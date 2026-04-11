宏福苑大火｜機構借外骨骼予居民上樓　麥美娟籲量力而為：唔等於唔洗用力行上樓

宏福苑居民於本20日起獲准上樓執拾，每戶最多只限4人，限時逗留3小時。民青局局長麥美娟強調，由政務司副司長所統籌的跨部門團隊，將動用大量人手，以確保居民在安全的情況下上樓，並會提供彈性及人性化的處理。

對於有機構免費借出外骨骼機械裝備，協助居民行樓梯返回單位，她特別提醒，即使有「外骨骼」儀器輔助，「有呢個儀器唔等於唔洗用力去行上樓」，長者及體能不足的居民仍需小心評估自身狀況，量力而為。

她指，樓宇經大火後，樓梯梯級已破損，扶手可能會「刮手」等，居民亦會有精神上壓力、情緒等，形容安全是令他們最擔心，她指，民政處會協助物資登記、派發予街坊。如長者取回物品後要乘車，「出埋車仔運送較重物件去搭車」等。

至於宏福苑的管理問題，麥美娟表示，自去年12月原有物管公司約滿後，民青局已透過法律程序委任「合安管理有限公司」為管理人。新管理人正處理交接的八十多萬份文件，準備向早前已繳交大維修費用的業主安排退款。新管理人將舉行簡介會，向業主解釋後續的退款安排、合約責任等事宜，民政署亦會從中提供協助。

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