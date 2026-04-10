建造業議會估計2030/31年度總工程量最多可達3600億 機械操作及機電安裝等或缺人

建造業議會今日（10日）公布《建造工程量預測》及《建造業人力預測》，估計整體而言行業總工程量預計於2030/31年度可達到3,050億至3,600億港元，建造業中長期前景保持穩健，行業整體總工程量將穩步增長。 發展局發言人表示政府會繼續與議會合作，透過多管齊下的策略，推動建造業專業發展及應對行業的人力需求。

個別工種料現較大人力缺口 包括機械操作、索具及與機電安裝等

建造業對不同工種的人力需求會繼續因應工程類別及其所涉工種的變動而變化。由於基建相關工程量（包括北部都會區土地平整工程及鐵路工程等）在未來數年會逐步上升，加上先進建造科技例如「組裝合成」建築法日趨普及，個別工種預計會出現較大的人力缺口，包括機械操作、索具及與機電安裝等相關工種。與此同時，個別工種的人手緊張情況則如近期所見已有所紓緩，例如鋼筋屈紮、木模板、混凝土及灌漿，以及泥水工等。然而，整體而言，因應預計行業總工程量穩步上升，建造業未來5年的總人力需求仍然殷切。

個別工種預計會出現較大的人力缺口，包括機械操作、索具及與機電安裝等相關工種。資料圖片

發展局: 會參考議會預測數據 與議會合作做好本地培訓

發展局發言人表示，會參考議會的預測數據，繼續透過多管齊下的策略，以本地勞工優先就業為政策原則，與議會合作做好本地培訓工作，以及推動業界應用科技，提升建造業整體生產力。局方會繼續善用現行的建造業輸入勞工計劃作為輔助措施，以動態應對建造業人力需求。



政府期望議會再接再厲，善用政府撥款及議會本身的資源，透過提供「一專多能」及「技能提升」培訓學額、培訓資助及就業服務，輔助建築工友提升技能轉型。



建造業專才方面，今年2月發表的《財政預算案》建議撥款6,500萬元，支持發展局於2026年增加畢業生專業訓練計劃下有關政府部門的在職培訓學額至260個，以支援建造業畢業生考取專業資格。同時，在政府的支持下，議會亦會於2026-27財政年度再出資1.8億元，資助建造業界為合共3 000名相關畢業生提供在職培訓。



同時，政府一直支持業界採用先進建築科技以提高整體生產力，推動建造業持續發展。政府於2018年及2022年合共向「建造業創新及科技基金」（基金）注資22億元，由於基金現有餘額預計將於今年內全數批出，政府在《財政預算案》建議向基金再注資10億元，連同議會出資的4億元，合共14億元，以繼續支持業界更廣泛使用創新科技。政府會與議會合作，推動業界更廣泛使用「組裝合成」建築法、機電裝備合成法、人工智能技術及建造機械人等創新建築方法及新科技。



