復活清明長假｜餐飲業市道較一般周末旺 邵家輝指盛事支援零售業企穩陣腳

復活節及清明節長假展開，批發及零售界立法會議員邵家輝指出，復活節期間不少港人外遊，而內地亦非長假，故此期間的訪港旅客人數向來不及五一黃金周等主要檔期；近年來自東南亞，特別是菲律賓、越南等地的旅客數目有亮麗增長，反映香港對不同國家旅客的吸引力正在提升，希望能對零售有幫助。

對於早前公佈的2月份零售數據按年升近兩成，邵家輝解釋，這主要受農曆新年檔期影響，若合併一、二月數據計算，增長約為11.5%，顯示零售業跌勢已喘定，並連續十個月平穩向上。他相信，「盛事活動」如啟德體育園的大型演唱會，以及「一簽多行」等政策，是支持零售業企穩陣腳的重要因素，並呈逐步向上的升勢。不過，他亦提醒業界需正視跨境網購帶來的挑戰，業物要做足應對的措施。而不同消費水平的旅客來港，亦可以共同搞活市道。對於珠寶業界有高增幅，邵家輝預計在金價帶動下讓旅客到來掃貨。

短途客成主力 酒店業審慎定價保競爭力

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，透過觀察高鐵車票銷情，不少車票已售罄，可預見假期南下旅客增加，主要為來自廣東、廣西、福建等地的短途旅客。他指出，這類旅客傾向留港一至兩晚，主要是「遊山玩水、食嘢買嘢」為主，兩大主題樂園亦尤其受歡迎。

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在酒店方面，崔定邦提到，雖然早前入住率達九成，但酒店房價未有顯著提升。他分析，主要原因是面對深圳酒店的激烈競爭，本港酒店經營者在定價上相當審慎，甚至自行吸納了酒店稅的成本，以維持價格競爭力。他認為，與東京等城市相比，香港同級數酒店的價格「超級抵住」，目前已在入住率和房價之間取得良好平衡。

餐飲依賴「場景」 需轉變宣傳策略吸客

現代管理(飲食)專業協會主席楊浩宏坦言，飲食業界普遍認為復活節不是「超級旺」的節日，生意表現僅如一個比較好的周末，生意較其他日子略為好。他強調，現時餐飲業的生意好壞，很大程度取決於「場景」，例如鄰近景點、大型商場或盛事活動場地如啟德等特殊地方的餐廳，生意明顯暢旺得多。他舉例指將會舉行的國際七人欖球賽，不少餐廳已訂滿。

楊浩宏指出，隨著旅客成為重要客源，傳統針對本地客的宣傳方式已不足夠。業界正適應轉變，需要更多利用內地社交媒體或國際平台作推廣，才能在本地客北上消費成常態的情況下，有效吸引新客源。他觀察到，部分成功轉型的食肆能吸引大量旅客排隊，證明有效的宣傳及經營模式至關重要。