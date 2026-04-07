Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

復活節回港︱深圳灣口岸深夜大排長龍 羅湖大塞車有人趕不及過關

社會
更新時間：02:01 2026-04-07 HKT
發佈時間：02:01 2026-04-07 HKT

復活節及清明節長假將於周二（4月7日）結束，大批離港市民陸續返港，多個陸路口岸於周一（4月6日）晚上出現人潮，其中深圳灣口岸及羅湖口岸深夜人龍綿延，不少市民在社交平台發文大呻，指過關時「打蛇餅」，排隊至少需要一小時。

多個口岸出現人龍

社交平台影片顯示，深圳灣口岸晚上出現擁擠人潮，至深夜時市民過關時「打蛇餅」，不少人手持行李及抱著嬰兒同行。另外，羅湖口岸晚上亦出現長龍，有市民表示需要花近一小時才能過關，「羅湖關口大塞車，平時15分鐘車程，今日搭左個幾鐘，全塞，岩岩（剛剛）衝到閘，但後面全部人都趕唔切過關，成條車龍睇黎要迫去皇崗了。」根據多條網上片段顯示，羅湖站列車上擠滿乘客，部分人需等待下一班列車。

港珠澳大橋車龍逾500米

根據港珠澳大橋口岸通關資訊，周二（7日）凌晨1時45分，港珠澳大橋珠海口岸（往香港方向）的汽車長龍超過500米，等候檢查時間逾40分鐘，屬「極度高峰」。

入境處早前估計假期期間羅湖管制站、落馬洲支線管制站及深圳灣管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有240,000、220,000及184,000人次出入境。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
消委會冷氣機推介｜12款窗口機獲高分 慳電/製冷/抽濕同樣出色！詳解變頻式/定頻式/匹數分別 即睇1匹+匹半+3/4匹與呎數對照
消委會冷氣機推介｜12款窗口機獲高分 慳電/製冷/抽濕同樣出色！詳解變頻式/定頻式/匹數分別 即睇1匹+匹半+3/4匹與呎數對照
生活百科
11小時前
大欖涌行山失蹤｜七旬翁獲救一刻曝光 全身滿佈沙石 身旁遺保健品、燜燒杯
突發
6小時前
巴士兩阿叔大談召妓心得 遭乘客鄙視圍攻終敗走 網民怒轟：為老不尊｜有片
00:26
巴士兩阿叔大談召妓心得 遭乘客鄙視圍攻終敗走 網民怒轟：為老不尊｜有片
突發
5小時前
重慶少女遊客受訪稱香港「舊」？仙氣外貌意外爆紅 真人現身親解「誤會」獲網民力撐：靚女講咩都啱
重慶少女遊客受訪稱香港「舊」？仙氣外貌意外爆紅 真人現身親解「誤會」獲網民力撐：靚女講咩都啱
生活百科
7小時前
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
生活百科
10小時前
星島申訴王｜客人轉錯7000元 小店反遭辱罵兼「假律師」恐嚇 店主堅持銀行處理：唔想捲入洗黑錢陷阱
提防騙子
11小時前
何超欣、谷愛凌穿火辣比堅尼解放好身材 名媛與體壇女神性感對決 大晒跨界別閨密情
何超欣、谷愛凌穿火辣比堅尼解放好身材 名媛與體壇女神性感對決 大晒跨界別閨密情
影視圈
8小時前
剝烚蛋殼總黏蛋白？即學3招秘技蛋殼一剝必成功 烹煮前簡單1步不黏殼
保健養生
14小時前
胡定欣忽然失控淚灑舞台 網民：發生咩事啊佢？ 獻唱一曲疑憶坎坷情路幸覓得真愛
胡定欣忽然失控淚灑舞台 網民：發生咩事啊佢？ 獻唱一曲疑憶坎坷情路幸覓得真愛
影視圈
9小時前
正義女神丨佘詩曼拍劇疑曾被長洲街坊「問候」：黐孖筋 「原聲鬧人版」照出街網民瘋狂重播
正義女神丨佘詩曼拍劇疑曾被長洲街坊「問候」：黐孖筋 「原聲鬧人版」照出街網民瘋狂重播
影視圈
5小時前