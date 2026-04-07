復活節回港︱深圳灣口岸深夜大排長龍 羅湖大塞車有人趕不及過關

復活節及清明節長假將於周二（4月7日）結束，大批離港市民陸續返港，多個陸路口岸於周一（4月6日）晚上出現人潮，其中深圳灣口岸及羅湖口岸深夜人龍綿延，不少市民在社交平台發文大呻，指過關時「打蛇餅」，排隊至少需要一小時。

多個口岸出現人龍

社交平台影片顯示，深圳灣口岸晚上出現擁擠人潮，至深夜時市民過關時「打蛇餅」，不少人手持行李及抱著嬰兒同行。另外，羅湖口岸晚上亦出現長龍，有市民表示需要花近一小時才能過關，「羅湖關口大塞車，平時15分鐘車程，今日搭左個幾鐘，全塞，岩岩（剛剛）衝到閘，但後面全部人都趕唔切過關，成條車龍睇黎要迫去皇崗了。」根據多條網上片段顯示，羅湖站列車上擠滿乘客，部分人需等待下一班列車。

港珠澳大橋車龍逾500米

根據港珠澳大橋口岸通關資訊，周二（7日）凌晨1時45分，港珠澳大橋珠海口岸（往香港方向）的汽車長龍超過500米，等候檢查時間逾40分鐘，屬「極度高峰」。

入境處早前估計假期期間羅湖管制站、落馬洲支線管制站及深圳灣管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有240,000、220,000及184,000人次出入境。