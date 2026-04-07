狗隻入食肆︱市民普遍歡迎新例 狗主盼提高包容度 食肆冀條例「不要框太死」

政府擬修例容許狗隻進入食肆，食肆經營者可選擇是否申請容許狗隻進入。適逢復活節假期，《星島頭條》記者今日（7日）走訪西貢食肆，受訪市民普遍歡迎新例，有狗主希望政府提高公眾包容度，而沒有養狗的受訪者一致表示狗隻入餐廳不會有太大影響，亦未見過有狗隻在餐廳範圍排泄。

憂狗隻亂排泄 食肆：開業四年未遇過

復活節長假最後一天，西貢碼頭旁海鮮餐廳的露天區域可謂「檯檯有狗」。在戶外區域與狗狗用膳的市民April支持政府決定，並指目前攜狗入餐廳主要問題在於其他食客目光，除此之外暫未有太大問題。她希望政府可以提高市民的包容度，亦建議餐廳主動標明容許狗隻進入。

對於坊間有聲音擔憂狗隻排泄問題，April表示狗主通常都很自律，會在進入餐廳前先帶狗隻排泄。食肆店主趙小姐亦表示開業四年從未遇到狗隻在餐廳範圍內排泄的狀況。

非狗主不抗拒：唔影響到我都歡迎

此外，非狗主的受訪者都一致歡迎新例實施。受訪小朋友Dickson表示不會抗拒狗隻出現在餐廳，認為新例實施後不會對自己造成太大影響。另有市民表示，雖然自己不會考慮養狗，身邊亦有人被狗咬過，但都歡迎新例實施，「只要唔影響到我都歡迎」。她經常在餐廳露天區域用膳，觀察到在餐廳範圍內的狗通常都很聽話，未見過有狗隻在餐廳排泄的問題，反而是路上的狗隻更可能隨地大小便。

坊間有聲音提議設立寵物區，受訪者不論是店主抑或狗主都希望狗隻可以在狗主附近，因為狗隻脫離主人身旁或會受驚，主人在旁也更方便管束狗隻。

店主有意領牌 毋懼流失客人

食肆方面，店主趙小姐表示願意申請牌照，更有受訪店主指一直都在等新例實施，亦已開始找相關仲介準備申請。她希望法例「不要框得太死」，允許餐廳自行安排和劃分區域。

被問及會否擔心流失不喜歡狗隻的客人，趙小姐表示會「盡量安排」，例如將他們安排在遠離狗隻的座位。她分享，先前亦試過有這樣的狀況，只要安排好座位便能解決，認為可兩全其美。另有受訪店主表示，食肆自會解決食客擔憂和衞生問題，如果處理得不好，「口碑也會下降，會有相應的代價。」

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記者：周育瑩

攝影：何健勇