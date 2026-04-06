亂買「減肥針」或打出禍 關注組織拆解5大減肥亂象 籲停自行用藥

本港51.3%成年人超重或肥胖，政府早前推出首份《體重管理行動計劃》，目標三年內將肥胖率降至五成以下。香港關注肥胖症聯盟歸納坊間5大減肥亂象，提醒市民提高警覺。聯盟強調，減重須以安全為首要標準，配合改善生活及飲食習慣，提醒亂用減肥針藥會增加健康風險。

香港關注肥胖症聯盟由香港中華醫學會、香港代謝及減重外科醫學會及香港肥胖學會共同成立。聯盟留意到，社交平台上有不少網民分享外遊時購買或經水貨渠道代購減肥藥物的經歷，甚至以「日記」形式交流用藥經驗，藥物品質及安全令人憂慮。

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五大減肥亂象：無專業醫療評估胡亂用藥

亂象一：自行用藥 缺乏專業醫療評估

未經醫生評估體質及病史，便自行用藥，可能導致身體嚴重受損。此外，盲目追求效果可能導致劑量過重，減肥針屬處方藥，絕非保健品，必須經醫生診斷後處方及調整劑量。

亂象二：減肥「保健品」含西藥成分

減肥產品含有未標示西藥成分問題，服用後可能引致嚴重副作用。其中已被禁止在本港使用及出售的常見西藥成分「西布曲明」，屬抑制食慾的減肥藥，副作用包括血壓上升、心跳加速、痙攣等，患有心臟病人士不宜服用。市民切勿購買或服用成分或來歷不明的產品。

亂象三：減肥針/藥物來源不明及假貨充斥

隨着減肥針需求激增，供應有限，有消費者轉向非正規渠道購買，包括私下交易、海外代購、未經授權的診所、美容院、藥房等，導致假貨及仿製品氾濫，藥物成效及安全成疑。

亂象四：藥物運輸及儲存缺失

以減肥針為例，必須在嚴格的冷藏環境下運輸及儲存。若運輸或儲存不當，可能影響藥效及安全性，甚至造成藥物污染風險。消費者無法追溯藥物儲存歷史，打進體內的藥物可能無效，甚至危及健康。

亂象五：缺乏專業監管及後續跟進

沒有醫生指導，使用者難以及時調整劑量及處理突發狀況，亦缺乏良好生活習慣及飲食配合。

減肥針屬處方藥物 須醫生指導使用

近年備受關注的「減肥針」，即 GLP-1受體促效劑/GIP+GLP-1雙受體促效劑，屬皮下注射處方藥物，機制包括提升飽腹感、延緩胃排空、降低食慾與熱量攝取，以及促進脂肪分解。聯盟表示，GLP1類藥物受《藥劑業及毒藥條例》監管，屬「處方藥物」，須由醫生處方並在註冊藥劑師監督下配售。坊間流通的水貨大多屬未經衞生署註冊的藥劑製品，在未獲合法授權下管有此類產品屬刑事罪行，當事人或面臨檢控。

聯盟提醒，減肥針是慢性疾病管理的治療工具之一，並非減重捷徑。自行使用減肥藥物，存在劑量錯誤及使用方法不當等健康風險。患者需配合醫生持續監察減重進度，並接受個人化的劑量調整建議，方能確保治療成效。市民使用任何減肥藥物前應先諮詢醫生，確保安全及療效。

政府目標三年內將肥胖率下降至五成以下。香港肥胖學會創會會長兼內分泌及糖尿科專科醫生袁美欣表示，知悉當局會在多個服務點擺放體重磅，亦會配合講座等活動，提升各階層市民對肥胖症的了解。對於政府提倡融合中醫原則的體重管理，她認為有一定理據，「穴位刺激、甚至一些埋線治療，其實臨床上的確見到有效。」

美國推「倒金字塔」飲食 肥胖學會會長：大膽

袁美欣形容，不論藥物、手術、中醫，都是減肥「武器」的一部分，「越多『武器』可以選擇，我們成功機率就越高」；強調減肥基石是維持健康飲食、恆常運動，及正確生活態度。

另外，美國政府年初公布更新《美國人飲食指南》，以「倒金字塔」形式呈現，強調多攝取蛋白質、減少糖分及超加工食品。袁美欣說，有關建議「非常大膽」，但已存在多年，「尤其地中海飲食法，其中一部分是提倡加多一點菜、減少肉類，醫學界都發現有效減低糖尿病發病率。」不過她指，港人飲食多都以澱粉質為主，扭轉飲食習慣需循序漸進。

記者：蕭博禧

攝影：何家豪