Pickleball亂象︱奧海城天台匹克球場噪音勁 居民批每日13小時轟炸 業界駁：聲浪未必大過打籃球

新興運動匹克球（Pickleball）近年在港迅速普及，惟其獨特的擊球聲響，卻逐漸演變成社區噪音爭議。多區居民投訴受匹克球噪音影響，如元朗御豪山莊、深水埗富昌邨及馬鞍山錦泰苑等，其中鄰近奧海城的維港灣居民大吐苦水，因住戶與室外匹克球場僅一街之隔，每日需承受長達13小時噪音。有居民向《星島頭條》反映，會所在奧海城一期天台設有匹克球場，且正進行擴建，擔憂日後噪音加倍。有匹克球場地創辦人認為，若地段屬政府康樂用途，即使鄰近住宅，亦難以完全避免聲浪，又稱純計算聲量，打匹克球聲音「未必比在你家樓下打籃球更大」。

朝9晚10 未停過 維港灣高層住戶實測超60分貝

維港灣住戶李小姐（化名）表示，有會所在天台增設4個戶外匹克球場，每日朝9晚10、長達13小時帶來無間斷噪音滋擾，「基本上係每秒都有聲音」，她形容聲音刺耳且頻率高，即使在高層測量到的噪音也超過60分貝。李小姐稱根據場地安排，晚上7時至10時屬「Open Play」時段，容許多人輪流使用，導致晚間噪音不斷。

據了解，球場近日正進行工程，噪音問題暫停止，不過李小姐表示，工程並非單純維修，而是將場地永久改變為匹克球場，「佢哋原本係貼墊，打波嘅人話會跣，所以油完油之後，就會重新開返。加上再另外開多咗四個場，之後就會變咗一共有八個場，噪音問題會越嚟越嚴重」。對於營運方曾採取措施減低噪音，李小姐認為效果不彰，「佢哋有嘗試做措施去吸音，例如貼草皮，但無效果。」

高層住戶關窗無阻噪音 環保署稱無超標

王生及王太居於維港灣第8座高層，與匹克球場有一定距離。但他們指，球場傳出的聲音響亮，即使身處30多樓，聲響依然清晰。王太形容，一開球便聽到聲音，情況嚴重，即使關上窗戶，甚至退到屋內最裡面位置，聲音仍然清晰可聽。

她透露曾向不同單位投訴，包括管理處及區議員，但未得到回應；而環保署收到投訴後到場測量，惟結果顯示噪音「無超標」，王生對此感到無奈，「雖然（聲音）很響亮、擾人，但未到超標。」王太表示，球場聲響幾乎「全日都有」，頻密程度取決於打球的激烈情況，當四個球場共16人同時打球時，聲浪尤其嚴重。她透露，有居於第9及第10座（距離球場最近的座數）的朋友因噪音問題而打算搬走。

場地方：已主動進行隔音措施

奧海城匹克球場回覆《星島頭條》查詢時表示，已主動將最先進的隔音措施納入球會的設計與開發中，包括在關鍵區域安裝吸音及隔音屏障，這些具針對性的聲學面板與屏障，有助於阻擋並吸收向敏感方向傳播的聲音；在球場周邊區域增設軟景觀，有助於抑制聲音反射，並提供額外的吸音效果；設置顯眼告示，提醒球員注意噪音水平，告示內容包括禮貌打球及設備使用的指引；投資購入並推廣獲認證或專為降低噪音輸出而設計的靜音球拍。此類球拍能大幅減少標誌性的「砰」聲（噪音降低幅度高達50%），場地鼓勵使用此類球拍，並免費提供給球員在打球時段借用。

業界：合適時間進行合適運動就是正確做法

室內匹克球場地創辦人李先生認為，若有關地段屬政府規劃下的康樂用途，即使球場鄰近住宅，亦難以完全避免聲浪產生，故關鍵或許不在於匹克球本身的聲響，而在因為打匹克球的人數驟增，增加打球時間的頻率，從而放大了對社區的影響。「如果你純粹計算聲量，打匹克球的聲音未必比在你家樓下打籃球或踢足球更大。」

他強調，最重要是「在合適地方進行合適運動」，「如果做足程序，透過正當途徑預約公眾使用場地，在合適的時間進行運動，就是正確的做法。」

不過匹克球教練周先生坦言，噪音問題確實存在，而隨著參與人數增加，相關情況更為顯著，如他曾與友人在樂富屋邨內的羽毛球場打匹克球，其後因居民投訴噪音，該場地目前已張貼告示，明確禁止進行此項運動。他認為，倘若場地屬於公共空間，市民在其中進行匹克球活動亦屬合理。

九龍西議員梁文廣表示，此類爭議需交由場主與居民協商解決。資料圖片

維港灣與奧海城匹克球場地僅一街之隔。Google Map 圖片

奧海城一期天台運動場地。

奧海城一期天台運動場地。

梁文廣：法例之外唯有協商

九龍西立法會議員梁文廣指，奧海城匹克球場屬私人場地，容許作球類活動之用；環保署噪音檢測結果低於法定標準，政府部門確實難以介入或採取強制行動，「法例寫在那裡，若低過標準，政府用什麼理由去干預？」不過他透露，原本該球場可營業至晚上11時，但營運商收到投訴後，已主動將打球時間限制在晚上9時前。他認為，在無法例可依的情況下，此類爭議需交由場主與居民協商解決。

針對匹克球噪音問題，不少國家已作出規限，如美國加州部分城鎮已因噪音禁止在特定公共球場打匹克球，南加州的拉古那海灘市更頒布法令，要求匹克球玩家改用低噪音球拍，否則將面臨罰單。被問到香港能否參考，梁文廣認為香港已有一套行之有效的《噪音管制條例》，對所有聲音一視同仁，「你今天說要管匹克球，當其他球類又有聲響時，又怎樣去規管？」

梁文廣指，類似噪音矛盾並非孤例，如他亦曾處理過深水埗富昌邨等公共屋邨匹克球場的噪音投訴，而房屋署主要以調整開放時間的方式處理。他解釋，現時不少公共屋邨的球場都改作多用途，畫上匹克球線以供使用，但房屋署亦有相應的監察及限制措施，透過設定使用時段，如限制晚間的打球時間，以平衡居民的休息權利，避免在深夜時段產生聲浪影響住戶。

