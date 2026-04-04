Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

醫管局九龍東醫院聯網5.6萬病人個資外洩 李夏茵：事件疑與有人非法盜取病人資料有關

社會
更新時間：16:45 2026-04-04 HKT
發佈時間：16:45 2026-04-04 HKT

醫管局發生病人資料外洩事件，5.6萬九龍東醫院聯網病人受影響。醫管局行政總裁李夏茵向員工發信指，醫管局恆常監察系統於昨日（3日）凌晨約2時發現有公立醫院病人資料外洩，並不當地上載至其他平台。外洩資料以電腦原始檔案形式顯示，包含病人姓名、性別、身份證號碼、醫院檔案號碼及手術內容等資料。資料內亦包括一個聯網少量的員工姓名及職級，但未有發現員工身份證號碼或其他個人資料包含在內。

事件疑與有人非法盜取病人資料有關

李夏茵指，醫管局高度重視並嚴肅處理此事，已即時報警及通報個人資料私隱專員公署，並要求相關第三方平台移除所有外洩資料。醫管局重視病人資料安全，並已採取多項措施加強醫療系統以防止資料外洩。經初步檢視，網絡系統運作正常，暫時無證據顯示涉及網絡攻擊，事件疑與有人非法盜取病人資料有關。醫管局會全力配合警方調查外洩原因。

相關新聞：

九龍東聯網5.6萬名病人資料外洩 醫管局：事件不涉網絡攻擊 已即時暫停承辦商系統維護工作 向受影響病人致歉

醫管局逾5.6萬病人資料遭外洩 陳凱欣憂打擊市民使用醫健通、HA Go信心 促盡快交代成因

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
5小時前
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
4小時前
鄭麗文個人背景在內地網絡成熱話，與丈夫返雲南祭祖照曝光。微信公眾號「茶苑路拾貳號」
鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖
即時中國
5小時前
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
影視圈
14小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
14小時前
港「水魚」夫婦深圳足浴慘墮脫雞眼騙局 兩大叔合力誇張脫走60粒 索天價共5500元｜Juicy叮
港「水魚」夫婦深圳足浴慘墮脫雞眼騙局 兩大叔合力誇張脫走60粒 索天價共5500元｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
飲食
18小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
影視圈
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩復活節金多寶將於今晚（4日）攪珠。資料圖片
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
社會
2026-04-04 21:33 HKT