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小巴上邊望14歲女童邊自瀆 六旬漢認作出有違公德行為還押候懲 官指有加刑因素

社會
更新時間：15:51 2026-04-09 HKT
發佈時間：15:51 2026-04-09 HKT

64歲無業漢今年3月在港島區一輛專線小巴上露出下體及自瀆，遭車上14歲女童發現及報警。涉案無業漢今於東區裁判法院承認1項作出有違公德的行為罪，案情指警方翻查閉路電視片段後拘捕涉案被告，他在警誡下承認當時看着14歲女事主，「心癮起」及自瀆。裁判官高偉雄指案件存在加刑因素，押後至4月23日判刑，以待索取被告精神及心理報告等，期間被告須還押小欖。

邊望女童邊自瀆 

被告陳達文，被控於在2026年3月14日在一輛47M線綠色專線小巴內，作出下流、猥褻、冒犯、令人厭惡並有違公德的行為，即暴露他的陰莖及自瀆。

被告案件昨首度提堂，但他缺席聆訊，法庭應控方要求發出拘捕令。被告被重新拘捕後，今早被押解上庭應訊，他選擇認罪。

案情指，被告與14歲女事主並不相識，當日2人乘搭同一輛47M小巴，被告在車上露出下體及自瀆。女事主發現後報警，警方調查閉路電視後拘捕被告，他在警誡下當時「心癮起」，故看着女事主及自瀆；被告其後亦在警方認人手續中被認出。

存在加刑因素

庭上透露被告過去有兩次案底，但與本案不類同。辯方求情指，被告倚賴綜援為生，因一時衝動而犯案。

裁判官高偉雄指案件存在加刑因素，女事主年僅14歲，案發時必然沒有預料到會發生此事，下令被告還押至4月23日候判，期間索取感化報告、心理報告及2份精神科醫生報告。

案件編號：ESCC874/2026
法庭記者：王仁昌

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