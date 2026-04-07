復活清明長假︱本港酒店房價升20% 上班族餐廳生意大跌 韓國餐廳一原因成逆市奇葩

復活節及清明長假期今日（7日）結束，大批市民深夜從內地返港。香港餐旅業協會主席梁熙早上在一個電台節目表示，假期有230萬港人外出影響本地消費力，幸得57萬旅客入境填補消費缺口，酒店業及餐飲業情況是較去年復活節好，但較平常周末為差，希望政府會持續舉辦盛事，令不同時間生意平均。

整體酒店入住率達到百分百

他透露，整體酒店入住率達到百分百，很多旅客通過是大灣區旅遊，將香港視為其中一站，停留約一至兩晚，房價較去年復活節上升15％至20％。而餐飲業整體是較平常周末跌15％至20％，最受影響的是面向上班族的餐廳，跌3成至5成生意額；尖沙咀針對商務客的西餐廳，同樣是跌3成至5成；本地中高價餐廳都是跌2成，中環區較好只跌12％。

復活清明長假，有57萬旅客入境填補消費缺口。資料圖片

復活清明長假，有57萬旅客入境填補消費缺口。資料圖片

梁熙指，酒店業及餐飲業情況是較去年復活節好。資料圖片

香港的韓國餐廳很多都是由韓國人開設，吸引內地遊客光顧。資料圖片

韓國餐廳吸引內地客生意額倍增

他續稱，每位1000元或以上的餐廳反而生意好，同樣本港由韓國人開的餐廳營業額更是倍增，因為很多內地旅客稱內地韓國餐廳都不是韓國人主理，香港的韓國餐廳有時連服務生都是韓國人，因此較為吸引。

他分析，去年底因應宏福苑大火及選舉，很多社團活動都推遲至今年初舉行，餐飲業在1月至3月的生意尚好，而4月份通常都是餐飲業及酒店業的淡季，相信接下來5月、6月、7月有五一假期、母親節等，生意會有改善。

記者：郭詠欣

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