望管理。經歷火災後，單位內環境可能與昔日有極大落差，她稱，居民雖可從獲發的單位近照略知一二，但亦宜及早釐定物品清單，取捨原則涉及物件完整性、大小及是否易於搬運。

拍照錄像助不能到場親人道別

她稱，若物品已損壞嚴重，居民應考慮「是否以拍照記錄代替，抑或堅持撿走碎片」；最壞情況是清單物件或已找不着。

黃曉紅亦勸諭，居民不要在短暫逗留的3小時內，進行「深挖式尋找」。她指，找到心儀物品固然令人安心，惟當一直找不到物件，「反覆尋找，只是一次又一次確認已經失去，打擊更大。」她提到，居民若找到殘缺物件後，感到心跳加速、暈眩、手震等反應，便應即時停止。

香港心理學會亦指，不少居民視重回單位執拾物品是一次總結和道別的機會。該會建議，居民可事先商議簡單可行的道別方式，如說句「再見」、誦經或祈禱。該會特別指出，道別不是一個容易的過程，除親身到場，也可以拍攝照片或短片，幫助未能夠親身到場的家人作出道別。

「上樓」人數方面，馮曉青呼籲居民尊重家庭成員意願，讓其按身心狀況決定是否返回；若部分成員未能親身到場亦不必介懷，可轉為事前協助或當日作後勤支援。

過去4個多月，災民經歷搬遷、重新適應生活及工作、恩恤安排，以至近日聽證會的事實披露，馮曉青指災民心情經歷幾番折騰，惟今次「上樓」帶有對故居作別含義，可能更添哀傷，希望居民留意自身情緒。

黃曉紅提到，居民「上樓」後若持續出現火災畫面的「非自願侵入性意象」、害怕火燄、或對炒菜聲、油煙味及消防車警號出現強烈反應，甚至有時間感知混亂，恐已出現二次創傷，應及早尋求專業協助。

善用安慰語言 肯定當事人感受

陪伴居民「上樓」的同行者角色重要，臨床心理學家提醒，同行者安慰時須謹言慎行。

臨床心理學家黃曉紅提到，居民回到景物全非的家園，無可避免勾起昔日回憶，傷心難過是意料中事。她指，面對哀傷，哭泣是正常反應，不少人為怕當事人情緒崩潰，會勸阻對方哭泣，或鼓勵說「要堅強一點」，相關說話雖具善意，或會產生否定當事人悲傷情緒的反效果，或增加其壓力，令其感到羞愧，「誤認為自己不中用、不夠勇敢。」

她指出，當創傷出現，即使勇敢面對，也不會令創傷消失，強調當刻最重要是肯定當事人的感受，讓他們知道不是獨自面對，且旁人理解及接納其情緒反應。她建議同行者可說，「我看見你真的很難過，我會一直陪伴」或「這次真的是很難的事，我想任何人都會覺得難受」。

黃曉紅建議，若同行者發現當事人出現強烈情緒，或體力難以支撐，可主動提出休息甚或撤離，「如果你想走，我們隨時都可以離開，我會跟你一起。」

她續稱，「別哭」、「忘記過去」或「放眼將來」等口號式鼓勵說話，實際作用有限，更可能無形中對當事人造成二次創傷，希望同行者多加留意。

記者：關英傑