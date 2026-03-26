宏福苑大火｜合安：法團戶口及維修基金餘款適時退予業主 最快4月辦簡介會交代工作

土地審裁處早前頒令，解散現屆大埔宏福苑業主立案法團管委會，並委任華懋旗下公司合安管理有限公司（合安）無限期及無償擔任管理人。合安今（26日）在官方網站聲明，會按業主大維修基金供款情況，研究適時退款予業主的安排，以及安排全數退回個別業主曾繳付的裝修按金及儲物室按金，並預計最快4月中下旬安排簡介會，詳細交代各項工作進度。

大維修基金屬業主共同財產 研適時退款

合安表示，大維修基金屬業主共同財產。合安正就基金結餘進行梳理，並會按業主供款情況，制定可行的分配方案及技術處理細節，研究適時退款予業主的安排，並會在準備妥當後第一時間向全體業主交代。

對於個別業主曾繳付的裝修按金及儲物室按金，合安會安排全數退回。具體退款流程同樣會在準備妥當後立即公布。至於有關召開業主大會的要求，合安會按照《建築物管理條例》（第344章）的規定處理，並正尋求法律意見。

法團戶口及維修基金餘款相關權益保留給業主

合安接觸居民時，收到業主就法團戶口及維修基金餘款處理等方面的意見，主動向政府反映業主的憂慮。合安得悉房屋局今日已就有關事宜作交代，明確表示法團戶口及維修基金餘款的相關權益會保留給業主。

合安會繼續就各項居民關心的議題與政府部門保持溝通，並會以透明、審慎及負責任的態度處理後續工作。自獲委任為管理人，合安一直全力推進各項工作，包括審閱由前任管理公司移交的大量文件、審視法團賬目、分析各項與法團相關的文件，並已聘用專業人士提供協助。合安亦已開設網上平台，定時發放工作進度，並設立專用電郵，與居民保持溝通聯絡。

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