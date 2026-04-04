醫管局九龍東醫院聯網5.6萬病人個資外洩 李夏茵：事件疑與有人非法盜取病人資料有關

醫管局發生病人資料外洩事件，5.6萬九龍東醫院聯網病人受影響。醫管局行政總裁李夏茵向員工發信指，醫管局恆常監察系統於昨日（3日）凌晨約2時發現有公立醫院病人資料外洩，並不當地上載至其他平台。外洩資料以電腦原始檔案形式顯示，包含病人姓名、性別、身份證號碼、醫院檔案號碼及手術內容等資料。資料內亦包括一個聯網少量的員工姓名及職級，但未有發現員工身份證號碼或其他個人資料包含在內。

事件疑與有人非法盜取病人資料有關

李夏茵指，醫管局高度重視並嚴肅處理此事，已即時報警及通報個人資料私隱專員公署，並要求相關第三方平台移除所有外洩資料。醫管局重視病人資料安全，並已採取多項措施加強醫療系統以防止資料外洩。經初步檢視，網絡系統運作正常，暫時無證據顯示涉及網絡攻擊，事件疑與有人非法盜取病人資料有關。醫管局會全力配合警方調查外洩原因。

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