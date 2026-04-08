愉景灣獵蛋活動大雨取消 消委會暫接獲16宗投訴涉逾8000元
更新時間：16:04 2026-04-08 HKT
發佈時間：16:04 2026-04-08 HKT
發佈時間：16:04 2026-04-08 HKT
原定於周六（4日）舉行的「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華」，因天文台發出黃雨及雷暴警告，主辦方宣布取消沙灘獵蛋環節，引起大批已到場或專程前往的家長不滿。消費者委員會今日（8日）回復《星島頭條》查詢，截至2026年4月8日中午，共接獲16宗與相關活動有關的投訴，涉及金額共8,276元。消委會會按既定程序處理，並將結果通知投訴人。
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主辦方最初根據報名條款，表示不設退款或改期，大批已到場或專程前往的家長在社交平台表達強烈不滿。主辦方深夜發文「補鑊」，宣布向所有參加者補送原定的禮物包，並額外提供一張100元的愉景灣現金券及3張免費單程船票作補償。惟有家長表示居住於新界，表明不會前往中環拿取補償，亦有家長質疑派現金券是想「賺多筆」。
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