Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Pickleball亂象︱奧海城天台匹克球場噪音勁 居民批每日13小時轟炸 業界駁：聲浪未必大過打籃球

社會
更新時間：07:00 2026-02-28 HKT
發佈時間：07:00 2026-02-28 HKT

新興運動匹克球（Pickleball）近年在港迅速普及，惟其獨特的擊球聲響，卻逐漸演變成社區噪音爭議。多區居民投訴受匹克球噪音影響，如元朗御豪山莊、深水埗富昌邨及馬鞍山錦泰苑等，其中鄰近奧海城的維港灣居民大吐苦水，因住戶與室外匹克球場僅一街之隔，每日需承受長達13小時噪音。有居民向《星島頭條》反映，會所在奧海城一期天台設有匹克球場，且正進行擴建，擔憂日後噪音加倍。有匹克球場地創辦人認為，若地段屬政府康樂用途，即使鄰近住宅，亦難以完全避免聲浪，又稱純計算聲量，打匹克球聲音「未必比在你家樓下打籃球更大」。

朝9晚10 未停過 維港灣高層住戶實測超60分貝

維港灣住戶李小姐（化名）表示，有會所在天台增設4個戶外匹克球場，每日朝9晚10、長達13小時帶來無間斷噪音滋擾，「基本上係每秒都有聲音」，她形容聲音刺耳且頻率高，即使在高層測量到的噪音也超過60分貝。李小姐稱根據場地安排，晚上7時至10時屬「Open Play」時段，容許多人輪流使用，導致晚間噪音不斷。

據了解，球場近日正進行工程，噪音問題暫停止，不過李小姐表示，工程並非單純維修，而是將場地永久改變為匹克球場，「佢哋原本係貼墊，打波嘅人話會跣，所以油完油之後，就會重新開返。加上再另外開多咗四個場，之後就會變咗一共有八個場，噪音問題會越嚟越嚴重」。對於營運方曾採取措施減低噪音，李小姐認為效果不彰，「佢哋有嘗試做措施去吸音，例如貼草皮，但無效果。」

高層住戶關窗無阻噪音 環保署稱無超標

王生及王太居於維港灣第8座高層，與匹克球場有一定距離。但他們指，球場傳出的聲音響亮，即使身處30多樓，聲響依然清晰。王太形容，一開球便聽到聲音，情況嚴重，即使關上窗戶，甚至退到屋內最裡面位置，聲音仍然清晰可聽。

她透露曾向不同單位投訴，包括管理處及區議員，但未得到回應；而環保署收到投訴後到場測量，惟結果顯示噪音「無超標」，王生對此感到無奈，「雖然（聲音）很響亮、擾人，但未到超標。」王太表示，球場聲響幾乎「全日都有」，頻密程度取決於打球的激烈情況，當四個球場共16人同時打球時，聲浪尤其嚴重。她透露，有居於第9及第10座（距離球場最近的座數）的朋友因噪音問題而打算搬走。

場地方：已主動進行隔音措施

奧海城匹克球場回覆《星島頭條》查詢時表示，已主動將最先進的隔音措施納入球會的設計與開發中，包括在關鍵區域安裝吸音及隔音屏障，這些具針對性的聲學面板與屏障，有助於阻擋並吸收向敏感方向傳播的聲音；在球場周邊區域增設軟景觀，有助於抑制聲音反射，並提供額外的吸音效果；設置顯眼告示，提醒球員注意噪音水平，告示內容包括禮貌打球及設備使用的指引；投資購入並推廣獲認證或專為降低噪音輸出而設計的靜音球拍。此類球拍能大幅減少標誌性的「砰」聲（噪音降低幅度高達50%），場地鼓勵使用此類球拍，並免費提供給球員在打球時段借用。

業界：合適時間進行合適運動就是正確做法

室內匹克球場地創辦人李先生認為，若有關地段屬政府規劃下的康樂用途，即使球場鄰近住宅，亦難以完全避免聲浪產生，故關鍵或許不在於匹克球本身的聲響，而在因為打匹克球的人數驟增，增加打球時間的頻率，從而放大了對社區的影響。「如果你純粹計算聲量，打匹克球的聲音未必比在你家樓下打籃球或踢足球更大。」

他強調，最重要是「在合適地方進行合適運動」，「如果做足程序，透過正當途徑預約公眾使用場地，在合適的時間進行運動，就是正確的做法。」

不過匹克球教練周先生坦言，噪音問題確實存在，而隨著參與人數增加，相關情況更為顯著，如他曾與友人在樂富屋邨內的羽毛球場打匹克球，其後因居民投訴噪音，該場地目前已張貼告示，明確禁止進行此項運動。他認為，倘若場地屬於公共空間，市民在其中進行匹克球活動亦屬合理。

九龍西議員梁文廣表示，此類爭議需交由場主與居民協商解決。資料圖片
九龍西議員梁文廣表示，此類爭議需交由場主與居民協商解決。資料圖片
維港灣與奧海城匹克球場地僅一街之隔。Google Map 圖片
維港灣與奧海城匹克球場地僅一街之隔。Google Map 圖片
奧海城一期天台運動場地。
奧海城一期天台運動場地。
奧海城一期天台運動場地。
奧海城一期天台運動場地。

梁文廣：法例之外唯有協商

九龍西立法會議員梁文廣指，奧海城匹克球場屬私人場地，容許作球類活動之用；環保署噪音檢測結果低於法定標準，政府部門確實難以介入或採取強制行動，「法例寫在那裡，若低過標準，政府用什麼理由去干預？」不過他透露，原本該球場可營業至晚上11時，但營運商收到投訴後，已主動將打球時間限制在晚上9時前。他認為，在無法例可依的情況下，此類爭議需交由場主與居民協商解決。

針對匹克球噪音問題，不少國家已作出規限，如美國加州部分城鎮已因噪音禁止在特定公共球場打匹克球，南加州的拉古那海灘市更頒布法令，要求匹克球玩家改用低噪音球拍，否則將面臨罰單。被問到香港能否參考，梁文廣認為香港已有一套行之有效的《噪音管制條例》，對所有聲音一視同仁，「你今天說要管匹克球，當其他球類又有聲響時，又怎樣去規管？」

梁文廣指，類似噪音矛盾並非孤例，如他亦曾處理過深水埗富昌邨等公共屋邨匹克球場的噪音投訴，而房屋署主要以調整開放時間的方式處理。他解釋，現時不少公共屋邨的球場都改作多用途，畫上匹克球線以供使用，但房屋署亦有相應的監察及限制措施，透過設定使用時段，如限制晚間的打球時間，以平衡居民的休息權利，避免在深夜時段產生聲浪影響住戶。

記者：郭文卓

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
18小時前
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
16小時前
陳山聰夜場激吻混血美女畫面流出 咀到忘形勁火辣 索女身份曝光竟是選美季軍
陳山聰夜場激吻混血美女畫面流出 咀到忘形勁火辣 索女身份曝光竟是選美季軍
影視圈
12小時前
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
18小時前
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影視圈
11小時前
星島申訴王｜港女愛貓失蹤2年被領養遭索30萬「贖金」 新主人：特登開天價
05:16
星島申訴王｜港女愛貓失蹤2年被領養遭索30萬「贖金」 新主人：特登開天價
申訴熱話
13小時前
大家樂元宵限時優惠！鮑魚花膠套餐減$15 配叉燒/小菜/白飯
大家樂元宵限時優惠！鮑魚花膠套餐減$15 配叉燒/小菜/白飯
飲食
16小時前
前TVB金牌司儀被老婆斥食軟飯 新年零支出：利是唔派唔收 贈親友一物代替現金
前TVB金牌司儀被老婆斥食軟飯 新年零支出：利是唔派唔收 贈親友一物代替現金
影視圈
14小時前
尿袋新監管！內地3月起增設行動電源新「3C」認證 即睇4招防買錯
尿袋新監管！內地3月起增設行動電源新「3C」認證 即睇4招防買錯
生活百科
2026-02-26 15:46 HKT
長者2元乘車優惠4月起將改為「兩蚊兩折」。
01:15
2元乘車優惠｜「兩蚊兩折」4月實施 已完成八達通閘機調整 勞福局：踏入最後一公里
社會
14小時前