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《The Standard》專訪︱巴國總領事：擬用人幣結算深化兩地金融協作 讚港加強穆斯林友善配套成旅業亮點

社會
更新時間：08:00 2026-04-06 HKT
發佈時間：08:00 2026-04-06 HKT

【巴基斯坦/駐港總領事/穆斯林/人民幣】香港近年積極打造穆斯林友善環境，吸引不少巴基斯坦旅客訪港，兩地交流愈發頻密。巴基斯坦駐港總領事Riaz Ahmed Shaikh，接受《The Standard》（英文虎報）訪問時透露，巴方正全力推動恢復中斷多年的兩地直航，促進雙邊貿易，方便探親。他又指，香港作為離岸人民幣中心，吸引巴國企業在港發行人民幣計價債券及赴港上市，加強兩地在「中巴經濟走廊」上的經貿合作。

2014年香港對巴基斯坦發出紅色外遊警示後，兩地直航一直中斷至今。Shaikh指，領事館過去10年，積極恢復兩地間的直航，促進雙邊貿易，方便探親。目前港人需經廣州、泰國或卡塔爾等地轉機，領事館每年仍接獲逾2000宗簽證申請，預期數字將持續增長。他又指，港人現可於出發前48小時，免費申請電子簽證，逗留期長達90天，探索巴國豐富的佛教遺址與雪山美景。

積極爭取恢復兩地直航

香港近年加強穆斯林友善配套，成為吸引巴國旅客的一大亮點。Shaikh指，本港的清真認證餐廳，1年間由約100家增至逾300家，多家五星級酒店增設穆斯林美食與祈禱設施，超市亦引入清真食品，讚揚香港擁抱不同文化。他強調，「清真」是一套完整的概念和生態系統，樂見巴國出口的清真加工食品，如雞塊、烤肉串，漸受到香港非穆斯林社區的歡迎；他更推薦中環New Punjab Club及山頂Rajasthan Rifles，這兩家巴基斯坦餐廳。

隨著「中巴經濟走廊」進入以企業發展為重心的第二階段，可再生能源和技術等領域，已出現巨大的投資機會。Shaikh表示，香港作為領先的金融中心，在提供融資方面，發揮關鍵作用。他指，內地企業普遍通過香港投資巴基斯坦，同時亦有本地公司對參與項目有興趣。中國人民銀行數據顯示，2024年中巴商品貿易中，人民幣結算額達194億元人民幣（約220億港元），佔貿易總額的23%。他強調，領事館將持續與各類投資及財富管理機構洽商，預期未來合作機會將進一步增加。

Shaikh亦指，巴國機構正籌備在港發行人民幣計價債券，巴國企業亦可能利用香港作為離岸人民幣中心的優勢，投資人民幣相關金融產品，或採用人民幣作為支付結算貨幣，深化兩地金融協作。他透露，至少有一家巴基斯坦大型企業，正考慮來港進行首次或第二上市。不過，由於香港交易所未認可巴基斯坦證券交易所，企業須先在其他合資格交易所上市，方能符合在港二次上市資格。

除經貿外，Shaikh指，香港擁有一個約43000人、活躍的巴基斯坦社區，其中約7000人已正式取得中國國籍，不少成員早年來港定居。他表示：「你不僅能在教育領域看到巴基斯坦人，還能在商業以及消防局、警察局和機場服務等工作領域看到他們。」他特別提到，香港板球隊中，亦有來自香港巴基斯坦協會的3至4名球員。

指香港高校具多項優勢

此外，他提到，本港大學具多項優勢，包括英語授課、頂尖排名、豐厚獎學金、畢業後工作簽證等，加上特區政府提高非本地學生收生配額，每年吸引超過200名巴基斯坦學生來港升學；目前共有約1000名巴國學生在港就讀，主修金融、資訊科技、工程及健康科學等實用且需求殷切的學科。

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