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試食節2026｜ 今起一連5日會展舉行 市民憂假期人多擠迫留港消費 檔主嘆首日人流遜預期

社會
更新時間：17:18 2026-04-03 HKT
發佈時間：17:18 2026-04-03 HKT

一連數天的長假期展開，「香港國際試食節暨優質食品博覽2026」今日（3日）於香港會議展覽中心開幕，展期今起至4月7日。展覽吸引不少市民到場，部分檔位大排長龍。有市民表示，已花費約500多元購買飲品及麵食等，因擔心假期外遊人多擠迫，故選擇留港消費。有檔主表示，首日人流比預期少，寄望未來幾日人流會有所回升。

市民留港消費避人潮

市民鍾先生表示，今日已花費約500多元購買飲品及麵食等，認為今次展覽食物品種多，但人流則較以往的美食展少。他指5日假期都會留港消費，不打算北上或外遊，主因是擔心「到處都係人」，並計劃未來數日若天氣好轉，會到西九龍等戶外地點遊玩。

市民消費不設限：最緊要開心

同樣選擇留港的李先生則購買了竹昇麵，他指自己早前剛旅行返港，加上見到天氣預報假期有雨，亦擔心假期外出旅遊人流太多，故決定留港消費，預算方面則沒有設限，「最緊要開心」。

市民馮女士表示，假期有時間所以入場，且展覽食品價格便宜。被問及為何不趁長假期外遊，她笑言，「年紀大咗，旅行好辛苦」，故更傾向在香港消費走動，感受節日氣氛。

參展商鄭小姐表示，今日展覽人流比預期少，寄望未來幾日人流會有所回升。她表示當初聽聞活動預期人流多，才決定參展，今日現場試食氣氛不錯，但實際購買的客人約佔一半，「同預期有啲區別」。她指，由於是首屆參與，缺乏過往數據參考，若今次展覽整體生意不錯，明年會繼續參展。

記者：蔡思宇
攝影：何健勇

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