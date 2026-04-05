宏福苑大火︱業主簡介會5月上旬舉行 合安：正處理大維修基金及各項按金退款安排

由政府委任的宏福苑業主立案法團管理人合安管理有限公司早前曾表示，最快本月中下旬為業戶安排簡介會。不過，由於居民反映不希望簡介會時間與返回單位執拾時間，以及聽證會時間有所衝突，故合安昨日（4日）公布，將於2026年5月上旬舉行業戶簡介會，具體詳情將於稍後另作公布。

正敲定退款具體安排

合安指，公司正處理大維修基金及各項按金的退款安排，當中牽涉檢視與前管理公司交接所取得的80多萬份文件，以梳理每戶的情況；透過其律師團隊檢視法團所簽訂的合約，以釐清法團可能承擔的法律責任與其他事宜；以及敲定退款的具體安排等。

相關新聞：宏福苑大火｜合安：法團戶口及維修基金餘款適時退予業主 最快4月辦簡介會交代工作