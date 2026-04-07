Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

復活清明長假︱本港酒店房價升20% 上班族餐廳生意大跌 韓國餐廳一原因成逆市奇葩

社會
更新時間：10:29 2026-04-07 HKT
發佈時間：10:29 2026-04-07 HKT

復活節及清明長假期今日（7日）結束，大批市民深夜從內地返港。香港餐旅業協會主席梁熙早上在一個電台節目表示，假期有230萬港人外出影響本地消費力，幸得57萬旅客入境填補消費缺口，酒店業及餐飲業情況是較去年復活節好，但較平常周末為差，希望政府會持續舉辦盛事，令不同時間生意平均。

整體酒店入住率達到百分百

他透露，整體酒店入住率達到百分百，很多旅客通過是大灣區旅遊，將香港視為其中一站，停留約一至兩晚，房價較去年復活節上升15％至20％。而餐飲業整體是較平常周末跌15％至20％，最受影響的是面向上班族的餐廳，跌3成至5成生意額；尖沙咀針對商務客的西餐廳，同樣是跌3成至5成；本地中高價餐廳都是跌2成，中環區較好只跌12％。

復活清明長假，有57萬旅客入境填補消費缺口。資料圖片
復活清明長假，有57萬旅客入境填補消費缺口。資料圖片
復活清明長假，有57萬旅客入境填補消費缺口。資料圖片
復活清明長假，有57萬旅客入境填補消費缺口。資料圖片
梁熙指，酒店業及餐飲業情況是較去年復活節好。資料圖片
梁熙指，酒店業及餐飲業情況是較去年復活節好。資料圖片
香港的韓國餐廳很多都是由韓國人開設，吸引內地遊客光顧。資料圖片
香港的韓國餐廳很多都是由韓國人開設，吸引內地遊客光顧。資料圖片

韓國餐廳吸引內地客生意額倍增

他續稱，每位1000元或以上的餐廳反而生意好，同樣本港由韓國人開的餐廳營業額更是倍增，因為很多內地旅客稱內地韓國餐廳都不是韓國人主理，香港的韓國餐廳有時連服務生都是韓國人，因此較為吸引。

他分析，去年底因應宏福苑大火及選舉，很多社團活動都推遲至今年初舉行，餐飲業在1月至3月的生意尚好，而4月份通常都是餐飲業及酒店業的淡季，相信接下來5月、6月、7月有五一假期、母親節等，生意會有改善。

記者：郭詠欣

相關新聞：

復活節回港︱深圳灣口岸深夜大排長龍 羅湖大塞車有人趕不及過關

復活清明長假｜餐飲業市道較一般周末旺 邵家輝指盛事支援零售業企穩陣腳

復活清明長假｜崔定邦：港人報團赴內地激增三成 長途高鐵團增長尤為顯著
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
復活節回港︱深圳灣口岸深夜大排長龍 羅湖大塞車有人趕不及過關
復活節回港︱深圳灣口岸深夜大排長龍 羅湖大塞車有人趕不及過關
社會
2小時前
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
生活百科
19小時前
消委會冷氣機推介｜12款窗口機獲高分 慳電/製冷/抽濕同樣出色！詳解變頻式/定頻式/匹數分別 即睇1匹+匹半+3/4匹與呎數對照
消委會冷氣機推介｜12款窗口機獲高分 慳電/製冷/抽濕同樣出色！詳解變頻式/定頻式/匹數分別 即睇1匹+匹半+3/4匹與呎數對照
生活百科
20小時前
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
飲食
3小時前
剝烚蛋殼總黏蛋白？即學3招秘技蛋殼一剝必成功 烹煮前簡單1步不黏殼
保健養生
2026-04-06 12:00 HKT
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
即時中國
4小時前
拜山遇「墳場老鼠」 大嬸自備環保袋專偷一樣嘢 醒目清潔姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
拜山遇「墳場老鼠」 大嬸自備環保袋專偷一樣嘢 醒目清潔姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
巴士兩阿叔大談召妓心得 遭乘客鄙視圍攻終敗走 網民怒轟：為老不尊｜有片
00:26
巴士兩阿叔大談召妓心得 遭乘客鄙視圍攻終敗走 網民怒轟：為老不尊｜有片
突發
14小時前
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
19小時前
正義女神丨佘詩曼拍劇疑曾被長洲街坊「問候」：黐孖筋 「原聲鬧人版」照出街網民瘋狂重播
正義女神丨佘詩曼拍劇疑曾被長洲街坊「問候」：黐孖筋 「原聲鬧人版」照出街網民瘋狂重播
影視圈
14小時前