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愉景灣獵蛋活動大雨取消 主辦方派船飛、禮包補鑊 苦主極失望：300蚊買佢幾包糖？

社會
更新時間：15:43 2026-04-05 HKT
發佈時間：15:43 2026-04-05 HKT

原定於昨日（4日）舉行的「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華」，因天文台發出黃雨及雷暴警告，主辦方宣布取消沙灘獵蛋環節。主辦方最初根據報名條款，表示不設退款或改期，導致大批已到場或專程前往的家長在社交平台表達強烈不滿。在引起廣泛聲討後，主辦方深夜發文「補鑊」，宣布向所有參加者補送原定的禮物包，並額外提供一張100元的愉景灣現金券及3張免費單程船票作補償。

原稱不退款不改期 深夜發文「拆彈」

本港昨日天氣不穩，天文台在早上先後發出黃色暴雨及雷暴警告。原定在愉景灣大白灣沙灘舉行的「沙灘獵蛋奇兵」活動，主辦方於早上在社交平台宣布，因應天氣狀況，取消當日多個時段的沙灘獵蛋環節。通告同時根據報名條款，列明所有取消的組別均不設退款或改期，隨即引爆家長不滿。不少留言指主辦方通知太遲，有家庭已乘船抵達愉景灣，安排大失預算；亦有大量意見批評不設延期的決定，令小朋友大失所望。

面對猛烈抨擊，主辦方深夜再次發文解釋，強調在天氣不穩下繼續在沙灘舉行活動會非常危險，並指在天氣許可下已盡力維持攤位遊戲及充氣樂園等部分。主辦方又指，明白參加者未能參與掘蛋遊戲會感到失望，故將向昨日所有參加者送上原定的禮物包，並額外附送一張愉景灣$100現金券，以及3張免費單程船飛。有關禮品及船票，需在4月24日至26日期間，於中環3號碼頭領取。

參與者住新界 明言不會到中環拿補償：車錢都蝕

家長鄧小姐花費逾一千元購買4張推行證，她向本網表示，當日抵達愉景灣後才知悉活動取消，小朋友「眼淚汪汪」，難掩失望，「大會也沒有與員工溝通好，我們問甚麽都說不知道，只說取消了」。她稱理解天氣因素不能控制，但不滿主辦方沒有後備方案，直言明年不會再參加，「我會考慮黃金海岸的活動。因為幾個小朋友的款項不便宜，沒了千幾元加食貴餐廳，使費不平，肉痛。」至於是否接受主辦方的補償安排，鄧小姐說不會特地到中環領取，只盼望活動改期進行，「我住新界，車錢都蝕。」

家長袁小姐花費298元購買套票，她憶述當日天文台早上9時50分發出雷暴警告，主辦方卻近10時半才宣布取消中午12時的組別，讓參加者損失更多金錢及時間，「為何不在天文台一發出雷暴警告就通知我們？我們一家三口來回船票接近300元」。她稱，當日抵達愉景灣後，只領取一個「可能100元都不值」的禮物包，感到非常憤怒及無奈，「將所有責任推給消費者，小朋友好失望，期待了整個月，但最後甚麽都玩不到！」

袁小姐又指，若非有獵蛋活動，不會到訪愉景灣，不接受主辦方提供的補償，「其一要去中環領取。這些所謂補償，我覺得只不過是想令我們消費更多，完全不是補償」，認為主辦方應賠償當日受影響人士的交通費用，並將活動延期復辦，「我只想小朋友開心，給他們玩一次的意義，大於賠償給我。」

家長質疑派現金券想「賺多筆」

專程由將軍澳帶同兒子入場的葉小姐表示，10歲兒子明年就超齡，今年將是最後一年參加活動，對取消感極度失望。她怒轟主辦方「錢就賺咗」，卻完全不承擔社會責任，「仲理直氣壯咁公告，唔取消、唔退款」，處理手法令人無言。

對於主辦方提出的補償方案，葉小姐批評現金券需山長水遠再入愉景灣使用，質疑是想「再賺多一筆」。她更對主辦方將大獎禮品捐給慈善機構的決定感到不解，形容做法「不知所謂」，並表示若沿用同樣條款，希望主辦方不要再舉辦活動，以免令其他家庭失望。

投訴後補償變多 苦主斥「大細超」

梁小姐亦專程帶同患有自閉症及過度活躍症的兒子入場，最終卻一無所獲，令她心碎地表示，事件引發她「無限自責」。她指，花費$300是為了讓兒子開心，未料活動舉辦多年，應變方案卻極其差劣。她們冒雨到達時已停雨，甚至陽光普照，但活動依舊取消。所謂的補償禮包只有幾包廉價糖果，與宣傳的豐富獎品完全不符，「一個小孩300蚊，就買佢幾包糖？」

她表示，對享有交通津貼的她們而言，補償船票更形同虛設。最終她只能讓兒子在沙灘玩耍至日落，以平復其情緒。梁小姐坦言，「小孩的失望，與自己的自責，才是最難受」。

梁小姐更指控，有職員會先試探家長的回程交通，若非乘船便不會主動提供船票作補償，更有職員疑差別對待，只向部分鼓譟的家長提供額外船票作補償，令不少蒙在鼓裡的參加者再次受騙。此外，梁小姐亦指，收到的禮物包內容因人而異，部分僅得幾包糖，要主動投訴，「職員先扮傻話執少左，補發返畀佢。」

據悉，一眾苦主已成立苦主群組，向多個部門投訴，要求主辦方負起責任，討回公道。

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