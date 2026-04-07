Pickleball亂象｜匹克球噪音滋擾犯眾怒 「搶佔」場地惹投訴 議員稱難管制：整路噪音更大

匹克球（Pickleball）熱潮席捲香港，惟這項新興運動卻引發與其他場地使用者的矛盾，由於匹克球對場地要求低，只需貼線及架網便可進行，不少玩家因而選擇預訂足球場、籃球場等康文署場地，變相「搶佔」了原本使用者的活動機會。另一為人詬病問題是Pickleball持續發出高頻擊球聲，發出的噪音引來市民強烈投訴，令匹克球似乎變得「人人喊打」。《星島頭條》近日走訪不同球場，了解Pickleball愛好者意見，有人承認匹克球聲量較高，但認為只是做運動，無可厚非。有立法會議員認為，匹克球聲浪並非如外界所指般嘈吵，甚至稱既然社會容許打樁、修路等工程噪音，便無理由向匹克球施加太多管制，呼籲大家「一人讓一步」。

足球場、籃球場變身Pickleball室外場 市民投訴

匹克球只需貼上場地線、架設球網便可進行，甚至毋須正式球場亦能「猜波」，因此玩家會預訂其他場地作活動之用。記者從一個匹克球應用程式中發現，玩家使用的場地五花八門，包括康文署室內體育館、室外足球場及籃球場等。其中，葵涌大連排道與深水埗通州街的五人足球場經常被匹克球玩家預訂，變相剝奪了原本想在該處踢球者的機會，不少市民更為此在網上投訴。

記者嘗試到室外球場，了解匹克球玩家自身的看法。林先生承認匹克球聲量較高，但他認為自己不過是在做運動，覺得無可厚非，「唔係真係話好影響到人就可以」。至於場地問題，他稱私人室內匹克球場收費較高，故傾向使用康文署場地。

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網球愛好者稱訂場難度增

匹克球教練周先生現時主要在私人會所的多用途球場進行教學，但偶爾亦會到室外場打波。他坦言匹克球的音量確實較高，認為政府可提供專門供匹克球使用的場地，並讓這些場地遠離民居；但他同時指，近來越來越多人預訂康文署或社區中心場地進行匹克球活動，且玩家需要在室外比賽，故使用室外場地練習是無可避免。

記者亦嘗試詢問其他場地使用者的看法。網球愛好者Bonnie及Robert平時經常到不同康文署場地打網球，他們表示匹克球活動多見於室內社區中心或羽毛球場，戶外網球場則較少；儘管如此，兩人也坦言匹克球熱潮確實增加了「book場」難度，「又多了一班人來競爭，就少了一個機會」。

何敬康：Busking都有噪音 籲一人讓一步

立法會民政及文化體育事務委員會副主席何敬康認為，與打樁、修路等工程噪音相比，匹克球聲浪並非如外界所指般嘈吵，「你整路嗰啲都得，點解匹克球唔可以呢？匹克球點會嘈過整路？」他又稱，匹克球日間聲響難以超出噪音管制條例的法定標準，若因此管制，許多活動無法進行，故他建議除非分貝超標，否則不應施加太大的管制，「街頭Busking都有噪音，不過只是音樂，你覺得好像沒那麼刺耳，但如果你唱得難聽的話，也是刺耳。」

不過，打樁、修路工程總有完結的一天，也不會在晚上發出噪音，過去就有居民投訴被匹克球聲浪聲響全日轟炸13小時。何敬康承認，部分市民或對匹克球持續的高頻聲音感到困擾，建議當局可透過問卷調查，了解受影響範圍及程度，若問題普遍，可研究加設隔音牆或隔音屏障等措施。他強調，持份者之間應協調，「大家要忍讓一點，一人讓一步」。

立法會民政及文化體育事務委員會副主席何敬康。資料圖片

「爭場」源於場地短缺

至於匹克球玩家佔用足球場、籃球場等場地而引發的「爭場」問題，何敬康直言，場地短缺是香港長期面對的挑戰，並非匹克球獨有，羽毛球、排球等運動同樣面對多功能場館預約競爭。他認為現時康文署的「SmartPLAY」預訂系統公平，不應為特定運動設優先權，「你無得話多人去打籃球，你就畀籃球先打」。

何敬康建議，政府可研究在「活化工廈」政策下，鼓勵私人營運商將空置工廈改裝成匹克球專用場地。他解釋，匹克球對場地空間及樓底高度的要求，均較籃球等傳統運動為低，適合在工廈發展。他又指，政府場地有限，康文署只能在現有場地內應付不同運動的需求，「每逢多出一個運動，競爭自然會大了。」他形容這是供求問題，無可厚非，若要解決問題，唯一方向是在其他地方增加可供應用場地，而關鍵在於如何增加供應。

雷雄德：毋須立法規管 匹克球玩家要有「道德責任」

香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德表示，匹克球使用木製球拍和膠製空心球，撞擊時會產生響亮的「啪啪」聲，若在住宅樓下打球，確實會對低層住戶構成聲音問題。不過他指，匹克球愛好者多為中產，傾向到室內球場打波，而室內場暫未有接獲噪音投訴，故認為現階段噪音問題並不嚴峻，不必立即立法規管。他建議康文署可先成立小組觀察，並與地區組織溝通，探討如何減低對球場周邊居民的影響。

雷雄德強調，社會應先從互相尊重的態度解決問題，運動者需留意周邊環境，避免對他人造成影響， 「如果戶外『噼噼啪啪』，打Pickleball啲人都有一個所謂少少道德責任，睇吓佢個環境會唔會影響到周邊嘅人」。至於場地問題，他提到現時康文署有提供羽毛球場供匹克球玩家使用，只需調整球網高度便能用作匹克球場。

記者、攝影：郭文卓