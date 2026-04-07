減肥針︱醫生指減肥首要改善生活及飲食習慣 亂服劑量會影響健康

香港關注肥胖症聯盟發現，坊間有不少減肥亂象，包括使用水貨減肥針、包含禁藥成分「減肥保健品」等。香港代謝及減重外科醫學會主席、外科專科醫生黃健鴻今早（7日）在一個電台節目表示，很多港人對肥胖的定義不明，變相減到過瘦，亦有很多人以為減肥是減完一次就完，沒有長遠計劃，很容易復胖，並會在沒有醫生處方下，以不正當渠道取得減肥藥，或因服用劑量導致不好的後果。

他表示，減肥首要是改善生活及飲食習慣，控制卡路里吸收，身體質量指數（BMI）控制在27以下都是用這些方法，不可行才會考慮用介入式治療，舉例近來盛行的「減肥針」，本身是治療糖尿病的藥物，主要成分是一種腸道荷爾蒙，可增加飽腹感，令胃部蠕動變慢，令病人食很少就已經感到飽，再加上運動可以減重，但使用的劑量需要調教，如胃部蠕動太差會令病人嘔吐等，故並非所有人都合適使用該藥物。

針藥易受溫度影響

他更指出，此藥受溫度影響，若無合適的運輸冷凍鏈，可能市民從外地帶回來的針藥已沒有效用，用後會帶來不好的後果，打此針藥都沒有用。他又舉例，坊間仍有人在兜售含有禁藥「西布曲明」的藥物，或會影響市民的血壓、情緒等問題，更有機會誘發抑鬱，又或有市民服用甲狀腺素的藥物，過量會影響心臟等機能。

他一再重申，減肥屬於長期行動，如短期使用藥物減重，一旦停藥就會復重，特別是減去水分及肌肉越來越多，脂肪都會越積越多。

記者：郭詠欣

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